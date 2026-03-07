Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प काल सादर केला त्यामध्ये व्यवसायिकांना मोठ्या तरतुदीची अपेक्षा होती. परंतु व्यापाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून या अर्थसंकल्पांमध्ये व्यापाऱ्यांमध्ये अपेक्षित असं बजेट नसल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी चा सूर निर्माण झाला आहे. ऑनलाइन व्यापारामुळे स्थानिक व्यापार करणाऱ्या व्यवसायाची परिस्थिती चिंताजनक असल्याने सरकारने ऑनलाईन व्यापारावर निर्बंध घालने अपेक्षित आहे तरच व्यापारी जगेन अशा भावना लातूर व्यापारी महासंघाच्या वतीने सांगण्यात आले. या अर्थसंकल्पांमध्ये व्यापाऱ्यांसाठी भरीव मदत या अर्थसंकल्पामध्ये केली नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर सध्या पाहायला मिळत आहे.देण्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच ग्रामीण भागातील रस्ते, घरकुल, लघुउद्योग आणि पर्यटन विकासासाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. . .
