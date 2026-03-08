Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
शाळेत झाली ओळख, यूट्यूबवरून शिकून सुरू केला ड्रग्जचा धंदा; दोन शिक्षकांना पोलिसांनी केली अटक

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर करून बेकायदेशीर कामे करण्याच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. अशाच एका प्रकरणात दोन जणांनी इंटरनेटच्या मदतीने ड्रग्ज तयार करून त्यांची विक्री केल्याचा आरोप समोर आला असून पोलिसांनी कारवाई केली आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 11:02 AM
शाळेत झाली ओळख, यूट्यूबवरून शिकून सुरू केला ड्रग्जचा धंदा; दोन शिक्षकांना पोलिसांनी केली अटक

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • चौकशीदरम्यान एका आरोपीने इंटरनेट आणि ऑनलाइन व्हिडिओंच्या मदतीने रसायने तयार करण्याचे तंत्र शिकल्याची माहिती दिली.
  • या प्रकरणात दोन जणांनी एकत्र येऊन बेकायदेशीर पदार्थ तयार करून त्यांची ऑनलाइन विक्री केल्याचा आरोप आहे.
  • पोलिसांनी दोघांनाही अटक करत त्यांच्या ताब्यातून मोठ्या प्रमाणात रसायने जप्त केली आहेत.
drपोलिस चौकशीदरम्यान, मनोजने उघड केले की, त्याला आग्रा येथील चांगल्या शाळेत नोकरी मिळाली नाहीं. तो एक वर्षापूर्वी जोधपूरला गेला आणि तेथे कोचिंग शिकवू लागला. त्याला एका खाजगी शाळेत नोकरी मिळाली. जून २०२५ मध्ये, तो शाळेतील शिक्षक वीरेंद्रला भेटला. त्याने त्याला आमिष दाखवले आणि ड्रग्जसाठी रसायने तथार केल्यास पैसे देण्याचे आश्वासन दिले. तो या ऑपरेशनमध्ये सामील झाला. त्याने रसायने तयार करण्यासाठी इंटरनेट आणि यूट्यूब व्हिडीओचा वापर केला, त्याने एमडीएमए औषधे तयार करण्यास आणि त्यांची विक्री करण्यास सुरुवात केली. वीरेंद्र ऑनलाइन औषधे विकायचा, त्यानंतर, तो घरून काम करू लागला, वस्तू तयार करून वीरेंद्रला पाठवू लागला. त्याने दोन महिन्यांपूर्वी एक दुकान भाडशाने घेतले.

मास्टरमाइंड आणि साथीदाराला अटक

जोधपूर मेधील गणित शिक्षक परिंद्र आणि खंडौली येथील नागला मट्ट येथील रसायनशास शिक्षक हैदराबादमधील रेव्ह पट्यांमध्ये महागडे एमडीएमर ड्रग्ज ऑनलाईन पुरवात होते. तेलंगणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या पथकाने प्रथम वीरेंद्रला अटक केली. एका अपंग मनोजलाही खंडौली येथून अटक करण्यात आली. त्याच्या घरातून शेकडो लिटर है रसायन जप्त करण्यात आले. एफआवजार दाखल करण्यात आला आहे. शनिवारी आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले.

एडीसीपी आदित्य सिंह यांनी सांगितले की, मूळचा फिरोजाबादच्या नरखी पोलिस स्टेशन परिस्सातील मनोज १५ वर्षापासून नगला मट्ट येथील दिनेश उपाध्याय यांचे घर भाड्‌याने घेत होता. तो रसायनशास्त्राचा शिक्षक आहे. हैदराबाद पोलिसांनी आग्रा येथे येऊन मनोजबद्दल माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, तो हैदराबादमधील रेव्ह पाट्‌र्यांमध्ये एमडीएमए ड्रग्ज पुरवण्यात सहभागी होता. जोधपूर येथील इंटरमीडिएट गणित शिक्षक बीरेंद्र देखील ऑनलाइन ड्रग्ज विकत होता. त्याला एका आठवड्यापूर्वी अटक करण्यात आली होती. त्याने खुलासा केला की मनीज इग्जसाठी रसायने तयार करतो.

Published On: Mar 08, 2026 | 11:00 AM

