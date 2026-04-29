Maruti Suzuki Share: 8 व्या वेतन आयोगाचा Maruti Suzuki च्या शेअर्सना बूस्टर! तब्बल 4 टक्क्यांहून अधिक वाढ

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ८व्या वेतन आयोगाच्या बैठका सुरू झाल्याच्या बातम्यांचा परिणाम आता शेअर बाजारावर दिसू लागला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीमुळे बाजारात मागणीदेखील वाढली आहे. त्याचा फायदा कार कंपनींना होताना दिसत आहे

Updated On: Apr 29, 2026 | 12:24 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ८व्या वेतन आयोगाच्या बैठका सुरू
  • कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीमुळे बाजारात मागणीत वाढ
  • त्याचा फायदा Maruti Suzuki च्या शेअर्सना
Maruti Suzuki Share : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ८व्या वेतन आयोगाच्या बैठका सुरू झाल्याच्या बातम्यांचा परिणाम आता शेअर बाजारावर दिसू लागला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीमुळे बाजारात मागणीदेखील वाढेल, या आशेने कार विक्रीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा ऑटो क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी Maruti Suzuki इंडिया लिमिटेडला होऊ शकतो. एका ब्रोकरेज फर्मने दिलेल्या या माहितीनंतर आणि कंपनीच्या मार्च तिमाहीच्या निकालांवर इतरांनी केलेल्या टिप्पणीनंतर, बुधवार, २९ एप्रिल रोजी कंपनीच्या शेअर्समध्ये ४% पेक्षा जास्त वाढ झाली. कंपनीचे निकाल जवळपास अपेक्षेनुसारच होते. BSE वर सकाळी ११:३० च्या सुमारास मारुतीचे शेअर्स ४.३६% वाढीसह १३,४५४ रुपयांवर व्यवहार करत होते.

कच्च्या मालाच्या किमतींचाही नफ्यावर परिणाम

देशातील सर्वात मोठ्या प्रवासी वाहन उत्पादक कंपनीने दुहेरी अंकी महसूल वाढ नोंदवली, परंतु इतर उत्पन्नातील मोठी घट आणि वाढलेल्या कर भरणामुळे नफ्यावर दबाव कायम राहिला आहे. वाढत्या कच्च्या मालाच्या किमतींचाही नफ्यावर परिणाम झाला असला, तरीही दरवाढ आणि खर्च नियंत्रणामुळे काहीसा दिलासा मिळाला आहे. डीलर्सकडे सध्या अंदाजे १२ दिवसांचा मालसाठा उपलब्ध आहे. कंपनी आर्थिक वर्ष ३० पर्यंत सात एसयूव्ही बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे.

ब्रोकरेज कंपन्यांनी काय सांगितले?

मारुतीवर लक्ष ठेवून असलेल्या ४९ विश्लेषकांपैकी, ४३ जणांनी ‘खरेदी करा’ म्हणजेच buy असं रेटिंग दिलं आहे तर चार जणांनी hold रेटिंग, आणि दोघांनी sell करा अशी शिफारस केली आहे.
बीओबी कॅपिटलने ₹१८,८२१ इतके सर्वाधिक target price ठेवले आहे.
१. एचएसबीसी (HSBC: ‘खरेदी करा’)

टार्गेट प्राईज : ₹१५,०००
खरेदी का करावीः कंपनीने आतापर्यंत वस्तूची चलनवाढ चांगल्या प्रकारे हाताळल्या आहेत. १०% व्हॉल्यूम वाढीचे मार्गदर्शन सकारात्मक आहे आणि मागणी सुधारत असल्याचे दर्शवते. कंपनीला आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा होऊ शकतो.

२. जेफरीज: होल्ड

टार्गेट प्राईज : ₹१३,८००
खरेदी का करावीः मार्च तिमाहीतील नफा (EBIT) ३०% ने वाढला, परंतु कमी व्याज उत्पन्नामुळे निव्वळ नफ्यात ३% घट झाली. प्रवासी वाहनांची मागणी स्थिर आहे, परंतु कंपनीचा बाजारहिस्सा १३ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर घसरला आहे. हे एसयूव्हीच्या वाढत्या ट्रेंडमुळे झाले आहे.

३. यूबीएसः तटस्थ

टार्गेट प्राईज : ₹१३,९७०
कच्च्या मालावरील दबाव आणि कमी सवलतींमुळे नफ्यात वाढ मर्यादित राहिली. कंपनीला आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये देशांतर्गत विक्रीत १०% वाढ आणि प्रथमच कार खरेदी करणाऱ्यांच्या संख्येत (५१%) वाढ अपेक्षित आहे. निर्यात भू-राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असेल. याव्यतिरिक्त, क्षमता विस्तारासाठी भांडवली खर्च (capex) १,४०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

Published On: Apr 29, 2026 | 12:24 PM

Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट
Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

