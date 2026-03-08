Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Vastu Tips: कामात अडथळे आणि ऑफिसमध्ये तणाव असल्यास वास्तुनुसार टेबलवर ठेवा ‘ही’ वस्तू

जर तुम्ही ऑफिसच्या टेबलावर काही गोष्टी ठेवणे खूप चांगले मानले जाते. ऑफिसमधील तणाव कमी करण्यासाठी डेस्कवर मोरपंख ठेवणे खूप फायदेशीर मानले जाते. मोरपंख ठेवण्याचे फायदे जाणून घ्या

Updated On: Mar 08, 2026 | 11:04 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • कामात अडथळे आणि ऑफिसमध्ये तणाव असल्यास टेबलावर ठेवा ही वस्तू
  • टेबलवर कोणती वस्तू ठेवणे आहे फायदेशीर
  • टेबलावर कोणती वस्तू ठेवावी काय सांगते वास्तुशास्त्र
 

मार्च आणि एप्रिल महिन्यामध्ये कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढतो. यामुळे अनेकदा अशी परिस्थिती उद्भवते जिथे तुम्ही कठोर परिश्रम करता पण अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. ऑफिस मॅनेजर आणि सहकाऱ्यांशी नेहमीच मतभेद होतात. तुमच्या कामाचे निकाल न मिळणे आणि तुमच्या ऑफिसमधील सहकाऱ्यांशी होणारा त्रास. या सर्व कारणांमुळे मानसिक ताण येऊ शकतो. वास्तुशास्त्रानुसार, ऑफिसच्या सर्व समस्यांवर एकमेव उपाय म्हणजे मोरपंख. ऑफिसच्या डेक्सवर मोरपंख ठेवण्याचे काय आहेत फायदे, जाणून घ्या

उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते

वास्तुशास्त्रानुसार, मोराचे पंख पारंपरिकपणे सतर्कता आणि स्पष्टतेशी संबंधित आहेत. व्यस्त कार्यालयांमध्ये जिथे विचार विखुरले जाऊ शकतात, लोक त्यांना लक्ष केंद्रित आणि शांत राहण्याची आठवण करून देण्यासाठी ठेवतात. असे मानले जाते की जेव्हा वातावरण स्थिर राहते तेव्हा काम देखील सहज होते.

Vastu Tips: स्वयंपाकघरात ठेवलेल्या या गोष्टीमुळे वाढू शकते नकारात्मक ऊर्जा, घरात येऊ शकते दरिद्रता

सहकाऱ्यांसोबतचे संबंध सुधारणे

ऑफिसमध्ये मोरपंख ठेवण्याचे एक कारण म्हणजे ते संघर्ष कमी करते. या परंपरेचे पालन करणारे म्हणतात की ते अहंकार संघर्ष कमी करते आणि सहकार्यात्मक वर्तनाला प्रोत्साहन देते. ते प्रतीकात्मक असो किंवा मानसिक, त्याचा उद्देश संवाद सुलभ करणे हा आहे.

अंतर्गत स्पर्धा कमी होणे

अनेक परंपरांमध्ये, मोराचे पंख मत्सर आणि लपलेले शत्रुत्व दूर करतात असे मानले जाते. म्हणून, काही लोक संघाची स्थिरता राखण्यासाठी आणि अनावश्यक संघर्ष कमी करण्यासाठी त्यांना सामायिक जागांमध्ये ठेवतात. मोराची पिसे सामायिक जागी ठेवल्याने स्पर्धा कमी होते आणि लोकांमध्ये सहकार्याची भावना देखील वाढते.

मोरपंखाचा समृद्धीशी संबंध

भगवान श्रीकृष्णाशी असलेल्या संबंधामुळे, मोरपंख विस्तार आणि संधीचे प्रतीक मानले जाते. ऑफिसमध्ये ठेवण्याचा उद्देश फक्त लवकर फायदा मिळवण्याऐवजी हळूहळू करिअरची प्रगती, ओळख आणि दीर्घकालीन वाढ मिळवणे आहे. तुमच्या ऑफिस डेस्कवर मोरपंख ठेवल्याने तुम्हाला चांगल्या संधी मिळू शकतात आणि पगारात वाढदेखील होऊ शकते.

Vastu Tips: सकारात्मक ऊर्जा हवी असल्यास योग्य ठिकाणी मातीच्या वस्तू ठेवल्याने घरात येईल सुख, शांती आणि चैतन्य

या गोष्टी लक्षात ठेवा

ऑफिसमध्ये मोरपंख ठेवणे हे श्रद्धेपेक्षा तुम्ही निर्माण करू इच्छित असलेल्या वातावरणाबद्दल जास्त आहे. याचा अर्थ असा होतो की, ऑफिसचे वातावरण शांत, आश्वासक आणि भविष्याकडे पाहणारे असावे. मोरपंख सर्वांमधील नातेसंबंध मजबूत करतो आणि चांगले काम करण्याचे वातावरण तयार करतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: ऑफिसमध्ये कामात अडथळे का येतात?

    Ans: वास्तुशास्त्रानुसार ऑफिसमधील नकारात्मक ऊर्जा, चुकीची बसण्याची दिशा किंवा टेबलवरील अव्यवस्था यामुळे कामात अडथळे येऊ शकतात आणि तणाव वाढू शकतो.

  • Que: कामात यश मिळण्यासाठी टेबलवर कोणती वस्तू ठेवावी?

    Ans: वास्तु मान्यतेनुसार ऑफिसच्या टेबलवर छोटा बांबू प्लांट, क्रिस्टल बॉल किंवा भगवानाची छोटी मूर्ती ठेवणे शुभ मानले जाते. यामुळे सकारात्मक ऊर्जा वाढते, असे मानले जाते.

  • Que: ऑफिसमधील तणाव कमी करण्यासाठी काय करावे?

    Ans: टेबल स्वच्छ आणि व्यवस्थित ठेवणे, नैसर्गिक झाडे ठेवणे आणि अनावश्यक वस्तू दूर ठेवणे यामुळे सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते.

Published On: Mar 08, 2026 | 11:04 AM

