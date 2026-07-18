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NEET UG 2026: नीट निकालानंतर कोणत्या रँकवर कोणता कोर्स मिळणार? MBBS, BDS आणि BAMS मधील प्रवेशाची जाणून घ्या सविस्तर प्रक्रिया..

Updated On: Jul 18, 2026 | 03:19 PM IST
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सारांश

NEET UG 2026 Rank vs Course: नीट युजी २०२६ निकालानंतर कोणत्या ऑल इंडिया रँकवर एमबीबीएस, बीडीएस किंवा बीएएमएस जागा मिळण्याची शक्यता आहे? काउन्सिलिंग ट्रेंड्सचे सविस्तर विश्लेषण येथे वाचा.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NEET UG 2026 Rank vs Course: एनटीएने नीट युजी २०२६ चा निकाल घोषित केला असून, या वर्षी सुमारे २० लाख उमेदवार या परीक्षेस बसले होते. एनटीएच्या निकालानुसार, ११.२१ लाख विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेत यश मिळवले आहे. आता निकाल जाहीर झाल्यानंतर, विद्यार्थ्यांना कोणत्या रँकवर एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS), बीएएमएस (BAMS) किंवा इतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळण्याची शक्यता आहे, हा सर्वात मोठा प्रश्न सतावत आहे.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, एनटीएने कोणत्याही कोर्ससाठी वेगळा कटऑफ जारी केलेला नाही. एजन्सी केवळ परीक्षा पात्रतेचा (Qualifying) कटऑफ घोषित करते. तर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीव्हीएससी आणि इतर कोर्सेसमधील प्रवेश हा काउन्सिलिंग दरम्यान ऑल इंडिया रँक (AIR), कॅटेगरी, जागांची उपलब्धता आणि कॉलेजच्या क्लोजिंग रँकच्या आधारे ठरतो. चला तर मग जाणून घेऊया कोणत्या रँकवर कोणता कोर्स मिळू शकतो.

MBBS, BDS आणि BAMS साठी कटऑफचे निकष

अनेक विद्यार्थ्यांना असे वाटते की, एनटीए प्रत्येक वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी वेगवेगळा कटऑफ जाहीर करते, परंतु प्रत्यक्षात तसे नाही. नीट परीक्षा क्वालिफाय केल्यावर उमेदवार विविध मेडिकल आणि आयुष (AYUSH) कोर्सेसच्या काउन्सिलिंग प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी पात्र ठरतात. यानंतर जागांचे वाटप उमेदवाराची रँक, प्रवर्ग, राज्य कोटा (State Quota), ऑल इंडिया कोटा आणि संबंधित कॉलेजच्या क्लोजिंग रँकवर अवलंबून असते. नीटच्या याच स्कोअरच्या आधारे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीव्हीएससी आणि बीएससी नर्सिंग कोर्सेसमध्ये प्रवेश दिला जातो.

कोणत्या रँकवर कोणत्या कोर्समध्ये मिळू शकतो प्रवेश?

विद्यार्थ्यांच्या रँकनुसार कॉलेजेस आणि कोर्सेसचे पर्याय बदलत जातात. मागील वर्षांच्या काउन्सिलिंगच्या कलानुसार (Trends):

ऑल इंडिया रँक १ ते १००: या रँकमधील उमेदवारांना देशातील सर्वोच्च वैद्यकीय संस्था जसे की एम्स (AIIMS) आणि इतर प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेजेसमध्ये एमबीबीएसची जागा मिळण्याची सर्वाधिक शक्यता असते.

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ऑल इंडिया रँक १०० ते ५,०००: या रँकच्या विद्यार्थ्यांना केंद्रीय संस्था आणि प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजेसमध्ये एमबीबीएसची जागा मिळण्याची उत्तम संधी असते. राज्य कोट्यांतर्गतही अनेकदा चांगले पर्याय उपलब्ध होतात.

ऑल इंडिया रँक ५,००० ते २०,०००: या रँकच्या उमेदवारांना देखील अनेक राज्यांमध्ये सरकारी एमबीबीएस कॉलेजेस मिळू शकतात; मात्र अंतिम जागा वाटप हे प्रवर्ग, राज्य आणि काउन्सिलिंगच्या फेरीवर अवलंबून असते.

ऑल इंडिया रँक २०,००० च्या पुढे: या रँकवर अनेक उमेदवारांना सरकारी बीडीएस (BDS), बीएएमएस (BAMS), बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीव्हीएससी अँड एएच किंवा खाजगी मेडिकल कॉलेजेसमध्ये प्रवेशाचे पर्याय मिळू शकतात. जागांची उपलब्धता आणि काउन्सिलिंगच्या फेऱ्यांनुसार या शक्यता बदलत राहतात.

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कोणत्या कोर्ससाठी किती असते स्पर्धा?

मागील वर्षांच्या ट्रेंडनुसार, सर्वाधिक स्पर्धा एमबीबीएस (MBBS) साठी पाहायला मिळते. त्यानंतर अनुक्रमे बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीव्हीएससी अँड एएच आणि इतर आयुष कोर्सेसचा क्रमांक लागतो. खाजगी कॉलेजेस आणि राज्यांनुसार या परिस्थितीमध्ये तफावत असू शकते.

कोणत्या आधारावर मिळतो कोर्समध्ये प्रवेश?

नीट परीक्षा पात्र झाल्यानंतर केवळ स्कोअर पुरेसा नसतो. प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान इतर अनेक बाबी लक्षात घेतल्या जातात, जसे की:
१. ऑल इंडिया रँक (AIR)
२. उमेदवाराचा प्रवर्ग (Category)
३. ऑल इंडिया कोटा आणि राज्य कोटा
४. उपलब्ध जागांची संख्या
५. कॉलेजचा क्लोजिंग रँक
६. काउन्सिलिंगची फेरी (Round)
७. उमेदवाराने दिलेले कॉलेज आणि कोर्सचे पसंतीक्रम (Options)

Web Title: Neet ug 2026 rank vs course mbbs bds bams counselling closing rank

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Published On: Jul 18, 2026 | 03:18 PM

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