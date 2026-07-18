NEET UG 2026 Cutoff: नीट पात्रता गुणांमध्ये ६९ अंकांची ऐतिहासिक वाढ! NTA ने सांगितले मोठे कारण

NEET UG 2026 Cutoff: नीट युजी (NEET UG) २०२६ च्या निकालासोबतच या वेळी एक रंजक चित्र समोर आले आहे. एकीकडे परीक्षेचा पात्रता कट ऑफ आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे, तर दुसरीकडे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे १.१५ लाख कमी उमेदवार परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे (NTA) म्हणणे आहे की, री-एग्झाममुळे कमी उमेदवारांची उपस्थिती आणि विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी मिळालेला अधिक वेळ या दोन्ही गोष्टी कट ऑफ वाढण्यामागील मुख्य कारण ठरल्या आहेत.
या वर्षी अनारक्षित (General) आणि EWS प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी परीक्षा पात्र होण्याची किमान मर्यादा १४४ वरून थेट २१३ गुणांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच अवघ्या एका वर्षात तब्बल ६९ अंकांची वाढ नोंदवली गेली आहे. तसेच ओबीसी, एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठीचा कटऑफ ११३ वरून १७७ गुणांवर पोहोचला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६४ अंकांनी जास्त आहे.
त्याचप्रमाणे, ओबीसी, एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी किमान गुण जे २०२४ मध्ये १२७ होते, ते २०२५ मध्ये घटून ११३ झाले होते; मात्र या वर्षी त्यांनी मोठी उडी मारत १७७ अंकांचा टप्पा गाठला आहे.
या वेळी NEET UG २०२६ साठी सुमारे २२.८० लाख उमेदवारांनी अर्ज केला होता, जी संख्या गेल्या वर्षीच्या जवळपास बरोबरच आहे. मात्र, प्रत्यक्ष परीक्षेत केवळ १९.९९ लाख उमेदवारच बसले. गेल्या वर्षी ही संख्या २२.०९ लाख होती. म्हणजेच, या वेळी परीक्षेतील उपस्थिती ९७.१ टक्क्यांवरून घटून ८७.७ टक्के राहिली. याचा अर्थ असा की, सुमारे ९ टक्के उमेदवारांनी री-एग्झाम दिली नाही.
गेल्या वर्षी जिथे १२.३७ लाख उमेदवारांनी नीट परीक्षा क्वालिफाय केली होती, तिथे या वेळी ही संख्या घटून ११.२१ लाख झाली आहे. तरीही, परीक्षेस बसलेल्या उमेदवारांच्या प्रमाणानुसार यशाचा दर सुमारे ५६.१ टक्केच राहिला. यावरून स्पष्ट होते की, यशस्वी उमेदवारांची संख्या कमी होण्याचे मुख्य कारण परीक्षेस कमी विद्यार्थ्यांचा सहभाग असणे हेच होते.
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NTA च्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, री-एग्झाममुळे उमेदवारांना तयारीसाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला. याशिवाय, ज्या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा परीक्षा दिली, ते आधीपेक्षा जास्त तयार आणि गंभीर होते. याच कारणामुळे या वेळी गुणांची पातळी वाढली आणि पात्रता कट ऑफने सर्वोच्च पातळी गाठली.
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NTA ने स्पष्ट केले आहे की, हा केवळ परीक्षा पात्रतेचा कटऑफ आहे. MBBS, BDS आणि इतर मेडिकल कॉलेजेसमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठीचा मूळ ‘ॲडमिशन कटऑफ’ यापेक्षा खूप जास्त असेल, जो प्रत्येक कॉलेज, राज्य आणि प्रवर्गाच्या आरक्षण धोरणानुसार वेगळा ठरवला जाईल.