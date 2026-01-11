Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

प्रसार भारतीमध्ये नवी भरती! मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह पदांसाठी संधी, अशी करा अर्ज प्रक्रिया

भारताचा सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारतीमध्ये मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह पदांसाठी नवी भरती जाहीर झाली आहे. या भरतीअंतर्गत दूरदर्शन (DDK), आकाशवाणी व CBS अंतर्गत रायपूर, मुंबई, पटना, भोपाळ आदी शहरांत नियुक्ती होणार आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 03:08 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

भारताचा सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारतीमध्ये नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. प्रसार भारतीकडून मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह पदांसाठी नवीन भरती जाहीर करण्यात आली आहे. पात्र उमेदवारांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येणार असून, यासाठी मर्यादित कालावधी देण्यात आला आहे. या भरती प्रक्रियेअंतर्गत दूरदर्शन केंद्र (DDK), आकाशवाणी तसेच कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस (CBS) अंतर्गत विविध शहरांमध्ये पदे भरली जाणार आहेत. यामध्ये रायपूर, जालंधर, पटना, मुंबई, भोपाळ, रांची यांसारख्या शहरांचा समावेश आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे.

Career News: शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालयात पाच दिवसीय राज्यस्तरीय करिअर संसद अधिवेशन उत्साहात पार!

ही भरती मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह पदांसाठी असून, प्रसार भारतीच्या विविध युनिट्समध्ये उमेदवारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. मीडिया, जाहिरात आणि विक्री क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांसाठी ही चांगली संधी मानली जात आहे.

शैक्षणिक पात्रता

मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा मॅनेजमेंट संस्थेतून MBA / MBA (Marketing) किंवा PG Diploma in Management / Marketing असणे आवश्यक. यासोबतच किमान १ वर्षाचा कामाचा अनुभव आवश्यक आहे. ज्यांना मीडिया संस्थांमध्ये डायरेक्ट सेलिंगचा अनुभव आहे, अशा उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. उमेदवाराचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी असावे तसेच वयोमर्यादेची गणना भरती अधिसूचनेच्या तारखेपर्यंत केली जाणार आहे.

अर्ज प्रक्रिया (स्टेप बाय स्टेप)

  • या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. अर्ज करण्यासाठी पुढील पायऱ्या पाळाव्या लागतील –
  • सर्वप्रथम avedan.prasarbharati.org या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
  • तिथे “Marketing Executive at various CBS/DDK/Akashvani” या पर्यायाखाली Apply Now वर क्लिक करा.
  • लॉगइन पेज उघडल्यानंतर, नवीन उमेदवार असल्यास Register New User वर क्लिक करा.
  • आपला मोबाईल नंबर नोंदवा. त्या नंबरवर OTP येईल.
  • OTP व्हेरिफिकेशननंतर तुम्हाला पासवर्ड मिळेल.
  • मोबाईल नंबर, पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड टाकून लॉगइन करा.
  • अर्ज फॉर्ममध्ये विचारलेली सर्व माहिती अचूक आणि काळजीपूर्वक भरा.
  • सर्व तपशील तपासून Final Submit करा.

Washim News: ‘जागर स्त्री–पुरुष समानतेचा’ हा विशेष सप्ताह साजरा करण्यात आला!

अडचण असल्यास काय कराल?

अर्ज करताना कोणतीही तांत्रिक अडचण आल्यास उमेदवार avedanhelpdesk@gmail.com या ई-मेल आयडीवर आपल्या समस्येचा स्क्रीनशॉट पाठवून संपर्क साधू शकतात. मीडिया आणि मार्केटिंग क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी प्रसार भारतीची ही भरती सुवर्णसंधी मानली जात आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी अंतिम तारखेची वाट न पाहता वेळेत अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

Web Title: New recruitment at prasar bharati

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 03:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० देशाच्या भविष्यासाठी पूरक! मंत्री चंद्रकांत पाटलांची भूमिका
1

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० देशाच्या भविष्यासाठी पूरक! मंत्री चंद्रकांत पाटलांची भूमिका

Washim News: कलागुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी! प्रत्येक शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक
2

Washim News: कलागुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी! प्रत्येक शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक

जवळा बाजार जि.प. शाळेत शिक्षकाची जागा रिक्त; ४ वर्गांसाठी ३ शिक्षक, पंचायत समितीत भरली विद्यार्थ्यांची शाळा
3

जवळा बाजार जि.प. शाळेत शिक्षकाची जागा रिक्त; ४ वर्गांसाठी ३ शिक्षक, पंचायत समितीत भरली विद्यार्थ्यांची शाळा

भारतीय वायू दलात नोकरीची संधी! IAF कडून जाहीर करण्यात आली अधिसूचना; अग्निवीर भरती
4

भारतीय वायू दलात नोकरीची संधी! IAF कडून जाहीर करण्यात आली अधिसूचना; अग्निवीर भरती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM
UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

Jan 17, 2026 | 09:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM