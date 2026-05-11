Cost of Education in Stanford : जेव्हा मास्टर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (MBA) पदवीसाठी देश निवडण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा बहुतेक भारतीय विद्यार्थी टॉप शिक्षण संस्थांना अधिक प्राधान्य देतात. त्यापैकी स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटी ही एक संस्था आहे. स्टॅनफर्ड ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ बिझनेसला क्यूएस (QS) रँकिंगमध्ये अमेरिकेतील टॉप-५ संस्थांमध्ये स्थान आहे. येथे केवळ भारतातूनचे नव्हे तर जगातील अनेक देशातून विद्यार्थी येतात.
जर तुम्हीही एमबीए करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला येथील एकूण खर्चाची माहिती असणे आवश्यक आहे. चला तर मग जाणून घेऊया स्टॅनफर्ड येथून एमबीए करण्याचा एकूण खर्च किती आहे आणि पदवीचे फायदे काय आहेत.
स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये दोन वर्षांचा एमबीए कोर्स आहे. युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाइटवर ‘कॉस्ट ऑफ अटेंडन्स’ (COA) ची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये ट्यूशन फी राहण्या-खाण्याचा खर्च आणि आरोग्य विम्यासाठी किती पैसे लागतील, याचा तपशील दिला आहे.
जरी येथील एमबीए महाग वाटत असले तरी येथून ग्रॅज्युएशन करण्याचे अनेक फायदे आहेत
पगार (Salary): येथील एमबीए ग्रॅज्युएट्सना सरासरी वार्षिक १,८५,००० डॉलर्स (सुमारे १.७४ कोटी रुपये) डॉलर पगार मिळतो. यामध्ये साइनिंग बोनस आणि इन्सेंटिव्हचा समावेश केल्यास हा आकडा अजून वाढतो.
रोजगार दर (Placement): येथील ९० टक्के विद्यार्थ्यांना पदवी पूर्ण झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या आत नोकरी मिळते यावरून मोठ्या कंपन्यामध्ये स्टॅनफर्ड ग्रॅज्यूएटची किती मागणी आहे हे कळते.
उद्योजकता (Entrepreneurship): स्टॅनफर्डचे विद्यार्थी केवळ नोकरी करत नाहीत तर उद्योजकतेमध्येही यशस्वी होतात येथील विद्यार्थी ३५० पेक्षा जास्त कंपन्या सुरू करतात
छोटा क्लास साईज: येथे दरवर्षी ४३० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. ज्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा उत्तम राहतो
थोडक्यात सांगायचे तर स्टॅनफर्डमधील एमबीएचा रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट खूप चांगला आहे. विद्यार्थी केवळ २ वर्ष नोकरी करून शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च वसूल करू शकतात. तसेच गरजू विद्यार्थ्यांसाठी येथे विविध शिष्यवृत्ती देखील उपलब्ध आहे.
