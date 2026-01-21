NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी एनबीसीसीकडून आनंदाची बातमी आहे. NBCC ने 2026 साठी 59 पदांच्या भरतीचा शॉर्ट नोटीस 20 जानेवारी 2026 रोजी जारी केला आहे.

Jan 21, 2026
सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) यांनी 2026 साठीच्या भरती प्रक्रियेबाबत शॉर्ट नोटीस जारी केली आहे. या भरती मोहिमेअंतर्गत एकूण 59 रिक्त पदांवर पात्र उमेदवारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. एनबीसीसीकडून ही शॉर्ट नोटीस 20 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

जॉब करायचा आहे पण नोकरी मिळत नाही! Job Alert… येथे आहेत संधी

सध्या या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. तसेच अर्ज करण्याची अंतिम तारीखही अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. एनबीसीसीने स्पष्ट केले आहे की या भरतीसंदर्भातील सविस्तर जाहिरात आणि ऑनलाईन अर्ज करण्याची लिंक फेब्रुवारी 2026 च्या तिसऱ्या आठवड्यात प्रसिद्ध केली जाईल. इच्छुक उमेदवारांनी नियमितपणे एनबीसीसीची अधिकृत वेबसाइट nbccindia.in तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

कोणत्या पदांसाठी होणार भरती?

या भरती मोहिमेद्वारे एनबीसीसी विविध तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय पदे भरणार आहे. एकूण 59 रिक्त पदांमध्ये खालील पदांचा समावेश आहे:

  • जनरल मॅनेजर (इंजिनिअरिंग)
  • मॅनेजर (आर्किटेक्चर आणि प्लॅनिंग)
  • डेप्युटी मॅनेजर (कंपनी सेक्रेटरी)
  • असिस्टंट मॅनेजर (विविध विभाग)
  • सीनियर प्रोजेक्ट एक्झिक्युटिव्ह (सिव्हिल)
  • ग्रॅज्युएट असिस्टंट
  • ज्युनियर इंजिनिअर (सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल)
प्रत्येक पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, वयोमर्यादा आणि इतर अटी वेगवेगळ्या असतील. याबाबतची सविस्तर माहिती अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर उपलब्ध होणार आहे.

NBCC बद्दल माहिती

नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही भारत सरकारच्या अखत्यारितील एक नामांकित सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे. देशभरात मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्प, सरकारी इमारती, गृहप्रकल्प आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचे काम एनबीसीसीकडून केले जाते. एनबीसीसीमध्ये नोकरी मिळणे हे सुरक्षित आणि प्रतिष्ठेचे करिअर मानले जाते.

अर्ज प्रक्रिया कशी असेल?

एनबीसीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया ही ऑनलाईन पद्धतीनेच राबवली जाणार आहे. उमेदवारांना एनबीसीसीच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करावा लागेल.

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

अर्ज करण्याची प्रक्रिया (अर्ज सुरू झाल्यानंतर):

  • nbccindia.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या
  • “CAREER within Human Resources” या विभागावर क्लिक करा
  • संबंधित भरती जाहिरात उघडा
  • ऑनलाईन अर्ज फॉर्म भरा
  • आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
  • अर्ज शुल्क (लागू असल्यास) भरा
  • अर्ज सबमिट करून त्याची प्रत जतन करा
उमेदवारांसाठी महत्त्वाची सूचना

सध्या फक्त शॉर्ट नोटीस जाहीर करण्यात आली असल्याने उमेदवारांनी अर्जाची तारीख, पात्रता निकष, निवड प्रक्रिया आणि वेतनश्रेणी यासंबंधी सविस्तर माहितीसाठी फेब्रुवारी 2026 च्या तिसऱ्या आठवड्यात येणाऱ्या अधिकृत जाहिरातीची वाट पाहावी. NBCC Recruitment 2026 संदर्भातील सर्व अद्ययावत माहितीकरिता उमेदवारांनी एनबीसीसीची अधिकृत वेबसाइट नियमितपणे तपासावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Jan 21, 2026

