Badlapur Crime: मोबाईल रेकॉर्डिंग डिलिट झाल्याने संताप! आईच्या तोंडात बनियनचा बोळा कोंबला आणि…

काय घडलं नेमकं?
तीन दिवसांपूर्वी रात्री सुमारे 2 वाजण्याच्या सुमारास कुळगाव बदलापूर पूर्व येथील सौजन्य अपार्टमेंटमधील रूम क्रमांक 105 मध्ये ही घटना घडली. त्या वेळी फिर्यादी आणि त्यांचा नातू हॉलमध्ये झोपलेले असताना त्यांचा मुलगा मिलिंद नारायण व्यापारी (वय 36) त्यांच्या जवळ आला. त्यांच्या पत्नीबरोबर झालेल्या संभाषणाचे मोबाईलमधील रेकॉर्डिंग कोणी डिलीट केले, या कारणावरून त्याने आईला झोपेतून उठवलं आणि वाद घालायला सुरुवात केली.
त्याने आईला शिवीगाळ करत त्यांच्या तोंडावर हाताने चापट्या मारल्या. आरोपीने आईला बेडवर ढकलून कपाटातील बनियनचा बोळा करून त्यांच्या तोंडात कोंबला आणि एका हाताने त्यांचा गळा आवळत जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर आरोपी मिलिंद व्यापारी फरार झाला.
या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. त्यांनी उल्हासनगर गुन्हे शाखेतील पोलीस शिपाई रामदास उगले यांना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सापळा रचून आरोपीला अटक करण्यात आली. आरोपीला अटक करणाऱ्या पथकात श्रीरंग गोसावी, पोलीस हवालदार मंगेश जाधव, चंद्रकांत सावंत, रितेश वंजारी आणि रामदास उगले यांचा समावेश होता. आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या प्रकरणी पुढील तपास बदलापूर पूर्व पोलीस करत आहेत.
Ans: बदलापूर (पूर्व) परिसरात ही घटना घडली.
Ans: मोबाईलमधील रेकॉर्डिंग कोणी डिलिट केले या कारणावरून मुलाने आईशी वाद घालत हल्ला केला.
Ans: उल्हासनगर गुन्हे शाखेने माहितीच्या आधारे सापळा रचून आरोपीला अटक केली.