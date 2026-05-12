OIL Recruitment 2026: सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरूणांसाठी एक चांगली बातमी आहे. ऑइल इंडिया लिमिटेडने आसाम आणि अरूणाचल प्रदेशातील पात्र उमेद्वारांसाठी कंत्राटी तत्त्वावर भरती जाहीर केली आहे.
ही भरती दुलियाजान येथील फील्ड मुख्यालयासाठी नर्स आणि पॅरामेडिकल डायलिसिस टेक्निशियन पदासाठी काढण्यात आली आहे. उमेद्वारांची निवड वॉक इन इंटरव्हयू आणि वैयक्तीक मूल्यमापनाच्या आधारे केली जाईल. ही निवड प्रक्रिया एकूण १०० गुणांची असेल. ज्यामध्ये तुमची पात्रता, व्यवसायिक ज्ञान कौशल्य आणि गुणवत्ता यांचा विचार केला जाईल.
नर्स आणि डायलिसिस टेक्निशियन पदांची भरती
वेतन(नर्स) – निवड झालेल्या उमेद्वारांना २४,९६० रूपये दरमहा निश्चित वेतन मिळेल. याशिवाय प्रतिदिवस ९६० रु व्हेरिएबल पे दिला जाईल.
वेतन (डायलिसिस टेक्निशियन)- या पदासाठी २१४५० रू दरमहा वेतन तर प्रति कार्यदिवस ८२५ रु रू व्हेरिएबल पे मिळेल.
नर्स: उमेद्वाराने १२ वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. सोबतच डिप्लोमा GNM डिप्लोमा किंवा BSc Nursing किंवा संबंधित क्षेत्रातील अनुभव असणे आवश्यक आहे,
डायलिसिस टेक्निशियन: विज्ञान शाखेतून १२ वी उत्तीर्ण आणि डायलिसिस टेक्नॉलॉजीमध्ये डिप्लोमा प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित क्षेत्रातील २ वर्षांचा अनुभव अनिवार्य आहे.
वय – उमेद्वार १८ ते ४० वर्ष या वयातील असावा तसेच OBC (NCL) उमेदवारांना ३ वयोमर्यादेत सूट आहे.
वॉक इन इंटरव्हू : २६ मे २०२६ रोजी व्यवसायिक आरोग्य केंद्र ऑईल हॉस्पिटल ऑईल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान आसाम येथे आयोजित केला जाणार आहे.
नोंदणी वेळ: मुलाखतीच्याच दिवशी सकाळी ७ ते ९ या वेळेत नोंदणी होईल.
महत्त्वाची सूचना: उमेद्वारांनी अर्ज पत्राची हार्ड कॉपी, मूळ कागदपत्रे आणि आवश्यक प्रमाणपत्रे सोबत घेऊन वेळेत पोहचावे. अर्ज नमुना OIL च्या अधिकृत वेबसाइटवरून डाउनलोड करता येईल.
