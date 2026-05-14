Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

NEET Paper Leak : Atul Kulkarni यांनी सरकारला लगावला टोला! NEET पेपरफुटीवर केली Sarcastic Post; “गाळलेल्या जागा…”

NEET Paper Leak : Atul Kulkarni यांनी NEET पेपरफुटी प्रकरणावर उपरोधिक पोस्ट करत संताप व्यक्त केला असून त्यांची पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 05:18 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • Atul Kulkarni यांनीही X वर पोस्ट करत Sarcastic Post शेअर केली
  • अभिनेते अतुल कुलकर्णी यांनी संताप व्यक्त केला
  • NEET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणी देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे
NEET Paper Leak : अभिनेते Atul Kulkarni पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. पण यंदा चर्चेत येण्याचे कारण त्यांचा अभिनय नव्हे तर त्यांनी केलेली Sarcastic Post सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ करत आहे. काहीच दिवसांपूर्वी NEET परीक्षेचे Questions Paper फुटले होते, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट होती. विविध क्षेत्रातील दिगज्जांनी या प्रकरणाचा निषेध केला आहे. अशामध्ये मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते Atul Kulkarni यांनीही X वर पोस्ट करत NEET पेपरफुटी प्रकरणाविषयी संताप व्यक्त करण्यासाठी Sarcastic Post शेअर केली आहे.

Zee Marathi Serial : नव्या मालिकांची नांदी; मायलेकींच्या अनोख्या नात्याची नवी गोष्ट, पाहा प्रोमो

NEET पेपरफुटी प्रकरणावर अतुल कुलकर्णीची यांची पोस्ट

NEET पेपरफुटी प्रकरणासंदर्भात अभिनेते अतुल कुलकर्णी यांनी संताप व्यक्त केला आहे. X पोस्टमध्ये त्यांनी नमूद केले आहे की,

“फुटलेल्या पेपर मधले नं सोडवलेले प्रश्न..

गाळलेल्या जागा भरा.

१- बोले तैसा ‘नं’ चाले त्याची ……. पाऊले.
अ- वंदावी
ब- पूजावी
क- ओळखावी

२- अति शहाणा त्याचा …….रिकामा
अ- बैल
ब- रेडा
क- पिंप

३- चकाकतं ते सगळंच …….नसतं
अ- ….
ब-….
क-….”

एकंदरीत, NEET पेपरमधील या न सोडवलेल्या प्रश्नांना शेअर करत त्यांनी सरकारला टोला लगावला आहे.

Swamini Wadkar Marriage : अभिनेते जयवंत वाडकरांची लेक अडकली विवाहबंधनात! दाक्षिणात्य पद्धतीत लग्न झालं धुमधडाक्यात 


6 जणांना करण्यात आली अटक

NEET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणी देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे पालक आणि विद्यार्थी चिताळले आहेत. परीक्षेच्या अवघ्या 42 तासांपूर्वी सदर प्रकार घडला. या प्रकरणात जयपूरमधून 3, गुरुग्राममधून 1, आहिल्यानगर जिल्ह्यातून 1 आणि नाशिकमधून 1, अशा 6 आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पेपरफुटी प्रकणात शामिल असणाऱ्या प्रत्येकावर शासन मोठी कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

Web Title: Atul kulkarni sarcastic posted about neet paper leak

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 05:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Big Breaking: 21 जून रोजी होणार NEET UG Re Exam, तारखेची झाली घोषणा
1

Big Breaking: 21 जून रोजी होणार NEET UG Re Exam, तारखेची झाली घोषणा

NEET पेपरफुटीवरून Raj Thackeray भडकले,”सरकारची लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा, शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा!”
2

NEET पेपरफुटीवरून Raj Thackeray भडकले,”सरकारची लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा, शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा!”

NEET UG 2026 : थलपथी विजय यांची ‘नीट’ रद्द करण्याची मागणी; मग आता परीक्षा होणार की नाही ?
3

NEET UG 2026 : थलपथी विजय यांची ‘नीट’ रद्द करण्याची मागणी; मग आता परीक्षा होणार की नाही ?

NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट
4

NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

May 15, 2026 | 05:55 PM
Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

May 15, 2026 | 05:53 PM
सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

May 15, 2026 | 05:51 PM
Marathi चित्रपटाची भुरळ सातासमुद्रापार! Cannes Film Festival 2026 मध्ये दाखवणार ‘हे’ दोन मराठी सिनेमे

Marathi चित्रपटाची भुरळ सातासमुद्रापार! Cannes Film Festival 2026 मध्ये दाखवणार ‘हे’ दोन मराठी सिनेमे

May 15, 2026 | 05:48 PM
Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण

Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण

May 15, 2026 | 05:45 PM
Health Tips: 60 दिवस साखर न खाल्ल्यास शरीरात होतात ‘हे’ मोठे बदल?

Health Tips: 60 दिवस साखर न खाल्ल्यास शरीरात होतात ‘हे’ मोठे बदल?

May 15, 2026 | 05:44 PM
तोंडचा घास पळवला! ‘त्या’ 9 बॉलमध्ये Tilak Varma ने श्रेयसला केले दु:खी; पंजाबवर अशक्यप्राय विजय

तोंडचा घास पळवला! ‘त्या’ 9 बॉलमध्ये Tilak Varma ने श्रेयसला केले दु:खी; पंजाबवर अशक्यप्राय विजय

May 15, 2026 | 05:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM