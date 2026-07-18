शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Neet Ug 2026 Cutoff Marks Jump Nta Statistics Qualified Candidates Category Wise

NEET UG 2026 Cutoff: नीट पात्रता गुणांमध्ये ६९ अंकांची ऐतिहासिक वाढ! NTA ने सांगितले मोठे कारण

Updated On: Jul 18, 2026 | 12:21 PM IST
जाहिरात
सारांश

NEET UG 2026 Cutoff: नीट युजी २०२६ च्या पात्रता गुणांमध्ये ६९ अंकांची विक्रमी वाढ झाली आहे. री-एग्झाममुळे गुणांचा स्तर वाढल्याचे NTA चे स्पष्टीकरण दिले आहे. जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर आकडेवारी.

neet

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

NEET UG 2026 Cutoff: नीट युजी (NEET UG) २०२६ च्या निकालासोबतच या वेळी एक रंजक चित्र समोर आले आहे. एकीकडे परीक्षेचा पात्रता कट ऑफ आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे, तर दुसरीकडे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे १.१५ लाख कमी उमेदवार परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे (NTA) म्हणणे आहे की, री-एग्झाममुळे कमी उमेदवारांची उपस्थिती आणि विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी मिळालेला अधिक वेळ या दोन्ही गोष्टी कट ऑफ वाढण्यामागील मुख्य कारण ठरल्या आहेत.

जनरल आणि EWS च्या कट ऑफमध्ये ६९ अंकांची मोठी झेप

या वर्षी अनारक्षित (General) आणि EWS प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी परीक्षा पात्र होण्याची किमान मर्यादा १४४ वरून थेट २१३ गुणांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच अवघ्या एका वर्षात तब्बल ६९ अंकांची वाढ नोंदवली गेली आहे. तसेच ओबीसी, एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठीचा कटऑफ ११३ वरून १७७ गुणांवर पोहोचला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६४ अंकांनी जास्त आहे.

त्याचप्रमाणे, ओबीसी, एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी किमान गुण जे २०२४ मध्ये १२७ होते, ते २०२५ मध्ये घटून ११३ झाले होते; मात्र या वर्षी त्यांनी मोठी उडी मारत १७७ अंकांचा टप्पा गाठला आहे.

नोंदणी सारखीच, पण परीक्षा देणारे विद्यार्थी घटले

या वेळी NEET UG २०२६ साठी सुमारे २२.८० लाख उमेदवारांनी अर्ज केला होता, जी संख्या गेल्या वर्षीच्या जवळपास बरोबरच आहे. मात्र, प्रत्यक्ष परीक्षेत केवळ १९.९९ लाख उमेदवारच बसले. गेल्या वर्षी ही संख्या २२.०९ लाख होती. म्हणजेच, या वेळी परीक्षेतील उपस्थिती ९७.१ टक्क्यांवरून घटून ८७.७ टक्के राहिली. याचा अर्थ असा की, सुमारे ९ टक्के उमेदवारांनी री-एग्झाम दिली नाही.

यंदा सुमारे १.१५ लाख कमी विद्यार्थी उत्तीर्ण

गेल्या वर्षी जिथे १२.३७ लाख उमेदवारांनी नीट परीक्षा क्वालिफाय केली होती, तिथे या वेळी ही संख्या घटून ११.२१ लाख झाली आहे. तरीही, परीक्षेस बसलेल्या उमेदवारांच्या प्रमाणानुसार यशाचा दर सुमारे ५६.१ टक्केच राहिला. यावरून स्पष्ट होते की, यशस्वी उमेदवारांची संख्या कमी होण्याचे मुख्य कारण परीक्षेस कमी विद्यार्थ्यांचा सहभाग असणे हेच होते.

कोणत्या प्रवर्गातून किती उमेदवार झाले उत्तीर्ण?

  • OBC: ५.१२ लाख
  • General: २.९१ लाख
  • SC: १.५९ लाख
  • EWS: ९५,०२६
  • ST: ६३,७१6
तसेच, PwBD (दिव्यांग) प्रवर्गात परीक्षा देणाऱ्या ८,९१२ उमेदवारांपैकी ३,६६६ उमेदवारांनी यश मिळवले असून या प्रवर्गाचा यशाचा दर ४१.१ टक्के राहिला.

Engineering Biology: भारत सरकारची मोठी घोषणा! देशात पहिल्यांदाच सुरू होणार ‘इंजिनिअरिंग बायोलॉजी’ कोर्स; असे असेल त्याचे स्वरूप!

दिव्यांग उमेदवारांसाठीही वाढला कट ऑफ:

  • UR/EWS-PwBD: २१२ – १९४ गुण
  • OBC/SC/ST-PwBD: १९३ – १७७ गुण
  • ST-PwBD: १९१ – १७७ गुण

सर्वोच्च स्कोर देखील गेल्या वर्षीपेक्षा उत्तम

या वेळी NEET UG २०२६ मध्ये सर्वोच्च गुण (Top Score) ७१५ राहिले. गेल्या वर्षी सर्वोच्च स्कोर ६८६ होता, तर २०२४ मध्ये ७२० चा परफेक्ट स्कोर नोंदवला गेला होता. यावरून असे संकेत मिळतात की, या वेळी संपूर्ण परीक्षा निकालात गुणांची पातळी पूर्वीपेक्षा जास्त राहिली.

NTA ने सांगितले कटऑफ वाढण्याचे कारण

NTA च्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, री-एग्झाममुळे उमेदवारांना तयारीसाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला. याशिवाय, ज्या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा परीक्षा दिली, ते आधीपेक्षा जास्त तयार आणि गंभीर होते. याच कारणामुळे या वेळी गुणांची पातळी वाढली आणि पात्रता कट ऑफने सर्वोच्च पातळी गाठली.

Tech Professional: मूनलायटिंगमुळे चर्चेत आला आयटी प्रोफेशनल रोहित; ८० लाखांची बचत असूनही भविष्य़ाची चिंता का करतोय?

कॉलेजांचा ॲडमिशन कटऑफ वेगळा असेल:

NTA ने स्पष्ट केले आहे की, हा केवळ परीक्षा पात्रतेचा कटऑफ आहे. MBBS, BDS आणि इतर मेडिकल कॉलेजेसमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठीचा मूळ ‘ॲडमिशन कटऑफ’ यापेक्षा खूप जास्त असेल, जो प्रत्येक कॉलेज, राज्य आणि प्रवर्गाच्या आरक्षण धोरणानुसार वेगळा ठरवला जाईल.

Web Title: Neet ug 2026 cutoff marks jump nta statistics qualified candidates category wise

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 12:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Senior Citizen Reservation: वयाच्या ७० व्या वर्षी ‘नीट’ परीक्षा; पेपर लीकचा धक्का पचवून अशोक बहरा का पोहचले हायकोर्टात?
1

Senior Citizen Reservation: वयाच्या ७० व्या वर्षी ‘नीट’ परीक्षा; पेपर लीकचा धक्का पचवून अशोक बहरा का पोहचले हायकोर्टात?

NEET UG Result: ६३ हजार सरकारी जागांसाठी चुरस! जाणून घ्या कमी रँकवरही मेडिकल प्रवेश मिळवून देणारी ‘ही’ कॉलेजेस
2

NEET UG Result: ६३ हजार सरकारी जागांसाठी चुरस! जाणून घ्या कमी रँकवरही मेडिकल प्रवेश मिळवून देणारी ‘ही’ कॉलेजेस

बारामतीची श्रावणी कुदळे नीट परीक्षेत महाराष्ट्रात प्रथम, देशात मुलींमध्ये देखील अव्वल
3

बारामतीची श्रावणी कुदळे नीट परीक्षेत महाराष्ट्रात प्रथम, देशात मुलींमध्ये देखील अव्वल

Latur NEET Success : पेपरफुटीनंतर लातूरची दमदार एन्ट्री; NEETमध्ये ‘शाहू’चे 450, जिल्ह्यातील 1200 हून अधिक विद्यार्थ्यांना
4

Latur NEET Success : पेपरफुटीनंतर लातूरची दमदार एन्ट्री; NEETमध्ये ‘शाहू’चे 450, जिल्ह्यातील 1200 हून अधिक विद्यार्थ्यांना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NEET UG 2026 Cutoff: नीट पात्रता गुणांमध्ये ६९ अंकांची ऐतिहासिक वाढ! NTA ने सांगितले मोठे कारण

NEET UG 2026 Cutoff: नीट पात्रता गुणांमध्ये ६९ अंकांची ऐतिहासिक वाढ! NTA ने सांगितले मोठे कारण

Jul 18, 2026 | 12:21 PM
Pure Petrol Rate: E20 इंधनाला विरोध करणाऱ्यांना झटका; 100% शुद्ध पेट्रोल हवंय? मग मोजा 168 रुपये लीटर! गडकरींकडून खुलासा

Pure Petrol Rate: E20 इंधनाला विरोध करणाऱ्यांना झटका; 100% शुद्ध पेट्रोल हवंय? मग मोजा 168 रुपये लीटर! गडकरींकडून खुलासा

Jul 18, 2026 | 12:18 PM
Pune Sucide News : पुण्यात गॅलरीतून उडी मारून मुलीची आत्महत्या; घरातील सर्वजण झोपले अन्…

Pune Sucide News : पुण्यात गॅलरीतून उडी मारून मुलीची आत्महत्या; घरातील सर्वजण झोपले अन्…

Jul 18, 2026 | 12:11 PM
Chandrapur Crime: पोलीस ठाण्यात विष प्राशन; सराईत गुन्हेगाराचा मृत्यू, मृत्यूपूर्वी व्हिडिओत पोलिसांवर गंभीर आरोप

Chandrapur Crime: पोलीस ठाण्यात विष प्राशन; सराईत गुन्हेगाराचा मृत्यू, मृत्यूपूर्वी व्हिडिओत पोलिसांवर गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 12:04 PM
Amitabh Bachchan : ‘कौन बनेगा करोडपती 18’ची तारीख ठरली! यंदा गेममध्ये असणार मोठे बदल

Amitabh Bachchan : ‘कौन बनेगा करोडपती 18’ची तारीख ठरली! यंदा गेममध्ये असणार मोठे बदल

Jul 18, 2026 | 12:02 PM
Maharashtra Politics: केंद्रात दोन मंत्रिपदे, शरद पवारांना भाजपची ऑफर, भाजप-राष्ट्रवादीचा मास्टरप्लॅन तयार?

Maharashtra Politics: केंद्रात दोन मंत्रिपदे, शरद पवारांना भाजपची ऑफर, भाजप-राष्ट्रवादीचा मास्टरप्लॅन तयार?

Jul 18, 2026 | 12:01 PM
सुपरकार प्रेमींसाठी खुशखबर! Ferrari Amalfi Spider ची भारतात एंट्री; अवघ्या 3.3 सेकंदांत गाठते 100 किमीचा वेग

सुपरकार प्रेमींसाठी खुशखबर! Ferrari Amalfi Spider ची भारतात एंट्री; अवघ्या 3.3 सेकंदांत गाठते 100 किमीचा वेग

Jul 18, 2026 | 11:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा