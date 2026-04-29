फोन एक, पर्याय अनेक! दोन नव्या रंगात खरेदी करा हा दमदार 5G स्मार्टफोन; 7,000mAh बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्सने सुसज्ज

नवीन लूक, तोच दमदार परफॉर्मंस... iQOO Neo 10 आता आणखी आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होत आहे. अल्पाइन व्हाईट आणि अस्फाल्ट ब्लॅक या नव्या पर्यायांमुळे यूजर्सना स्टाइलसोबतच पॉवरफुल फीचर्सचा अनुभव मिळणार आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 12:21 PM
  • iQOO Neo 10 आता भारतात दोन नव्या रंगांमध्ये उपलब्ध होणार आहे.
  • फोनच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.
  • 144Hz डिस्प्ले आणि 7000mAh बॅटरीसह हा फोन दमदार परफॉर्मंस देतो.
टेक कंपनी iQOO भारतात त्यांचे Neo 10 लाइनअप आणखी एक नवीन लूकमध्ये सादर करत आहे. कंपनीने यापूर्वी सांगितलं होत की, हे स्मार्टफोन लाईनअप अल्पाइन व्हाईट रंगात सादर केले जाणार आहे. यानंतर कंपनीने स्मार्टफोनच्या आणखी एका कलर ऑप्शनची घोषणा केली आहे. आता आयक्यू निओ 10 लाइनअप भारतात अस्फाल्ट ब्लॅक आणि अल्पाइन व्हाईट या दोन नव्या फ्रेश रंगात उपलब्ध असणार आहे. ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अ‍ॅमेझॉनने पुष्टी केली आहे की, 30 एप्रिलपासून नवीन रंग पर्याय खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहेत. आयक्यू निओ 10 लाइनअप भारतात इन्फर्नो रेड आणि टायटॅनियम क्रोम या दोन रंगात आधीच लाँच करण्यात आली आहे. यानंतर आता कंपनीने यामध्ये दोन नवीन कलर ऑप्शन देखील जोडले आहेत. फोनचा नवीन लूक पूर्णपणे एक कॉस्मेटिक अपडेट असणार आहे.

आयक्यू निओ 10 ची किंमत आणि उपलब्धता

फोनच्या किंमतीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. याचा अर्थ असा आहे की, 8GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 34,999 रुपये आणि 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत 43,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. अल्पाइन व्हाईट आणि अस्फाल्ट ब्लॅक या दोन नव्या कलर ऑप्शनची विक्री 30 एप्रिलपासून अमेझॉन इंडिया आणि आयक्यूओ वेबसाईटवर सुरु होणार आहे. (फोटो सौजन्य – iQOO) 

हार्डवेअरमध्ये कोणताही बदल नाही

फोनच्या हार्डवेअरमध्ये कंपनीने कोणताही बदल केला नाही. नवे ब्लॅक फिनिश व्हेरिअंट चमकदार इन्फर्नो रेड ऑप्शन आणि चमकदार टायटॅनियम क्रोम व्हेरिअंटच्या तुलनेत जास्त जेंटल लुक देत आहे.

आयक्यू निओ 10 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्सबद्दल बोलायचं झालं तर आयक्यू च्या या स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एस जेन 4 चिपसेट देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये खास Q1 चिप देखील मिळणार आहे, ज्याला गेमिंग परफॉर्मंस अधिक चांगला व्हावा यासाठी डिझाईन करण्यात आले आहे. डिव्हाईसमध्ये 6.78-इंच अमोलेड डिस्प्ले देखील देण्यात आला आहे. फोनमध्ये 144Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखील मिळणार आहे. डिव्हाईसमध्ये 5,500 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस देखील मिळणार आहे.

फोटोग्राफीसाठी फोनमध्ये ओआयएससह 50MP चा सोनी प्रायमरी कॅमेरा आणि 8MP चा अल्ट्रा-वाइड लेंस देण्यात आला आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला 32MP फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. याशिवाय या हँडसेटमध्ये 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,000mAh बॅटरी दिली आहे.

