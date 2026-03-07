Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

साम,दाम ,दंड ,भेद च्या माध्यमातून ठराव गोळा करायचे आहेत.खासदार धनंजय महाडिक यांनी फुंकल रणशिंग,आपल्या विचाराची लोकं आहेत.

Updated On: Mar 07, 2026 | 05:45 PM

साम,दाम ,दंड ,भेद च्या माध्यमातून ठराव गोळा करायचे आहेत.खासदार धनंजय महाडिक यांनी फुंकल रणशिंग,आपल्या विचाराची लोकं आहेत. गेल्या पाच वर्षात त्रस्त झालेली , अडचणीत आलेली लोकं आहेत,त्यांच्याशी संपर्क साधून कार्यकर्त्यांनी जास्तीत जास्त ठरावं गोळा कारावेत..त्यासाठी लागणारी सर्व व्यवस्था करु,ठराव गोळा करण्यासाठी इच्छुकांना जास्त पळावं लागणार आहे.साम,दाम ,दंड ,भेद या सगळ्या माध्यमातून ठराव गोळा करायचे आहेत.

Published On: Mar 07, 2026 | 05:45 PM

