  Mohsin Naqvi India Visit For Ipl 2026 Final Icc Meeting Ahmedabad Marathi News

IPL फायनलसाठी भारत दौऱ्यावर PCB अध्यक्ष मोहसिन नक्वी? पाकिस्तानच्या दाव्याने चर्चांना उधाण

Mohsin Naqvi Attend IPL 2026 Final: IPL 2026 च्या फायनलसाठी आणि ICC च्या बैठकांसाठी PCB अध्यक्ष मोहसिन नक्वी भारतात येण्यार असल्याचा दावा पाकिस्तानच्या वृत्तसंस्थेने केला आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 04:10 PM
photo- social media
इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ च्या अंतिम सामन्यापूर्वी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आयपीएल २०२६ दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आयसीसी) अहमदाबादमध्ये एक मोठी बैठक घेणार आहे. या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नक्वी भारतात येण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नक्वी यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याकडे परवानगी मागितली आहे. पाकिस्तानी वृत्तसंस्था ‘जिओ’ने दावा केला आहे की, मोहसिन नक्वी यांना अहमदाबाद येथे होणाऱ्या आयपीएलच्या अंतिम सामन्यासाठी भारतात आमंत्रित करण्यात आले आहे. परंतु, नक्वी यांना भारतात आमंत्रित करण्याबाबत बीसीसीआय किंवा आयपीएलकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.

वृत्तानुसार, आयसीसीने वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या भवितव्यावर अधिक चर्चा करण्यासाठी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आणि आयसीसी बोर्डाच्या अनेक बैठका आयोजित करण्याची योजना आखली आहे. आयसीसीची मुख्य कार्यकारी बैठक २१ मे रोजी व्हर्च्युअली होणार आहे. त्यानंतर ३० आणि ३१ मे रोजी अहमदाबादमध्ये प्रत्यक्ष बैठका होणार आहेत. विशेष म्हणजे, याच दिवशी ३१ मे रोजी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आयपीएल २०२६ चा अंतिम सामना खेळला जाईल. मे महिन्यातील या बैठका आयसीसीच्या वार्षिक वार्षिक दर तीन महिन्यांनी होणाऱ्या बैठकांचा भाग आहेत. मार्च-एप्रिलमध्ये कतारच्या दोहा येथे होणारी ही बैठक पश्चिम आशियातील संकटामुळे पुढे ढकलण्यात आली होती आणि आता ती भारतात होणार आहे.

मोहसिन यांनी शाहबाज शरीफ यांच्याकडे मागितली परवानगी

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पीसीबी प्रमुखांनी भारताचे निमंत्रण पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याकडे पाठवले आहे. आता नक्वी या बैठकीला आणि भारतातील आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्याला उपस्थित राहणार की नाही, याचा निर्णय ते घेतील. परंतु, आयसीसीच्या सूत्रांनुसार, प्रोटोकॉलनुसार मंडळाच्या सर्व सदस्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे.

पीसीबीच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह

ICC बोर्डाची बैठक अहमदाबादला हलवण्यात आल्याने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मोहसिन नक्वी सहसा बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे, परंतु भारत आणि पाकिस्तानमधील राजकीय तणाव, तसेच दोन्ही देशांच्या क्रिकेट बोर्डांमधील तणावपूर्ण संबंध पाहता, नक्वी बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार की व्हर्च्युअली सहभागी होणार, हे सध्या अस्पष्ट आहे.

Published On: May 16, 2026 | 04:03 PM

IPL फायनलसाठी भारत दौऱ्यावर PCB अध्यक्ष मोहसिन नक्वी? पाकिस्तानच्या दाव्याने चर्चांना उधाण

