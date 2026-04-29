फोन एक, पर्याय अनेक! दोन नव्या रंगात खरेदी करा हा दमदार 5G स्मार्टफोन; 7,000mAh बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्सने सुसज्ज

काऊंटडाऊन सुरु! DSLR ला टक्कर द्यायला येतोय ‘हा’ Vivo स्मार्टफोन, लाँचपूर्वीच किंमत अन् फीचर्स लीक
फोनच्या किंमतीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. याचा अर्थ असा आहे की, 8GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 34,999 रुपये आणि 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत 43,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. अल्पाइन व्हाईट आणि अस्फाल्ट ब्लॅक या दोन नव्या कलर ऑप्शनची विक्री 30 एप्रिलपासून अमेझॉन इंडिया आणि आयक्यूओ वेबसाईटवर सुरु होणार आहे. (फोटो सौजन्य – iQOO)
फोनच्या हार्डवेअरमध्ये कंपनीने कोणताही बदल केला नाही. नवे ब्लॅक फिनिश व्हेरिअंट चमकदार इन्फर्नो रेड ऑप्शन आणि चमकदार टायटॅनियम क्रोम व्हेरिअंटच्या तुलनेत जास्त जेंटल लुक देत आहे.
स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्सबद्दल बोलायचं झालं तर आयक्यू च्या या स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एस जेन 4 चिपसेट देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये खास Q1 चिप देखील मिळणार आहे, ज्याला गेमिंग परफॉर्मंस अधिक चांगला व्हावा यासाठी डिझाईन करण्यात आले आहे. डिव्हाईसमध्ये 6.78-इंच अमोलेड डिस्प्ले देखील देण्यात आला आहे. फोनमध्ये 144Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखील मिळणार आहे. डिव्हाईसमध्ये 5,500 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस देखील मिळणार आहे.
Android यूजर्स सावधान! या स्मार्टफोन्सवर लवकरच बंद होणार WhatsApp! आत्ताच करा हे काम
फोटोग्राफीसाठी फोनमध्ये ओआयएससह 50MP चा सोनी प्रायमरी कॅमेरा आणि 8MP चा अल्ट्रा-वाइड लेंस देण्यात आला आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला 32MP फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. याशिवाय या हँडसेटमध्ये 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,000mAh बॅटरी दिली आहे.