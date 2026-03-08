शाळेत झाली ओळख, यूट्यूबवरून शिकून सुरू केला ड्रग्जचा धंदा; दोन शिक्षकांना पोलिसांनी केली अटक

Beed Crime: पत्नीने नांदायला नकार दिल्याने संताप; जावयाने सासरच्या घराला पेट्रोल टाकून आग
मास्टरमाइंड आणि साथीदाराला अटक
जोधपूर मेधील गणित शिक्षक परिंद्र आणि खंडौली येथील नागला मट्ट येथील रसायनशास शिक्षक हैदराबादमधील रेव्ह पट्यांमध्ये महागडे एमडीएमर ड्रग्ज ऑनलाईन पुरवात होते. तेलंगणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या पथकाने प्रथम वीरेंद्रला अटक केली. एका अपंग मनोजलाही खंडौली येथून अटक करण्यात आली. त्याच्या घरातून शेकडो लिटर है रसायन जप्त करण्यात आले. एफआवजार दाखल करण्यात आला आहे. शनिवारी आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले.
एडीसीपी आदित्य सिंह यांनी सांगितले की, मूळचा फिरोजाबादच्या नरखी पोलिस स्टेशन परिस्सातील मनोज १५ वर्षापासून नगला मट्ट येथील दिनेश उपाध्याय यांचे घर भाड्याने घेत होता. तो रसायनशास्त्राचा शिक्षक आहे. हैदराबाद पोलिसांनी आग्रा येथे येऊन मनोजबद्दल माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, तो हैदराबादमधील रेव्ह पाट्र्यांमध्ये एमडीएमए ड्रग्ज पुरवण्यात सहभागी होता. जोधपूर येथील इंटरमीडिएट गणित शिक्षक बीरेंद्र देखील ऑनलाइन ड्रग्ज विकत होता. त्याला एका आठवड्यापूर्वी अटक करण्यात आली होती. त्याने खुलासा केला की मनीज इग्जसाठी रसायने तयार करतो.
