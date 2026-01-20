Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

जॉब करायचा आहे पण नोकरी मिळत नाही! Job Alert… येथे आहेत संधी

सरकारी नोकरीच्या तयारीत असलेल्या तरुणांसाठी बँकिंग, रेल्वे आणि सार्वजनिक क्षेत्रात मोठ्या भरती जाहीर झाल्या आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये ६०० अप्रेंटिसशिप पदांसाठी २५ जानेवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 07:42 PM
सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. बँकिंग, रेल्वे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील विविध संस्थांमध्ये एकूण हजारो पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू असून, पात्र उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे काही भरतींमध्ये अप्रेंटिसशिप, ग्रुप डी आणि तांत्रिक-प्रशासकीय पदांचा समावेश आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अंतिम तारखांपूर्वी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

अडचणींवर मात करून IAS अधिकारी झाल्या संजिता महापात्रा; अपयशाला न जुमानता जिद्दीने गाठले यश

बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये ६०० पदांसाठी संधी

बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून ६०० अप्रेंटिसशिप पदांसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. या भरतीसाठी पात्र उमेदवार ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

  • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: २५ जानेवारी २०२६
  • वयोमर्यादा: किमान २० वर्षे आणि कमाल २८ वर्षे
  • अर्ज करण्याची वेबसाइट: bankofmaharashtra.in
बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ही अप्रेंटिसशिप एक उत्तम संधी मानली जात आहे. अप्रेंटिसशिपच्या माध्यमातून बँकिंग कामकाजाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळणार आहे.

आरबीआयमध्ये ऑफिस अटेंडंट पदांची भरती

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) अंतर्गत ५७२ ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी भरती प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली आहे.

  • शेवटची तारीख: फेब्रुवारी २०२६
  • वयोमर्यादा: किमान १८ वर्षे आणि कमाल २५ वर्षे
  • अर्ज करण्याची वेबसाइट: opportunities.rbi.org.in
आरबीआयमध्ये नोकरी मिळवणे हे अनेक उमेदवारांचे स्वप्न असते. ही भरती दहावी-बारावी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी मोठी संधी ठरू शकते.

एनपीसीआयएलमध्ये ११४ पदांची भरती

न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) मध्ये ११४ तांत्रिक आणि प्रशासकीय पदांसाठी भरती जाहीर झाली आहे.

  • अंतिम तारीख: ५ फेब्रुवारी २०२६
  • वयोमर्यादा: किमान १८ वर्षे आणि कमाल ३२ वर्षे
  • अर्ज करण्याची वेबसाइट: npeilca-reers.co.in

जिओलॉजिस्टमध्ये करिअरचे विविध पर्याय, निसर्गाच्या सान्निध्यात काम करण्याची संधी

तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांसाठी ही एक महत्त्वाची आणि प्रतिष्ठित संधी आहे. एनपीसीआयएलमध्ये नोकरी केल्यास स्थिर करिअर आणि चांगल्या वेतनाची संधी मिळते.

आरआरबी ग्रुप डीमध्ये तब्बल २२ हजार पदे

रेल्वे भरती मंडळाकडून (RRB) ग्रुप डी अंतर्गत २२,००० पदांसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत.

  • पदे: ट्रॅक मेंटेनर, हेल्पर, पॉइंट्समन
  • शेवटची तारीख: २० फेब्रुवारी २०२६
  • पात्रता: १० वी, १२ वी, पदवी आणि इतर समकक्ष पात्रता
  • अर्ज करण्याची वेबसाइट: happly.com
रेल्वेमध्ये नोकरी मिळवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही भरती सुवर्णसंधी मानली जात आहे.

सर्व उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाइटवरील अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचावी. पात्रता, वयोमर्यादा, निवड प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती तपासूनच अर्ज करावा. वेळेत अर्ज केल्यास या संधींचा लाभ घेता येईल.

Published On: Jan 20, 2026 | 07:42 PM

