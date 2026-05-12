Nari Shakti Awards 2026: देशभरातील महिलांच्या नेतृत्वाचा गौरव करण्यासाठी 'नारी शक्ती अवॉर्ड' जाहीर. हैदराबादमध्ये होणाऱ्या या सोहळ्यासाठी अर्ज कुठे आणि कसा करायचा? वाचा सविस्तर माहिती.

Updated On: May 12, 2026 | 11:12 AM
Nari Shakti Awards 2026 : देशभरातील विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांच्या कर्तत्वाचा सन्मान करण्याच्या उद्देशाने ‘नारी शक्ती अवॉर्ड्स २०२६’ (Nari Shakti Awards 2026) ची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा अवॉर्ड देशातील महिलांच्या नेतृत्वाला, त्यांच्या नाविण्यपूर्ण संकल्पनेला आणि सामाजिक योगदानाला राष्ट्रीय ओळख मिळवून देणारा आहे. आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, या उपक्रमाला ‘यूएन विमेन एम्पॉवरमेंट प्रिन्सिपल्स’ (UN Women Empowerment Principles) नुसार धोरणात्मक सहकार्य लाभले आहे. ज्यामुळे  महिलांचा विविध क्षेत्रातला सहभाग, समानता आणि सर्वसमावेशकता वाढण्यास मदत होईल.

जून २०२६ मध्ये हैदराबादमध्ये होणार आयोजन

‘नारी शक्ती अवॉर्ड २०२६’ च्या सोहळ्याचे आयोजन जून २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात हैदराबाद येथे केले जाईल. हा कार्यक्रम ‘गोढ फाउंडेशन’(Goadh Foundation) च्या सहकार्याने आयोजित केला जाणार असून यामध्ये देशातील विविध क्षेत्रातील महिलांचा सन्मान होणार आहे. या सन्मानामुळे विविध क्षेत्रातील प्रेरणादायी महिलांची ओळख होईल.

विविध क्षेत्रांतील महिला करू शकणार अर्ज

या पुरस्कारासाठी देशभरातील महिला अर्ज करू शकतात. अर्ज प्रक्रिया आयोजकांच्या अधिकृत वेबसाइटवर सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील क्षेत्रांचा समावेश आहे.

  • व्यवसाय आणि उद्योजकता
  • आरोग्य सेवा
  • शिक्षण आणि सामाजिक कार्य
  • कला आणि संस्कृती
  • ब्युटी आणि वेलनेस
  • पत्रकारिता आणि मीडिया
  • सार्वजनिक जीवन

निवड प्रक्रिया पारदर्शक असेल

या पुरस्कारासाठी निवड प्रक्रिया बहुस्तरीय ठेवण्यात आली आहे. जेणेकरून ती पूर्णपणे पारदर्शक आणि गुणवत्तेवर आधारित असेल. सर्वात प्रथम अर्जदारांची छाननी होईल. त्यानंतर नियुक्त समिती उमेद्वारांचे मुल्यांकन करेल शॉर्टलिस्ट केलेल्या नावाच्या पुनरावलोकनानंतर अंतिम विजेत्यांची निवड केली जाईल.

भारत के अनमोल’ उपक्रमाची संकल्पना काय आहे?

‘भारत के अनमोल’ या उपक्रमाची सुरुवात डॉ. मोहम्मद निजामुद्दीन यांनी केली होती. ते सामाजिक विकास आणि तळागाळातील कामांसाठी ओळखले जातात. त्यांनी शिक्षण, समानता आणि वंचित घटकांच्या विकासासाठी त्यांनी दीर्घकाळ काम केले आहे. विविध क्षेत्रात महिलांना पुढे आणण्यासाठी व त्यांच्या कार्यांचा गौरव करण्यासाठी हा उपक्रम राबवला जात आहे.

Published On: May 12, 2026 | 11:12 AM

