MHT-CET 2026: पीसीबी समूहाच्या पहिल्या संधीच्या सीईटीतील प्रश्नोत्तरावर आजपासून आक्षेप नोंदविता येणार

राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने पीसीबी (PCB) ग्रुपसाठी ऑब्जेक्शन ट्रॅकर सुरू केला आहे. १३ ते १५ मे २०२६ या काळात विद्यार्थी प्रश्नांवर आक्षेप नोंदवू शकतात. वाचा सविस्तर प्रक्रिया.

Updated On: May 12, 2026 | 08:42 PM
पीसीबी समूहाच्या पहिल्या संधीच्या सीईटीतील प्रश्नोत्तरावर आजपासून आक्षेप नोंदविता येणार (Photo Credit- X)

  • पीसीबी ग्रुपच्या उत्तरतालिकेवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी 'ऑब्जेक्शन ट्रॅकर' सुरू
• जाणून घ्या महत्त्वाची तारीख
  • जाणून घ्या महत्त्वाची तारीख
मुंबई , नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क/नीता परब: राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६ मध्ये घेतल्या गेलेल्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी तंत्रशिक्षणाच्या अंतर्गत असलेल्या पीसीबी समूहाच्या पहिल्या संधीच्या सीईटी प्रवेश परीक्षा २१ ते २६ एप्रिल २०२६ रोजी झाल्या आहेत. या सीईटीच्या परीक्षेतील प्रश्नावर आणि उत्तरावर आक्षेप १३ ते १५ मे २०२६ पर्यंत नोंदवावेत असे आवाहन सीईटी कक्षाने केले आहे.

राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे तंत्रशिक्षणाच्या अंतर्गत असलेल्या पीसीबी समूहाची पहिल्या संधीची प्रवेश परीक्षा २१ ते २६ एप्रिल २०२६ दरम्यान झाली. राज्यात पहिल्या संधीच्या सीईटीसाठी २ लाख ८४ हजार ०६३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी २ लाख ६३ हजार २०६ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. या पीसीबी सीईटी परीक्षेला ९२.६५ % विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती.

पीसीबी समूहाच्या पहिल्या संधीची सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनमध्ये ऑब्जेक्शन ट्रॅकर १३ ते १५ मे २०२६ या कालावधीत उपलब्ध करून दिला जाईल. जेणेकरून विद्यार्थ्याला या सीईटी प्रवेश परीक्षेत दिलेल्या प्रश्नावर आणि उत्तरावर आक्षेप नोंदवता येईल.

जर एखाद्या विद्यार्थ्याला प्रश्नावर किंवा उत्तरावर आक्षेप असेल तर वरील परीक्षेसाठी आक्षेप ट्रॅकिंग पर्यायाद्वारे आक्षेप नोंदवू शकतो, वरील तारखेमध्येच विद्यार्थ्याला त्याच्या लॉगिनद्वारे आक्षेप सादर करता येईल. विद्यार्थ्याला प्रती प्रश्न/प्रती आक्षेपासाठी लागणारी रक्कम ऑनलाईन लॉगिनद्वारे भरावी लागणार आहे.

ई-मेलद्वारे किंवा इतर कोणत्याही पद्धतीद्वारे प्राप्त झालेले प्रश्न आणि उत्तरांसंबंधीचे निवेदन/तक्रारी विचारात घेतले जाणार नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. तरी विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या तारखेमध्येच सीईटी प्रवेश परीक्षेतील प्रश्नावर आणि उत्तरावर काही आक्षेप असतील तर ते या ऑब्जेक्शन ट्रॅकरद्वारे नोंदवावेत असे आवाहन सीईटी कक्षानी केले आहे.

Published On: May 12, 2026 | 08:38 PM

