NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) यांनी 2026 साठीच्या भरती प्रक्रियेबाबत शॉर्ट नोटीस जारी केली आहे. या भरती मोहिमेअंतर्गत एकूण 59 रिक्त पदांवर पात्र उमेदवारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. एनबीसीसीकडून ही शॉर्ट नोटीस 20 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
सध्या या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. तसेच अर्ज करण्याची अंतिम तारीखही अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. एनबीसीसीने स्पष्ट केले आहे की या भरतीसंदर्भातील सविस्तर जाहिरात आणि ऑनलाईन अर्ज करण्याची लिंक फेब्रुवारी 2026 च्या तिसऱ्या आठवड्यात प्रसिद्ध केली जाईल. इच्छुक उमेदवारांनी नियमितपणे एनबीसीसीची अधिकृत वेबसाइट nbccindia.in तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
कोणत्या पदांसाठी होणार भरती?
या भरती मोहिमेद्वारे एनबीसीसी विविध तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय पदे भरणार आहे. एकूण 59 रिक्त पदांमध्ये खालील पदांचा समावेश आहे:
NBCC बद्दल माहिती
नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही भारत सरकारच्या अखत्यारितील एक नामांकित सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे. देशभरात मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्प, सरकारी इमारती, गृहप्रकल्प आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचे काम एनबीसीसीकडून केले जाते. एनबीसीसीमध्ये नोकरी मिळणे हे सुरक्षित आणि प्रतिष्ठेचे करिअर मानले जाते.
अर्ज प्रक्रिया कशी असेल?
एनबीसीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया ही ऑनलाईन पद्धतीनेच राबवली जाणार आहे. उमेदवारांना एनबीसीसीच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करावा लागेल.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया (अर्ज सुरू झाल्यानंतर):
सध्या फक्त शॉर्ट नोटीस जाहीर करण्यात आली असल्याने उमेदवारांनी अर्जाची तारीख, पात्रता निकष, निवड प्रक्रिया आणि वेतनश्रेणी यासंबंधी सविस्तर माहितीसाठी फेब्रुवारी 2026 च्या तिसऱ्या आठवड्यात येणाऱ्या अधिकृत जाहिरातीची वाट पाहावी. NBCC Recruitment 2026 संदर्भातील सर्व अद्ययावत माहितीकरिता उमेदवारांनी एनबीसीसीची अधिकृत वेबसाइट नियमितपणे तपासावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.