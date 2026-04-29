Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • India Sri Lanka Naval Exercise Ins Nireekshak Deep Sea Diving China Threat 2026

DIVEX 2026: समुद्रात भारताचे ‘ऑपरेशन समुद्रमंथन’! चीनच्या नाकेबंदीसाठी श्रीलंका आणि भारतीय नौदल सज्ज; खोल समुद्रात दाखवला पराक्रम

Indian Ocean: हिंद महासागराच्या संरक्षणासाठी श्रीलंका आणि भारताने पुन्हा एकदा द्विपक्षीय डायव्हिंग सराव आयोजित केला आहे. IN-SLN DIVEX 2026 या सरावाच्या चौथ्या आवृत्तीने दोन्ही देशांमधील वाढते नौदल सहकार्य प्रदर्शित केले.

Updated On: Apr 29, 2026 | 12:27 PM
india sri lanka naval exercise ins nireekshak deep sea diving china threat 2026

समुद्रात भारताचे 'ऑपरेशन समुद्रमंथन'! चीनची नाकेबंदी करण्यासाठी श्रीलंका आणि भारतीय नौदल सज्ज; खोल समुद्रात दाखवला पराक्रम ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • चीनच्या मनसुब्यांवर पाणी
  • ऐतिहासिक अवशेषांवर मोहीम
  • सागरी सुरक्षा आणि योग

IN-SLN DIVEX 2026 updates : हिंद महासागर हे जागतिक व्यापाराचे प्रवेशद्वार मानले जाते आणि याच क्षेत्रावर कब्जा करण्यासाठी चीन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. मात्र, ड्रॅगनच्या या विस्तारवादी धोरणाला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत आणि श्रीलंकेने कंबर कसली आहे. अलीकडेच पार पडलेला ‘IN-SLN DIVEX 2026‘ हा द्विपक्षीय डायव्हिंग सराव केवळ एक लष्करी सराव नसून, तो भारताच्या ‘महासागर’ (MAHASAGAR) या प्रादेशिक संकल्पनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

आयएनएस निरीक्षक आणि खोल समुद्रातील थरार

या सरावाची चौथी आवृत्ती यावर्षी कोलंबोमध्ये पार पडली, ज्यामध्ये भारतीय नौदलाचे जहाज ‘आयएनएस निरीक्षक’ (INS Nireekshak) याने मुख्य भूमिका बजावली. भारतीय नौदलाचे प्रवक्ते म्हणतात, “खोल समुद्रातून आम्ही आमची सर्वोत्तम कामगिरी बजावतो.” हे केवळ शब्द नसून, ते प्रत्यक्ष कृतीत उतरवले गेले. दोन्ही देशांच्या डायव्हर्सनी ५५ मीटरपेक्षा जास्त खोलीवर जाऊन ‘मिश्र-वायू’ (Mixed-Gas) डायव्हिंगचा सराव केला. विशेष म्हणजे, हा सराव दुसऱ्या महायुद्धातील ‘एसएस वॉर्सेस्टर’ आणि पहिल्या महायुद्धातील ‘एसएस पर्सियस’ या ऐतिहासिक जहाजांच्या अवशेषांवर करण्यात आला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PCA Hague: ‘भारताचे जलविद्युत प्रकल्प आम्हाला त्रास देण्यासाठीच’, पाकिस्तानचा लवाद न्यायालयात नवा कांगावा; भारताने आरोप फेटाळले

युद्धाभ्यासातून चीनला सज्जड इशारा

गेल्या काही वर्षांत चीनची ‘हेरगिरी’ जहाजे वारंवार श्रीलंकेच्या बंदरांवर येताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि श्रीलंकेमधील हे वाढते नौदल सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. संयुक्त पाणबुडी मोहिमा, शोध आणि बचाव कार्य, तसेच पाण्याखालील दुरुस्ती यांसारख्या वास्तविक युद्धाच्या परिस्थितीत एकत्र काम करण्याची क्षमता दोन्ही नौदलांनी या सरावातून सुधारली आहे. यामुळे केवळ कार्यात्मक समन्वयच वाढला नाही, तर हिंद महासागर क्षेत्रातील व्यापक सामरिक भागीदारी अधिक मजबूत झाली आहे.

credit – social media and Twitter

सागरी सीमेवर योगाचा अनोखा मिलाफ

हा सराव केवळ बंदुकांशी आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित नव्हता. कोलंबोमध्ये आयएनएस निरीक्षकच्या कर्मचाऱ्यांनी श्रीलंकन नौदलासोबत एका उत्साहवर्धक योग सत्रात सहभाग घेतला. “सामायिक सागरी भावना पुढे नेणे” हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. समुद्रात असताना येणारा मानसिक ताण दूर करण्यासाठी आणि लवचिकता वाढवण्यासाठी हे योग सत्र महत्त्वाचे ठरले. यामुळे दोन्ही देशांच्या सैनिकांमधील मैत्रीचे संबंध अधिक दृढ झाले आहेत, जे युद्धाच्या काळात अत्यंत आवश्यक असतात.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Royal Visit: ‘माझ्या आईच किंग चार्ल्सवर प्रेम…’, व्हाईट हाऊसच्या साऊथ लॉनवर आठवणींची मधुर गुंफण; ट्रम्प यांची मिश्किल टोलेबाजी

जागतिक व्यापार आणि सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल

हिंद महासागर हा जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी लाइफलाईन आहे. भारताची ‘सागर’ (SAGAR – Security and Growth for All in the Region) ही रणनीती या क्षेत्रातील स्थिरता आणि सामूहिक विकासावर भर देते. श्रीलंका हा भारताचा सर्वात जवळचा सागरी शेजारी असल्याने, श्रीलंकेला आपल्यासोबत ठेवणे भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या अनिवार्य आहे. ‘IN-SLN DIVEX 2026’ च्या यशस्वीतेने हे सिद्ध केले आहे की, हिंद महासागर हा कोणा एका देशाचा नसून तो सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारत आपल्या मित्रराष्ट्रांसोबत सदैव सज्ज आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: IN-SLN DIVEX 2026 हा सराव कोठे आणि का पार पडला?

    Ans: हा सराव कोलंबोमध्ये पार पडला असून, भारत आणि श्रीलंकेच्या नौदलातील पाण्याखालील कार्यांचा समन्वय सुधारणे हा याचा मुख्य उद्देश होता.

  • Que: या सरावात कोणत्या भारतीय जहाजाचा सहभाग होता?

    Ans: भारतीय नौदलाचे प्रगत डायव्हिंग सपोर्ट जहाज 'आयएनएस निरीक्षक' (INS Nireekshak) याने या सरावात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

  • Que: 'महासागर' (MAHASAGAR) संकल्पना काय आहे?

    Ans: ही भारताची एक प्रादेशिक संकल्पना आहे, ज्याचा उद्देश हिंद महासागर क्षेत्रातील सर्व मित्रराष्ट्रांमध्ये सागरी सुरक्षा आणि सामूहिक कल्याणाला चालना देणे हा आहे.

Web Title: India sri lanka naval exercise ins nireekshak deep sea diving china threat 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 12:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hantavirus Outbreak : अटलांटिक महासागरात ‘हंताव्हायरस’चा थरार! २ भारतीय प्रवासी विळख्यात, आतापर्यंत ३ जणांचा मृत्यू
1

Hantavirus Outbreak : अटलांटिक महासागरात ‘हंताव्हायरस’चा थरार! २ भारतीय प्रवासी विळख्यात, आतापर्यंत ३ जणांचा मृत्यू

Operation Sindhu 2.0: ‘दुसरी संधी नक्की मिळेल!’ पंतप्रधान मोदींच्या एका इशाऱ्यानंतर ‘ही’ संरक्षण यंत्रणाच करणार पहिला वार
2

Operation Sindhu 2.0: ‘दुसरी संधी नक्की मिळेल!’ पंतप्रधान मोदींच्या एका इशाऱ्यानंतर ‘ही’ संरक्षण यंत्रणाच करणार पहिला वार

Sri Lanka Crime : श्रीलंकेत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या 71 वर्षीय पुजाऱ्यासह 22 ‘ड्रग्स तस्कर’ भिक्षूंना बेड्या
3

Sri Lanka Crime : श्रीलंकेत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या 71 वर्षीय पुजाऱ्यासह 22 ‘ड्रग्स तस्कर’ भिक्षूंना बेड्या

New CDS Of India: अनिल चौहान यांच्यानंतर आता राजा सुब्रमणी देशाचे नवे ‘सीडीएस’; ३० मे रोजी स्वीकारणार पदभार
4

New CDS Of India: अनिल चौहान यांच्यानंतर आता राजा सुब्रमणी देशाचे नवे ‘सीडीएस’; ३० मे रोजी स्वीकारणार पदभार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sunetra Pawar News: राष्ट्रवादीच्या नगसेवकांना निधी वाटपात भेदभाव, सुनेत्रा पवारांचे थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र; म्हणाल्या…

Sunetra Pawar News: राष्ट्रवादीच्या नगसेवकांना निधी वाटपात भेदभाव, सुनेत्रा पवारांचे थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र; म्हणाल्या…

May 14, 2026 | 11:49 AM
एक भयानक जेल जिथे महिलांची मुंडकी छाटून कैदी खेळतात फुटबाॅल, कुठे आहे तुम्हाला माहिती आहे का?

एक भयानक जेल जिथे महिलांची मुंडकी छाटून कैदी खेळतात फुटबाॅल, कुठे आहे तुम्हाला माहिती आहे का?

May 14, 2026 | 11:44 AM
Modi Government: आधी आमची जनता, मग जग! केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात केली ‘बॅन’; 15 लाख टन निर्यातीचा परवाना रद्द?

Modi Government: आधी आमची जनता, मग जग! केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात केली ‘बॅन’; 15 लाख टन निर्यातीचा परवाना रद्द?

May 14, 2026 | 11:44 AM
Auto News: Tata Altroz चा बाजारात डंका! iCNG मध्‍ये AMT टेक्नॉलॉजी, प्रवाशांसाठी खुशखबर

Auto News: Tata Altroz चा बाजारात डंका! iCNG मध्‍ये AMT टेक्नॉलॉजी, प्रवाशांसाठी खुशखबर

May 14, 2026 | 11:38 AM
Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

May 14, 2026 | 11:30 AM
‘NEET’ पेपरफुटीवरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; भाजप सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन

‘NEET’ पेपरफुटीवरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; भाजप सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन

May 14, 2026 | 11:20 AM
‘विरोधकांचे आरोप वैफल्यग्रस्त आणि विकासकामांत अडथळा आणणारे’; नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांचे विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर

‘विरोधकांचे आरोप वैफल्यग्रस्त आणि विकासकामांत अडथळा आणणारे’; नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांचे विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर

May 14, 2026 | 11:18 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM