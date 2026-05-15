Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Trump Xi Deal China To Stops Arms To Iran And Buying 200 Being Jets From Us

Trump-Xi Deal : इराणला मोठा झटका! चीनकडून होणारा शस्त्रास्त्र पुरवठा होणार बंद? Trump-Jinping यांच्यातील ‘त्या’ कराराने जगात खळबळ

Trump Xi Deal : ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्यात १४ मे रोजी ऐतिहासिक बैठक पार पडली. या बैठकीत चीनने ईराणची लष्करी मदत रोखली असून अमेरिकेकडून २०० बोईंद विमाने खरेदी करण्याची डील केली आहे. यामुळे इराणला मोठा धक्का बसला आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 10:13 AM
Trump-Xi Deal

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प-जिनपिंग शिखर परिषद
  • अमेरिका-चीनमध्ये मोठा ऐतिहासिक करार
  • इराणला शस्त्र पुरवठा थांबवणार चीन?
Trump-Xi Deal News in Marathi : वॉशिंग्टन/बीजिंग : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) चीनच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यामुळे जागतिक राजकारणाच्या समीकरणात मोठे बदल घडण्याची शक्यता आहे. या दौऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक मुद्द्यांवर चर्चा झाली असून यामुळे पश्चिम आशियातील समीकरणातही मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प आणि शी जिनपिंग (Xi Jinping) यांच्यात झालेल्या करारानुसार, चीन इराणला शस्त्र पुरवठा थांबवणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

इराणला शस्त्र पुरवठा बंद करणार चीन?

मिळालेल्या माहितीनुसार, चीनने इराणला कोणत्या प्रकारचे लष्करी उपकरणे किंवा शस्त्रास्त्रे न देण्याचे मान्य केले आहे. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांनी या कराराची पुष्टी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, मध्यपूर्वेतील वाझता तणाव पाहता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मात्र, चीनचा हा निर्णय इराणसाठी मोठा धोकादायक मानला जात आहे. करारानुसार चीन (China) आणि इराणचे संबंध केवळ कच्चा तेलाच्या व्यापारापुरतेच  मर्यादित राहणार आहेत. सध्या इराण चीनला दररोज १४ लाख बॅरल तेल निर्यात करतो, हा इराणच्या एकूण निर्यातीच्या ९०% हिस्सा आहे.

बोईंग विमाने खरेदी करणार चीन?

याच वेळी अमेरिकेशी व्यापारी संबंध सुधारण्यासाठी चीनने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. चीन अमेरिकेची विमान कंपनी बोईंगकडून २०० विमाने खरेदी कराणार आहे. ट्रम्प यांनी १५० विमांनीच अपेक्षा होती. मात्र, चीनने थेट २०० विमानांची ऑर्डर दिली असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले.

या करारामुळे अमेरिकेला मोठा प्रमाणावर फायदा होणार आहे. यामुळे अमेरिकेत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल असा विश्वास ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आहे. याशिवाय चीनने अमेरिकेकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याबाबातही चर्चा केली आहे.

या ऐतिहासिक करारामुळे अमेरिका(America)-चीनमधील दीर्घकाळ सुरु असलेले व्यापार युद्ध संपुष्टात येऊ शकते असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ट्रम्प यांचा दौरा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांसाठी मोठे यश मानला जात आहे. मात्र, चीनच्या इराणला शस्त्र न पुरवण्याच्या निर्णयाने जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. यावर इराण (Iran) काय प्रतिक्रिया देतो याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिका आणि चीनमध्ये नेमका काय करार झाला?

    Ans: राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्यात झालेल्या करारानुसार, चीन इराणला कोणत्याही प्रकारचे लष्करी तंत्रज्ञान किंवा शस्त्रास्त्रे पुरवणार नाही. याउलट अमेरिकेसोबत व्यापारी संबंध सुधारण्यासाठी बोईंग कंपनीकडून २०० मोठी विमाने खरेदी करणार आहे.

  • Que: बोईंग डीलचा अमेरिकेला काय फायदा होईल?

    Ans: अमेरिकेला मोठा प्रमाणावर फायदा होणार आहे. यामुळे अमेरिकेते रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल असे म्हटले जात आहे.

  • Que: या करारानंतर चीन आणि इराणमधील व्यापार संबंद पूर्णपणे थांबणार का?

    Ans: सध्या चीन आणि इराणमधील व्यापार पूर्णपणे थांबवण्याची शक्यता कमी आहे. चीनने जरी शस्त्र पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय घेतला असेल, तरी दोन्ही देशांत तेल व्यापार सुरुच राहिले.

Web Title: Trump xi deal china to stops arms to iran and buying 200 being jets from us

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 10:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Blackout: ‘आमच्याकडे इंधन नाही!’ अखेर ‘या’ देशात झाले 22 तासांचे ‘महा-ब्लॅकआऊट’; ऊर्जा मंत्र्यांनी टीव्हीवर सांगितली हतबलता
1

Blackout: ‘आमच्याकडे इंधन नाही!’ अखेर ‘या’ देशात झाले 22 तासांचे ‘महा-ब्लॅकआऊट’; ऊर्जा मंत्र्यांनी टीव्हीवर सांगितली हतबलता

Hormuz Conflict : ‘खपवून घेणार नाही’ होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर ड्रोन अन् क्षेपणास्त्र हल्ला; सरकारचा शत्रूला कडक इशारा
2

Hormuz Conflict : ‘खपवून घेणार नाही’ होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर ड्रोन अन् क्षेपणास्त्र हल्ला; सरकारचा शत्रूला कडक इशारा

Tariq Rahman: कट्टरपंथियांची ‘धार्मिक’ खेळी फसली! बांगलादेशची भारताला ‘क्लीन चिट’; बंगाल विजयानंतर पसरलेल्या अफवांचा पर्दाफाश
3

Tariq Rahman: कट्टरपंथियांची ‘धार्मिक’ खेळी फसली! बांगलादेशची भारताला ‘क्लीन चिट’; बंगाल विजयानंतर पसरलेल्या अफवांचा पर्दाफाश

Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ
4

Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro tips for morning: सकाळी उठल्याबरोबर तळहात पाहणे का मानले जाते शुभ? जाणून घ्या धार्मिक कारणे

Astro tips for morning: सकाळी उठल्याबरोबर तळहात पाहणे का मानले जाते शुभ? जाणून घ्या धार्मिक कारणे

May 15, 2026 | 10:10 AM
Big Breaking: 21 जून रोजी होणार NEET UG Re Exam, तारखेची झाली घोषणा

Big Breaking: 21 जून रोजी होणार NEET UG Re Exam, तारखेची झाली घोषणा

May 15, 2026 | 10:06 AM
Trump-Xi Deal : इराणला मोठा झटका! चीनकडून होणारा शस्त्रास्त्र पुरवठा होणार बंद? Trump-Jinping यांच्यातील ‘त्या’ कराराने जगात खळबळ

Trump-Xi Deal : इराणला मोठा झटका! चीनकडून होणारा शस्त्रास्त्र पुरवठा होणार बंद? Trump-Jinping यांच्यातील ‘त्या’ कराराने जगात खळबळ

May 15, 2026 | 10:04 AM
TATA Sierra vs Kia Seltos: कोणती SUV देते बेस्ट माइलेज? वाचा परफॉर्मंस आणि किंमतीमधील फरक

TATA Sierra vs Kia Seltos: कोणती SUV देते बेस्ट माइलेज? वाचा परफॉर्मंस आणि किंमतीमधील फरक

May 15, 2026 | 10:04 AM
गेम खेळण्यावरून झाला वाद; मामाने भाच्याला संपवलं, चाकूने गळाच चिरला

गेम खेळण्यावरून झाला वाद; मामाने भाच्याला संपवलं, चाकूने गळाच चिरला

May 15, 2026 | 09:31 AM
बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral 

बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral 

May 15, 2026 | 09:30 AM
Yellow Jogeshwari Devi: कोण आहे पिवळी जोगेश्वरी, जाणून घेऊया या देवीचा इतिहास आणि महिमा

Yellow Jogeshwari Devi: कोण आहे पिवळी जोगेश्वरी, जाणून घेऊया या देवीचा इतिहास आणि महिमा

May 15, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM