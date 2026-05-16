Pension च्या पैशांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! गंभीर आजारपणात काढता येणार हक्काचे पैसे; ‘या’ लोकांना होणार फायदा

Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax
शिवाय, PFRDA च्या २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या पूर्वीच्या परिपत्रकापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या अॅन्युइटी पॉलिसीसुद्धा सरेंडर करता येतील. मात्र त्यासाठी, संबंधित पॉलिसीमध्ये सरेंडर करण्याची तरतूद स्पष्टपणे नमूद केलेली असणे आवश्यक आहे. ETच्या वृत्तानुसार, PFRDA च्या २४ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकाअंतर्गत, अॅन्युइटी पॉलिसी सरेंडर करण्यावर जवळजवळ संपूर्ण बंदी घालण्यात आली होती; केवळ ‘फ्री-लूक कालावधी’चा अपवाद याला होता. निवृत्तीनंतरही सब्सक्राइबरना दीर्घकाळापर्यंत नियमित उत्पन्नाचा प्रवाह मिळत राहावा, हे सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशानेच हे निर्बंध लागू करण्यात आले होते.
PFRDA ने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, ‘फ्री-लूक कालावधी’ म्हणजेच विमा पॉलिसी खरेदी केल्यानंतरचे सुरुवातीचे काही दिवस वगळता, सेवा पुरवठादार एखाद्या ‘अॅन्युइटी’चे म्हणजेच निवृत्तीवेतन योजनेचे surrender किंवा रद्दीकरण करण्यास परवानगी देणार नाहीत. निवृत्तीवेतन नियामक संस्थेने पुढे असेही नमूद केले की, अशा रद्दीकरणातून प्राप्त होणारी रक्कम त्याच सेवा पुरवठादाराकडून किंवा एखाद्या वेगळ्या पुरवठादाराकडून नवीन अॅन्युइटी खरेदी करण्यासाठीच वापरली जाणे अनिवार्य आहे.
ज्या प्रकरणांमध्ये अॅन्युइटी धारक किंवा त्यांच्या कुटुंबातील एखादा सदस्य एखाद्या गंभीर आजाराने ग्रस्त असतो, अशा वेळी हा दिलासा लागू होतो. तथापि, हा नियम लागू होण्यासाठी, संबंधित सेवा पुरवठादार आपल्या निर्धारित मानके आणि धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सदर आजार खरोखरच गंभीर स्वरूपाचा आहे की नाही, याची पडताळणी करतील. हा दिलासा २४ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी जारी करण्यात आलेल्या अॅन्युइटी पॉलिसींनाही लागू होतो; मात्र त्यासाठी संबंधित पॉलिसीच्या कागदपत्रांमध्ये पॉलिसी समर्पित करण्याचा पर्याय स्पष्टपणे नमूद केलेला असणे आवश्यक आहे.
PFRDA NPS अंतर्गत Annuity Policy सरेंडर करण्यासंबंधीच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे.
सदस्य आता स्वतःला किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना गंभीर आजार झाल्यास त्यांच्या पॉलिसी सरेंडर करू शकतात.
Annuity Service Providers आता विशिष्ट परिस्थितीत सरेंडर विनंत्यांवर प्रक्रिया करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
यामध्ये Annuity धारकाला किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना गंभीर आजार झाल्याच्या प्रकरणांचा समावेश आहे.
पीएफआरडीएला मिळालेल्या अभिप्रायानुसार हा निर्णय घेण्यात आला, ज्यानुसार विद्यमान निर्बंधांमुळे सदस्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. हे विशेषतः अशा व्यक्तींसाठी खरे होते, ज्यांच्याकडे जुन्या पॉलिसी होत्या आणि ज्यांमध्ये मूळतः काही विशिष्ट परिस्थितीत निधी काढण्याची तरतूद होती. तसेच, पीएफआरडीएला गंभीर आजारांच्या परिस्थितीत अॅन्युइटी सरेंडर करण्याची परवानगी मागणारे अर्जही प्राप्त होत होते.
US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?