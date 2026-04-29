Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Massive Fire Broke Three Floors Gaur Green Society Ghaziabad Fire News Marathi

गौर ग्रीन सोसायटीत भीषण आग; ८व्या मजल्यावर लागलेली आग 11 व्या मजल्यापर्यंत पसरली, मुख्यमंत्री योगींचे तातडीचे निर्देश

गाझियाबादच्या इंदिरापुरममधील गौर ग्रीन ॲव्हेन्यू सोसायटीमध्ये भीषण आग लागली. आगीच्या ज्वाला आठव्या मजल्यापासून अकराव्या मजल्यापर्यंत पसरल्या असून, घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या १२ गाड्या दाखल झाल्या आहेत.

Updated On: Apr 29, 2026 | 12:38 PM
८व्या मजल्यावर लागलेली आग 11 व्या मजल्यापर्यंत पसरली, मुख्यमंत्री योगींचे तातडीचे निर्देश

८व्या मजल्यावर लागलेली आग 11 व्या मजल्यापर्यंत पसरली, मुख्यमंत्री योगींचे तातडीचे निर्देश

Follow Us:
Follow Us:
  • गौर ग्रीन सोसायटीत भीषण आग
  • ८व्या मजल्यावर लागलेली आग 11 व्या मजल्यापर्यंत पसरली
  • मुख्यमंत्री योगींचे तातडीचे निर्देश
Ghaziabad Fire News Marathi: दिल्लीला लागून असलेल्या गाझियाबादमधील उच्चभ्रू परिसर असलेल्या गौर ग्रीन ॲव्हेन्यू सोसायटीमध्ये बुधवारी (29 एप्रिल 2026) सकाळी एका उंच इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरून आगीच्या ज्वाला उसळल्याने घबराट पसरली. शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेली ही आग इतकी भीषण होती की, काही मिनिटांतच आगीने नववा, दहावा आणि अकरावा मजला व्यापला. धुराचे दाट लोट अनेक किलोमीटर दूरवरून दिसत होते.

प्राथमिक तपास आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, आठव्या मजल्यावरील एका बंद फ्लॅटमध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा अंदाज आहे. आगीच्या ज्वाला वेगाने पसरल्या आणि फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मौल्यवान कागदपत्रे, तसेच लाखो रुपयांच्या घरगुती वस्तूंचे नुकसान झाले. घटनेची तीव्रता लक्षात घेता, अग्निशमन दलाने तात्काळ प्रतिसाद देत घटनास्थळी 12 हूनअधिक अग्निशमन गाड्या पाठवल्या. आग जास्त उंचीवर लागल्याने, अग्निशमन दलाच्या जवानांनी वरच्या मजल्यांवर पाणी फवारण्यासाठी आधुनिक हाय-राईज हायड्रॉलिक मशीन्स आणि शिड्यांचा वापर केला. सध्या, अग्निशमन दलाचे जवान धुराने भरलेल्या गॅलरी आणि खोल्यांमध्ये अडकलेल्या लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी आणि कोणतीही संभाव्य जीवितहानी टाळण्यासाठी एक व्यापक बचाव कार्य करत आहेत.

15 वर्षांनंतर पुन्हा ‘ब्रँड दीदी’ची अग्निपरीक्षा! बंगालमध्ये एकतर्फी सामना ठरेल की भाजप हा अभेद्य किल्ला भेदेल?

मुख्यमंत्री योगींची दखल

घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तात्काळ दखल घेतली आहे. त्यांनी जिल्हा प्रशासन आणि अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांना मदत आणि बचाव कार्यात कोणताही विलंब होणार नाही याची खात्री करण्याचे आणि जखमींवर (असल्यास) योग्य उपचार सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आगीच्या ज्वाला उंच

इंदिरापुरम भागातील गौर ग्रीन ॲव्हेन्यू सोसायटीमधील एका फ्लॅटला लागलेली आग इतकी मोठी होती की तिने वरचे मजलेही व्यापले. आकाश काळ्या धुराने भरून गेले होते, ज्यामुळे आजूबाजूच्या अपार्टमेंटमध्ये घबराट पसरली. मिळालेल्या माहितीनुसार, आग नवव्या मजल्यापासून पंधराव्या मजल्यापर्यंत पसरली होती. आगीच्या ज्वाला इतक्या उंच होत्या की दिल्ली-मेरठ द्रुतगती मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या लोकांनाही त्या दिसत होत्या. या घटनेची माहिती अग्निशमन दल आणि एनडीआरएफच्या पथकांना देण्यात आली, त्यानंतर अग्निशमन दलाची वाहने घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी बचावकार्य सुरू केले.

कोणतीही जीवितहानी नाही

अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या घटनेत आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. तथापि, सोसायटीमधील रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. काही रहिवाशांना भीती आहे की त्यांचे कुटुंबीय त्यांच्या अपार्टमेंटमध्ये अडकले आहेत आणि बचाव पथके त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचे काम करत आहेत. संपूर्ण इमारत रिकामी करण्यात आली आहे.

Petrol-Diesel Price Hike: निवडणूकानंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढणार का? सोशल मीडियावरील व्हायरल दाव्यांवर सरकारने सोडलं मौन

Web Title: Massive fire broke three floors gaur green society ghaziabad fire news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 12:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शाळेच्या पहिल्याच दिवशी 3 वर्षीय चिमुकलीवर स्कूल केअरटेकरकडून बलात्कार, आरोपी जामीनावर बाहेर
1

शाळेच्या पहिल्याच दिवशी 3 वर्षीय चिमुकलीवर स्कूल केअरटेकरकडून बलात्कार, आरोपी जामीनावर बाहेर

Delhi News: दिल्लीत वारे बदलले! आठवड्यातून २ दिवस वर्क फ्रॉम होम, तर मंत्र्यांना….; मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांचे मोठे निर्णय
2

Delhi News: दिल्लीत वारे बदलले! आठवड्यातून २ दिवस वर्क फ्रॉम होम, तर मंत्र्यांना….; मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांचे मोठे निर्णय

दिल्लीत पुन्हा निर्भया कांड! वेळ विचारण्याचा बहाणा अन् थेट बसमध्ये ओढलं; धावत्या बसमध्ये महिलेवर दोन तास सामूहिक अत्याचार 
3

दिल्लीत पुन्हा निर्भया कांड! वेळ विचारण्याचा बहाणा अन् थेट बसमध्ये ओढलं; धावत्या बसमध्ये महिलेवर दोन तास सामूहिक अत्याचार 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान बेहाल; रॉयल्स विरुद्ध ‘ही’ खेळी करत मोडला डिविलियर्सचा रेकॉर्ड

KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान बेहाल; रॉयल्स विरुद्ध ‘ही’ खेळी करत मोडला डिविलियर्सचा रेकॉर्ड

May 18, 2026 | 03:20 PM
Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

May 18, 2026 | 03:19 PM
War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

May 18, 2026 | 03:15 PM
४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

May 18, 2026 | 03:10 PM
iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

May 18, 2026 | 02:57 PM
Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 18, 2026 | 02:48 PM
Road Safety: घाटात गाडी चालवताना ‘या’ 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा ‘हा’ रिपोर्ट

Road Safety: घाटात गाडी चालवताना ‘या’ 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा ‘हा’ रिपोर्ट

May 18, 2026 | 02:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM