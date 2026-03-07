Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प काल सादर केला त्यामध्ये व्यवसायिकांना मोठ्या तरतुदीची अपेक्षा होती.

Updated On: Mar 07, 2026 | 05:31 PM

Follow Us:

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प काल सादर केला त्यामध्ये व्यवसायिकांना मोठ्या तरतुदीची अपेक्षा होती. परंतु व्यापाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून या अर्थसंकल्पांमध्ये व्यापाऱ्यांमध्ये अपेक्षित असं बजेट नसल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी चा सूर निर्माण झाला आहे. ऑनलाइन व्यापारामुळे स्थानिक व्यापार करणाऱ्या व्यवसायाची परिस्थिती चिंताजनक असल्याने सरकारने ऑनलाईन व्यापारावर निर्बंध घालने अपेक्षित आहे तरच व्यापारी जगेन अशा भावना लातूर व्यापारी महासंघाच्या वतीने सांगण्यात आले. या अर्थसंकल्पांमध्ये व्यापाऱ्यांसाठी भरीव मदत या अर्थसंकल्पामध्ये केली नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर सध्या पाहायला मिळत आहे.देण्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच ग्रामीण भागातील रस्ते, घरकुल, लघुउद्योग आणि पर्यटन विकासासाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. . .

Follow Us:

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प काल सादर केला त्यामध्ये व्यवसायिकांना मोठ्या तरतुदीची अपेक्षा होती. परंतु व्यापाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून या अर्थसंकल्पांमध्ये व्यापाऱ्यांमध्ये अपेक्षित असं बजेट नसल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी चा सूर निर्माण झाला आहे. ऑनलाइन व्यापारामुळे स्थानिक व्यापार करणाऱ्या व्यवसायाची परिस्थिती चिंताजनक असल्याने सरकारने ऑनलाईन व्यापारावर निर्बंध घालने अपेक्षित आहे तरच व्यापारी जगेन अशा भावना लातूर व्यापारी महासंघाच्या वतीने सांगण्यात आले. या अर्थसंकल्पांमध्ये व्यापाऱ्यांसाठी भरीव मदत या अर्थसंकल्पामध्ये केली नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर सध्या पाहायला मिळत आहे.देण्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच ग्रामीण भागातील रस्ते, घरकुल, लघुउद्योग आणि पर्यटन विकासासाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. . .

Web Title: Latur reaction of latur traders on the state budget

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 05:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ
1

Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ

Nashik News : दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार दिलासा; दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी-देव नदीजोडसाठी शासनाकडून निधी मंजूर
2

Nashik News : दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार दिलासा; दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी-देव नदीजोडसाठी शासनाकडून निधी मंजूर

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा
3

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Badlapur News : कोणी घर देतं का घर ? लोन काढून पैसे दिले पण… ; नामांकित इमारतीतील रहिवासी बेघर
4

Badlapur News : कोणी घर देतं का घर ? लोन काढून पैसे दिले पण… ; नामांकित इमारतीतील रहिवासी बेघर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM
गृहिणींचा संघर्ष आणि महिला सशक्तीकरणाची झलक; ‘लाडकी बहीण’ चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

गृहिणींचा संघर्ष आणि महिला सशक्तीकरणाची झलक; ‘लाडकी बहीण’ चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

Mar 07, 2026 | 05:25 PM
Kolhapur News : जनतेच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न; पहिल्याच जनता दरबारात नागरिकांचा प्रतिसाद

Kolhapur News : जनतेच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न; पहिल्याच जनता दरबारात नागरिकांचा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 05:25 PM
Business Success Story : १५ ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सुरु केला व्यवसाय! ‘टफ मफ अँड कंपनी’ डेजर्ट क्लाउड किचन

Business Success Story : १५ ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सुरु केला व्यवसाय! ‘टफ मफ अँड कंपनी’ डेजर्ट क्लाउड किचन

Mar 07, 2026 | 05:18 PM
पुरंदर, बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; नीरा–कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजुरी

पुरंदर, बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; नीरा–कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजुरी

Mar 07, 2026 | 05:04 PM
गेम होणार अन् बिहारमध्ये ‘चाणक्य’ भाकरी फिरवणार? नितीश कुमार राज्यसभेवर जाताच…; BJP चा ‘हा’ नेता…

गेम होणार अन् बिहारमध्ये ‘चाणक्य’ भाकरी फिरवणार? नितीश कुमार राज्यसभेवर जाताच…; BJP चा ‘हा’ नेता…

Mar 07, 2026 | 05:02 PM
बॉलीवूडपासून ग्लोबल रनवेपर्यंत: लंडन फॅशन वीकमध्ये रिक रॉयचा जलवा; भारतीय फॅशनचा गौरव जागतिक स्तरावर

बॉलीवूडपासून ग्लोबल रनवेपर्यंत: लंडन फॅशन वीकमध्ये रिक रॉयचा जलवा; भारतीय फॅशनचा गौरव जागतिक स्तरावर

Mar 07, 2026 | 04:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

Mar 07, 2026 | 03:11 PM
THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

Mar 07, 2026 | 03:09 PM
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM