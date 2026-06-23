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Pune News: कमाल! पहिल्याच प्रयत्नात ‘एमएमसीसी’चे १२ विद्यार्थी झाले Chartered Accountant

Updated On: Jun 23, 2026 | 02:35 AM IST
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सारांश

महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. किशोर निकम यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करताना सीए अंतिम परीक्षा पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण होणे ही अत्यंत अभिमानाची बाब असल्याचे सांगितले.

Pune News: कमाल! पहिल्याच प्रयत्नात 'एमएमसीसी'चे १२ विद्यार्थी झाले Charted Accountant

(फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पहिल्याच प्रयत्नात एमएमसीसीच्या १२ विद्यार्थ्यांनी मिळविली सीए पदवी
  • एमएमसीसी महाविद्यालयाच्या गुणवत्तेच्या परंपरेत आणखी एक मानाचा तुरा
  • प्राचार्य बी. जी. जाधव यांनी महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक वाटचालीचा घेतला आढावा 
पुणे: मराठवाडा मित्र मंडळाच्या (एमएमसीसी) वाणिज्य महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या परंपरेत आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये महाविद्यालयातील १२ विद्यार्थ्यांनी चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) अंतिम परीक्षा पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण होत चार्टर्ड अकाउंटंट ही प्रतिष्ठेची पदवी संपादन केली. या उल्लेखनीय यशाबद्दल मराठवाडा मित्र मंडळ, पुणे यांच्या वतीने विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.

सीए पदवी प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये यश ठिगळे, (Career News) प्रणव पाटील, स्वराली गोगटे, स्मिएट बोथरा, मृणाल नलावडे, रश्मी चौधरी, सोहम इनामदार, जयेश जाधव, उज्ज्वल अग्रवाल, अनुष्का तावरे, नचिकेत पुणेकर आणि ललित पाटील यांचा समावेश आहे.

एमएमसीसी संस्थेचे संस्थापक प्राचार्य बी. जी. जाधव यांनी महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक वाटचालीचा आढावा घेतला. एका बॅचमधील १२ विद्यार्थ्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात सीए अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही संस्था सातत्याने करत असलेल्या प्रगतीची आणि दर्जेदार शिक्षणाच्या बांधिलकीची साक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले.

CA Final Result 2025: सीए फायनल परीक्षेत आरव्हीजी फाऊंडेशनचा दबदबा; ६०% हून अधिक निकाल, तीन विद्यार्थ्यांना ‘ऑल इंडिया रँक’!

महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. किशोर निकम यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करताना सीए अंतिम परीक्षा पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण होणे ही अत्यंत अभिमानाची बाब असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांचे यश हे महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक दर्जाचे प्रतीक असून भावी विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सीए फायनल परीक्षेत आरव्हीजी फाऊंडेशनचा दबदबा

सप्टेंबर २०२५ मध्ये घेण्यात आलेल्या सीए फायनल परीक्षेचा निकाल (CA Final Exam Result 2025) सोमवार, ३ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाला असून, आरव्हीजी एज्युकेशनल फाउंडेशनच्या (RVG Educational Foundation) विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा नेत्रदीपक यश मिळवत संस्थेचा गौरव वाढवला आहे.

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यंदा आरव्हीजी फाउंडेशनचे एकूण ७३ विद्यार्थी यशस्वीरित्या चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) बनले आहेत. विशेष म्हणजे, यापैकी तीन विद्यार्थ्यांनी अखिल भारतीय स्तरावर (All India Rank – AIR) यश मिळवले आहे, ज्यात AIR ४३, AIR ४४ आणि AIR ४९ या रँक्सचा समावेश आहे. उत्कृष्टतेची आपली परंपरा कायम राखत, आरव्हीजीने ६०% हून अधिक उत्तीर्णतेचे उल्लेखनीय प्रमाण राखले आहे. हा आकडा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे, ज्यामुळे महत्त्वाकांक्षी चार्टर्ड अकाउंटंट्ससाठी आरव्हीजी हे देशातील सर्वात प्रतिष्ठित शिक्षण केंद्रांपैकी एक म्हणून सिद्ध झाले आहे.

 

 

Web Title: Mmcc commerce 12 students charted accountant exam in 2026

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Published On: Jun 23, 2026 | 02:35 AM

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