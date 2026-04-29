DIVEX 2026: समुद्रात भारताचे ‘ऑपरेशन समुद्रमंथन’! चीनच्या नाकेबंदीसाठी श्रीलंका आणि भारतीय नौदल सज्ज; खोल समुद्रात दाखवला पराक्रम

IN-SLN DIVEX 2026 updates : हिंद महासागर हे जागतिक व्यापाराचे प्रवेशद्वार मानले जाते आणि याच क्षेत्रावर कब्जा करण्यासाठी चीन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. मात्र, ड्रॅगनच्या या विस्तारवादी धोरणाला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत आणि श्रीलंकेने कंबर कसली आहे. अलीकडेच पार पडलेला ‘IN-SLN DIVEX 2026‘ हा द्विपक्षीय डायव्हिंग सराव केवळ एक लष्करी सराव नसून, तो भारताच्या ‘महासागर’ (MAHASAGAR) या प्रादेशिक संकल्पनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
या सरावाची चौथी आवृत्ती यावर्षी कोलंबोमध्ये पार पडली, ज्यामध्ये भारतीय नौदलाचे जहाज ‘आयएनएस निरीक्षक’ (INS Nireekshak) याने मुख्य भूमिका बजावली. भारतीय नौदलाचे प्रवक्ते म्हणतात, “खोल समुद्रातून आम्ही आमची सर्वोत्तम कामगिरी बजावतो.” हे केवळ शब्द नसून, ते प्रत्यक्ष कृतीत उतरवले गेले. दोन्ही देशांच्या डायव्हर्सनी ५५ मीटरपेक्षा जास्त खोलीवर जाऊन ‘मिश्र-वायू’ (Mixed-Gas) डायव्हिंगचा सराव केला. विशेष म्हणजे, हा सराव दुसऱ्या महायुद्धातील ‘एसएस वॉर्सेस्टर’ आणि पहिल्या महायुद्धातील ‘एसएस पर्सियस’ या ऐतिहासिक जहाजांच्या अवशेषांवर करण्यात आला.
गेल्या काही वर्षांत चीनची ‘हेरगिरी’ जहाजे वारंवार श्रीलंकेच्या बंदरांवर येताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि श्रीलंकेमधील हे वाढते नौदल सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. संयुक्त पाणबुडी मोहिमा, शोध आणि बचाव कार्य, तसेच पाण्याखालील दुरुस्ती यांसारख्या वास्तविक युद्धाच्या परिस्थितीत एकत्र काम करण्याची क्षमता दोन्ही नौदलांनी या सरावातून सुधारली आहे. यामुळे केवळ कार्यात्मक समन्वयच वाढला नाही, तर हिंद महासागर क्षेत्रातील व्यापक सामरिक भागीदारी अधिक मजबूत झाली आहे.
⚓ India–Sri Lanka naval ties deepen : Divers from both nations conduct joint dives over historic shipwrecks during DIVEX 2026. A showcase of coordination & trust. — VARTA ( वार्ता ) (@varta24news) April 27, 2026
हा सराव केवळ बंदुकांशी आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित नव्हता. कोलंबोमध्ये आयएनएस निरीक्षकच्या कर्मचाऱ्यांनी श्रीलंकन नौदलासोबत एका उत्साहवर्धक योग सत्रात सहभाग घेतला. “सामायिक सागरी भावना पुढे नेणे” हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. समुद्रात असताना येणारा मानसिक ताण दूर करण्यासाठी आणि लवचिकता वाढवण्यासाठी हे योग सत्र महत्त्वाचे ठरले. यामुळे दोन्ही देशांच्या सैनिकांमधील मैत्रीचे संबंध अधिक दृढ झाले आहेत, जे युद्धाच्या काळात अत्यंत आवश्यक असतात.
#Breaking Indian 🇮🇳 & Sri Lankan 🇱🇰 Navy divers unite beneath history. During the 4th IN–SLN DIVEX 2026, naval divers explored the historic wrecks of SS Worcester and SS Perseus off the coast of Colombo. — The Pulse (@thepulseIND) April 27, 2026
हिंद महासागर हा जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी लाइफलाईन आहे. भारताची ‘सागर’ (SAGAR – Security and Growth for All in the Region) ही रणनीती या क्षेत्रातील स्थिरता आणि सामूहिक विकासावर भर देते. श्रीलंका हा भारताचा सर्वात जवळचा सागरी शेजारी असल्याने, श्रीलंकेला आपल्यासोबत ठेवणे भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या अनिवार्य आहे. ‘IN-SLN DIVEX 2026’ च्या यशस्वीतेने हे सिद्ध केले आहे की, हिंद महासागर हा कोणा एका देशाचा नसून तो सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारत आपल्या मित्रराष्ट्रांसोबत सदैव सज्ज आहे.
Ans: हा सराव कोलंबोमध्ये पार पडला असून, भारत आणि श्रीलंकेच्या नौदलातील पाण्याखालील कार्यांचा समन्वय सुधारणे हा याचा मुख्य उद्देश होता.
Ans: भारतीय नौदलाचे प्रगत डायव्हिंग सपोर्ट जहाज 'आयएनएस निरीक्षक' (INS Nireekshak) याने या सरावात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
Ans: ही भारताची एक प्रादेशिक संकल्पना आहे, ज्याचा उद्देश हिंद महासागर क्षेत्रातील सर्व मित्रराष्ट्रांमध्ये सागरी सुरक्षा आणि सामूहिक कल्याणाला चालना देणे हा आहे.