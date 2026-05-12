Nari Shakti Awards 2026 : देशभरातील विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांच्या कर्तत्वाचा सन्मान करण्याच्या उद्देशाने ‘नारी शक्ती अवॉर्ड्स २०२६’ (Nari Shakti Awards 2026) ची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा अवॉर्ड देशातील महिलांच्या नेतृत्वाला, त्यांच्या नाविण्यपूर्ण संकल्पनेला आणि सामाजिक योगदानाला राष्ट्रीय ओळख मिळवून देणारा आहे. आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, या उपक्रमाला ‘यूएन विमेन एम्पॉवरमेंट प्रिन्सिपल्स’ (UN Women Empowerment Principles) नुसार धोरणात्मक सहकार्य लाभले आहे. ज्यामुळे महिलांचा विविध क्षेत्रातला सहभाग, समानता आणि सर्वसमावेशकता वाढण्यास मदत होईल.
‘नारी शक्ती अवॉर्ड २०२६’ च्या सोहळ्याचे आयोजन जून २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात हैदराबाद येथे केले जाईल. हा कार्यक्रम ‘गोढ फाउंडेशन’(Goadh Foundation) च्या सहकार्याने आयोजित केला जाणार असून यामध्ये देशातील विविध क्षेत्रातील महिलांचा सन्मान होणार आहे. या सन्मानामुळे विविध क्षेत्रातील प्रेरणादायी महिलांची ओळख होईल.
Education in Stanford: स्टॅनफर्डमधून एमबीए करण्याचे स्वप्न पाहताय? मग खर्चाचा हा आकडा आणि मिळणारा ‘रिटर्न’ एकदा नक्की पाहा!
या पुरस्कारासाठी देशभरातील महिला अर्ज करू शकतात. अर्ज प्रक्रिया आयोजकांच्या अधिकृत वेबसाइटवर सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील क्षेत्रांचा समावेश आहे.
‘भारत के अनमोल’ या उपक्रमाची सुरुवात डॉ. मोहम्मद निजामुद्दीन यांनी केली होती. ते सामाजिक विकास आणि तळागाळातील कामांसाठी ओळखले जातात. त्यांनी शिक्षण, समानता आणि वंचित घटकांच्या विकासासाठी त्यांनी दीर्घकाळ काम केले आहे. विविध क्षेत्रात महिलांना पुढे आणण्यासाठी व त्यांच्या कार्यांचा गौरव करण्यासाठी हा उपक्रम राबवला जात आहे.
British Era Institutions: शाळा, पोस्ट ऑफिस आणि तुरुंग; भारतात ‘या’ ब्रिटीशकालीन संस्थांची सुरुवात कधी झाली?