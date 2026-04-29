गौर ग्रीन सोसायटीत भीषण आग; ८व्या मजल्यावर लागलेली आग 11 व्या मजल्यापर्यंत पसरली, मुख्यमंत्री योगींचे तातडीचे निर्देश

प्राथमिक तपास आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, आठव्या मजल्यावरील एका बंद फ्लॅटमध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा अंदाज आहे. आगीच्या ज्वाला वेगाने पसरल्या आणि फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मौल्यवान कागदपत्रे, तसेच लाखो रुपयांच्या घरगुती वस्तूंचे नुकसान झाले. घटनेची तीव्रता लक्षात घेता, अग्निशमन दलाने तात्काळ प्रतिसाद देत घटनास्थळी 12 हूनअधिक अग्निशमन गाड्या पाठवल्या. आग जास्त उंचीवर लागल्याने, अग्निशमन दलाच्या जवानांनी वरच्या मजल्यांवर पाणी फवारण्यासाठी आधुनिक हाय-राईज हायड्रॉलिक मशीन्स आणि शिड्यांचा वापर केला. सध्या, अग्निशमन दलाचे जवान धुराने भरलेल्या गॅलरी आणि खोल्यांमध्ये अडकलेल्या लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी आणि कोणतीही संभाव्य जीवितहानी टाळण्यासाठी एक व्यापक बचाव कार्य करत आहेत.
घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तात्काळ दखल घेतली आहे. त्यांनी जिल्हा प्रशासन आणि अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांना मदत आणि बचाव कार्यात कोणताही विलंब होणार नाही याची खात्री करण्याचे आणि जखमींवर (असल्यास) योग्य उपचार सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
इंदिरापुरम भागातील गौर ग्रीन ॲव्हेन्यू सोसायटीमधील एका फ्लॅटला लागलेली आग इतकी मोठी होती की तिने वरचे मजलेही व्यापले. आकाश काळ्या धुराने भरून गेले होते, ज्यामुळे आजूबाजूच्या अपार्टमेंटमध्ये घबराट पसरली. मिळालेल्या माहितीनुसार, आग नवव्या मजल्यापासून पंधराव्या मजल्यापर्यंत पसरली होती. आगीच्या ज्वाला इतक्या उंच होत्या की दिल्ली-मेरठ द्रुतगती मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या लोकांनाही त्या दिसत होत्या. या घटनेची माहिती अग्निशमन दल आणि एनडीआरएफच्या पथकांना देण्यात आली, त्यानंतर अग्निशमन दलाची वाहने घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी बचावकार्य सुरू केले.
अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या घटनेत आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. तथापि, सोसायटीमधील रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. काही रहिवाशांना भीती आहे की त्यांचे कुटुंबीय त्यांच्या अपार्टमेंटमध्ये अडकले आहेत आणि बचाव पथके त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचे काम करत आहेत. संपूर्ण इमारत रिकामी करण्यात आली आहे.
