Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • Opportunity For 100 Students To Go On An Educational Trip To Isro Under The Science Inspiration Mission

“विज्ञान प्रेरणा अभियान” अंतर्गत १०० विद्यार्थ्यांना ISRO येथे शैक्षणिक सहलीची संधी! स्वप्नांना नवी दिशा देण्याचा उपक्रम

“विज्ञान प्रेरणा अभियान” अंतर्गत १०० विद्यार्थ्यांना Indian Space Research Organisation येथे शैक्षणिक सहलीची संधी देण्यात आली आहे, अशी माहिती Atul Save यांनी दिली.

Updated On: Feb 13, 2026 | 06:30 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

ग्रामीण व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना विज्ञान आणि अंतराळ संशोधन क्षेत्राची ओळख व्हावी, त्यांच्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित व्हावा यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत “विज्ञान प्रेरणा अभियान” अंतर्गत विशेष इस्रो विज्ञान सहलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. १५ ते २० फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत राज्यातील ‘विजाभज’ आश्रमशाळांमधील १०० गुणवंत विद्यार्थी Indian Space Research Organisation (इस्रो) येथे शैक्षणिक सहलीसाठी जाणार असल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

Best Study Tips : CBSE तसेच ICSE, राज्य बोर्डाचा परीक्षेचा हंगाम सुरु! मुलांनी स्ट्रेस फ्री कसे राहावे?

मंत्री सावे म्हणाले की, आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या युगात अंतराळ संशोधन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध आहेत. मात्र ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या संधींबाबत पुरेशी माहिती व मार्गदर्शन मिळत नाही. ही दरी कमी करण्यासाठी शासनाने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. विज्ञान विषयाविषयी जिज्ञासा निर्माण करणे, संशोधनवृत्ती वाढविणे आणि उच्च शिक्षणाबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.

राज्यातील ९८० ‘विजाभज’ आश्रमशाळांमधून इयत्ता ९ वी आणि ११ वीतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता परीक्षा घेण्यात आली. त्यातून ५० विद्यार्थी आणि ५० विद्यार्थीनी अशा एकूण १०० जणांची निवड करण्यात आली आहे. निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना इस्रोमध्ये उपग्रह निर्मिती प्रक्रिया, प्रक्षेपण तंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन प्रकल्प यांची प्रत्यक्ष माहिती मिळणार आहे. रॉकेट प्रक्षेपणाचे अवलोकन करण्याची संधीही विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. तसेच शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांशी संवाद साधून अनुभवाधारित शिक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.

या सहलीदरम्यान विद्यार्थ्यांचा प्रवास विमानाने करण्यात येणार असून सुरक्षितता आणि सुसूत्र नियोजनावर विशेष भर देण्यात आला आहे. उत्कृष्ट निवास व्यवस्था, आवश्यक साहित्य आणि सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विभागामार्फत असा व्यापक उपक्रम पहिल्यांदाच राबविण्यात येत असल्याचेही मंत्री सावे यांनी नमूद केले.

१५ फेब्रुवारी रोजी विद्यार्थी Pune येथे पिंपरी-चिंचवड सायन्स पार्क व नॅशनल वॉर मेमोरियलला भेट देतील. १६ फेब्रुवारी रोजी Indian Institute of Science Education and Research Pune येथे प्रयोगाधारित कार्यशाळा व शास्त्रज्ञांशी संवाद आयोजित करण्यात आला आहे. त्याच दिवशी पुणे विमानतळावर मंत्री अतुल सावे व विभागाचे सचिव विद्यार्थ्यांना इस्रो दौऱ्यासाठी हिरवी झेंडी दाखवतील.

३०४ परीक्षा निष्क्रिय! मुंबई विद्यापीठाने चक्क १२५ परीक्षा केल्या बंद; शून्य विद्यार्थ्यांची नोंदणी

१७ फेब्रुवारी रोजी Bengaluru येथे विश्वेश्वरय्या औद्योगिक व तंत्रज्ञान संग्रहालय, हिंदुस्तान विमान निर्मिती वारसा संग्रहालय आणि लालबाग वनस्पती उद्यानाला भेट दिली जाईल. १८ फेब्रुवारी रोजी विद्यार्थी Thiruvananthapuram (थुंबा) येथील इस्रो केंद्र, उपग्रह प्रदर्शन विभाग व प्रक्षेपण तंत्रज्ञान गॅलरीला भेट देतील. तसेच नेपियर संग्रहालय आणि कोवलम समुद्रकिनाऱ्यालाही भेट दिली जाईल. १९ फेब्रुवारी रोजी Kanyakumari येथे पद्मनाभपुरम राजवाडा, विवेकानंद शिला स्मारक, तिरुवल्लुवर पुतळा, गांधी स्मारक तसेच सूर्यास्त दर्शनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.

ग्रामीण विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील वैज्ञानिक संस्थांशी जोडून त्यांच्या स्वप्नांना नवी उंची देण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले. “तांड्यापासून अंतराळापर्यंत” ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवित ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षांना शासनाची ठोस साथ मिळत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

Web Title: Opportunity for 100 students to go on an educational trip to isro under the science inspiration mission

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 06:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Solar Storm: सूर्यावर महाभयंकर स्फोट! ‘Aditya-L1’चा इस्रोच्या 50 उपग्रहांना रेड अलर्ट; जगभरात ‘रेडिओ ब्लॅकआऊट’चा धोका
1

Solar Storm: सूर्यावर महाभयंकर स्फोट! ‘Aditya-L1’चा इस्रोच्या 50 उपग्रहांना रेड अलर्ट; जगभरात ‘रेडिओ ब्लॅकआऊट’चा धोका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“विज्ञान प्रेरणा अभियान” अंतर्गत १०० विद्यार्थ्यांना ISRO येथे शैक्षणिक सहलीची संधी! स्वप्नांना नवी दिशा देण्याचा उपक्रम

“विज्ञान प्रेरणा अभियान” अंतर्गत १०० विद्यार्थ्यांना ISRO येथे शैक्षणिक सहलीची संधी! स्वप्नांना नवी दिशा देण्याचा उपक्रम

Feb 13, 2026 | 06:30 PM
Chhatrapati Sugar Factory : ‘छत्रपती’च्या ऊस गळीत हंगामाची यशस्वी सांगता; 104 दिवसात तब्बल…

Chhatrapati Sugar Factory : ‘छत्रपती’च्या ऊस गळीत हंगामाची यशस्वी सांगता; 104 दिवसात तब्बल…

Feb 13, 2026 | 06:16 PM
अनिल कपूर-राधिका मदान यांचा ‘लल्ला अँथम’ रिलीज; ‘सूबेदार’ च्या गाण्याला हरभजन सिंहची खास उपस्थिती

अनिल कपूर-राधिका मदान यांचा ‘लल्ला अँथम’ रिलीज; ‘सूबेदार’ च्या गाण्याला हरभजन सिंहची खास उपस्थिती

Feb 13, 2026 | 06:00 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Rajasthan Royals ने नवीन कर्णधाराची केली घोषणा! संजू सॅमसनची जागा घेणार ‘हा’ २४ वर्षांचा धुरंधर खेळाडू

Rajasthan Royals ने नवीन कर्णधाराची केली घोषणा! संजू सॅमसनची जागा घेणार ‘हा’ २४ वर्षांचा धुरंधर खेळाडू

Feb 13, 2026 | 05:35 PM
12 तासांत 5 जणांची हत्या…! 2026 मध्ये आतापर्यंत इस्रायली-अरबमध्ये 44 नागरिकांचा मृत्यू

12 तासांत 5 जणांची हत्या…! 2026 मध्ये आतापर्यंत इस्रायली-अरबमध्ये 44 नागरिकांचा मृत्यू

Feb 13, 2026 | 05:35 PM
January 2026 मध्ये ‘या’ 7 सीटर गाडयांची मागणी वाढली? जाणून घ्या टॉप 5 कार्स

January 2026 मध्ये ‘या’ 7 सीटर गाडयांची मागणी वाढली? जाणून घ्या टॉप 5 कार्स

Feb 13, 2026 | 05:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM