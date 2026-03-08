Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Gender Bias In Heart Disease Treatment Too Sion Hospital Figures Dominated By Male Patients

हृदयविकाराच्या उपचारांमध्येही लिंगभेद? सायन रुग्णालयाच्या आकडेवारीत पुरुष रुग्णांचे वर्चस्व; महिलांमध्ये लक्षणे दुर्लक्षित

सायन रुग्णालयातील डॉक्टरांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अनेक महिलांमध्ये आर्थिक ताण, अपुरी झोप आणि सामाजिक तणाव हेही हृदयविकारासाठी महत्त्वाचे जोखीम घटक ठरत आहेत.

Updated On: Mar 08, 2026 | 11:09 AM
हृदयविकाराच्या उपचारांमध्येही लिंगभेद? सायन रुग्णालयाच्या आकडेवारीत पुरुष रुग्णांचे वर्चस्व; महिलांमध्ये लक्षणे दुर्लक्षित

हृदयविकाराच्या उपचारांमध्येही लिंगभेद? सायन रुग्णालयाच्या आकडेवारीत पुरुष रुग्णांचे वर्चस्व; महिलांमध्ये लक्षणे दुर्लक्षित

Follow Us:
Follow Us:

महिलांमध्ये हृदयविकाराची लक्षणे वेगळी आणि अनेकदा अस्पष्ट स्वरूपाची असल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता जास्त असते. परिणामी उपचारासाठी उशिरा रुग्णालयात येणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अधिक असल्याचे सायन येथील मुंबई पालिकेच्या लोकमान्य टिळक रुग्णालयाच्या (सायन रुग्णालय) आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. सायन रुग्णालयातील गेल्या तीन वर्षाच्या हृदयविकाराशी संबंधित प्रक्रियांच्या आकडेवारीनुसार, पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी आहे. २०२३ मध्ये पुरुषांमध्ये १,७५० हृदयविकाराशी संबंधित प्रक्रिया करण्यात आल्या, तर महिलांमध्ये हा आकडा ७४२ इतकाच होता. २०२४ मध्ये पुरुषांचे प्रमाण २,००० पर्यंत वाढले, तर महिलांमध्ये ८६० प्रक्रिया करण्यात आल्या. २०२५ मध्ये पुरुषांमध्ये १,९९८ तर महिलांमध्ये ८८४ प्रक्रिया नोंदवण्यात आल्या.(फोटो सौजन्य – istock)

थॅलेसेमियाग्रस्तांच्या स्वप्नांना मिळणार बळ! ‘चाइल्ड हेल्प फाऊंडेशन’कडून विशेष केंद्राची स्थापना

महिलांमध्ये रुग्णालयात दाखल होण्यास उशीर होण्याचे प्रमाणही अधिक

सायन रुग्णालयातील डॉक्टरांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अनेक महिलांमध्ये आर्थिक ताण, अपुरी झोप आणि सामाजिक तणाव हेही हृदयविकारासाठी महत्त्वाचे जोखीम घटक ठरत आहेत. लक्षणे वेगळी असल्यामुळे महिलांमध्ये रुग्णालयात दाखल होण्यास उशीर होण्याचे प्रमाणही अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दरम्यान, उपचारांच्या प्रकारांमध्येही महिलांचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसते. रुग्णालयातील माहितीनुसार हृदयविकाराच्या प्रक्रियांसाठी येणा-या महिलांपैकी सुमारे २० टक्के महिलांवर दरवर्षी कोरोनरी अँजिओप्लास्टी केली जाते. तज्ज्ञांच्या मते, महिलांनीही हृदयविकाराच्या लक्षणांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे, नियमित तपासणी करणे आणि ताणतणाव कमी ठेवणे आवश्यक आहे.

‘स्ट्रोक’साठी सर्वसमावेशक आराखडा! समिट आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली महाराष्ट्र स्ट्रोक समिटमध्ये तज्ज्ञांची चर्चा

प्रत्येक तीन रुग्णांपैकी दोन पुरुष

या आकडेवारीनुसार उपचार घेणाऱ्या रुग्णांमध्ये महिलांचे प्रमाण सुमारे ३० टक्क्यांच्या आसपासच आहे. म्हणजेच प्रत्येक तीन रुग्णांपैकी दोन रुग्ण पुरुष असल्याचे चित्र दिसून येते. डॉक्टराच्या मते, महिलामध्ये हृदयविकाराची लक्षणे अनेकदा छातीत तीव्र वेदना अशा पारंपरिक स्वरूपात दिसत नाहीत. त्याऐवजी श्वास घेण्यास त्रास, प्रचंड थकवा, असामान्य घाम येणे, तसेच अॅसिडिटीसारखी जळजळ अशी लक्षणे दिसतात, ही लक्षणे अनेकदा गॅस किंवा अपवन म्हणून दुर्लक्षित केली जातात.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Gender bias in heart disease treatment too sion hospital figures dominated by male patients

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 11:09 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

केस किंवा नख कापताना वेदना का होत नाहीत? यागील कारण वाचून तुम्हाला सुद्धा बसेल आश्चर्यकारक धक्का
1

केस किंवा नख कापताना वेदना का होत नाहीत? यागील कारण वाचून तुम्हाला सुद्धा बसेल आश्चर्यकारक धक्का

थॅलेसेमियाग्रस्तांच्या स्वप्नांना मिळणार बळ! ‘चाइल्ड हेल्प फाऊंडेशन’कडून विशेष केंद्राची स्थापना
2

थॅलेसेमियाग्रस्तांच्या स्वप्नांना मिळणार बळ! ‘चाइल्ड हेल्प फाऊंडेशन’कडून विशेष केंद्राची स्थापना

‘स्ट्रोक’साठी सर्वसमावेशक आराखडा! समिट आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली महाराष्ट्र स्ट्रोक समिटमध्ये तज्ज्ञांची चर्चा
3

‘स्ट्रोक’साठी सर्वसमावेशक आराखडा! समिट आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली महाराष्ट्र स्ट्रोक समिटमध्ये तज्ज्ञांची चर्चा

‘हा’ आहे महाराष्ट्राचा राज्यमासा! पाहताच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी, जाणून घेऊया माशाबद्दल सविस्तर माहिती
4

‘हा’ आहे महाराष्ट्राचा राज्यमासा! पाहताच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी, जाणून घेऊया माशाबद्दल सविस्तर माहिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हृदयविकाराच्या उपचारांमध्येही लिंगभेद? सायन रुग्णालयाच्या आकडेवारीत पुरुष रुग्णांचे वर्चस्व; महिलांमध्ये लक्षणे दुर्लक्षित

हृदयविकाराच्या उपचारांमध्येही लिंगभेद? सायन रुग्णालयाच्या आकडेवारीत पुरुष रुग्णांचे वर्चस्व; महिलांमध्ये लक्षणे दुर्लक्षित

Mar 08, 2026 | 11:09 AM
Badlapur Crime: मोबाईल रेकॉर्डिंग डिलिट झाल्याने संताप! आईच्या तोंडात बनियनचा बोळा कोंबला आणि…

Badlapur Crime: मोबाईल रेकॉर्डिंग डिलिट झाल्याने संताप! आईच्या तोंडात बनियनचा बोळा कोंबला आणि…

Mar 08, 2026 | 11:06 AM
Vastu Tips: कामात अडथळे आणि ऑफिसमध्ये तणाव असल्यास वास्तुनुसार टेबलवर ठेवा ‘ही’ वस्तू

Vastu Tips: कामात अडथळे आणि ऑफिसमध्ये तणाव असल्यास वास्तुनुसार टेबलवर ठेवा ‘ही’ वस्तू

Mar 08, 2026 | 11:04 AM
शाळेत झाली ओळख, यूट्यूबवरून शिकून सुरू केला ड्रग्जचा धंदा; दोन शिक्षकांना पोलिसांनी केली अटक

शाळेत झाली ओळख, यूट्यूबवरून शिकून सुरू केला ड्रग्जचा धंदा; दोन शिक्षकांना पोलिसांनी केली अटक

Mar 08, 2026 | 11:00 AM
Dinvishesh : महिलांच्या सन्मानाचा दिवस, आंतरराष्ट्रीय महिला दिन; जाणून घ्या 08 मार्चचा इतिहास

Dinvishesh : महिलांच्या सन्मानाचा दिवस, आंतरराष्ट्रीय महिला दिन; जाणून घ्या 08 मार्चचा इतिहास

Mar 08, 2026 | 10:54 AM
काळजी घ्या ! यंदा उष्णतेच्या सर्वाधिक बसणार झळा; विदर्भात तापमान 48 अंशांपर्यंत जाण्याचा अंदाज

काळजी घ्या ! यंदा उष्णतेच्या सर्वाधिक बसणार झळा; विदर्भात तापमान 48 अंशांपर्यंत जाण्याचा अंदाज

Mar 08, 2026 | 10:52 AM
IND vs NZ : ‘सभी एक ही लाइन चिपका रहे’ अंतिम सामन्यापूर्वी शाब्दिक युद्ध सुरू, सूर्यकुमार यादवने सँटनरवर केली टीका

IND vs NZ : ‘सभी एक ही लाइन चिपका रहे’ अंतिम सामन्यापूर्वी शाब्दिक युद्ध सुरू, सूर्यकुमार यादवने सँटनरवर केली टीका

Mar 08, 2026 | 10:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM