Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Rajasthan Royals Announce New Captain This 24 Year Old Player Will Replace Sanju Samson

Rajasthan Royals ने नवीन कर्णधाराची केली घोषणा! संजू सॅमसनची जागा घेणार ‘हा’ २४ वर्षांचा धुरंधर खेळाडू

आयपीएल २०२६ च्या हंगामापूर्वी सर्वांच्या नजरा राजस्थान रॉयल्सच्या नवीन कर्णधारावर लागल्या आहेत, आता सीएसके मधून राजस्थान रॉयल्सचा भाग असलेले रवींद्र जडेजा ही भूमिका स्वीकारेल अशी अपेक्षा होती.

Updated On: Feb 13, 2026 | 05:35 PM
Rajasthan Royals ने नवीन कर्णधाराची केली घोषणा! (Photo Credit- X)

Rajasthan Royals ने नवीन कर्णधाराची केली घोषणा! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • RR चा नवा कॅप्टन ठरला!
  • २४ वर्षांच्या युवा खेळाडूवर राजस्थान रॉयल्सने दाखवला विश्वास
  • पाहा कोण आहे तो नशीबवान शिलेदार
Rajasthan Royals Captain 2026: २०२६ मध्ये होणाऱ्या इंडियन प्रीमियर लीगच्या १९ व्या हंगामासाठी राजस्थान रॉयल्सने (Rajasthan Royals) त्यांच्या संघात अनेक मोठे बदल केले आहेत. गेल्या हंगामापर्यंत संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या संजू सॅमसनची (Sanju Samson) त्यांनी ट्रेड विंडोद्वारे चेन्नई सुपर किंग्जकडे बदली केली. तेव्हापासून, आयपीएल २०२६ च्या हंगामापूर्वी सर्वांच्या नजरा राजस्थान रॉयल्सच्या नवीन कर्णधारावर लागल्या आहेत, आता सीएसके मधून राजस्थान रॉयल्सचा भाग असलेले रवींद्र जडेजा ही भूमिका स्वीकारेल अशी अपेक्षा होती. तथापि, राजस्थान रॉयल्स फ्रँचायझीने या सर्व अटकळांना पूर्णविराम देत आयपीएल २०२६ च्या आधी रियान परागला (Riyan Parag) नवीन कर्णधार म्हणून घोषित केले आहे.

संघाचे नेतृत्व करणारा सातवा खेळाडू

आयपीएल २०२६ च्या आधी रियान परागची पूर्णवेळ कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, जो संघाचे नेतृत्व करणारा सातवा खेळाडू बनला आहे. मागील कर्णधारांमध्ये शेन वॉर्न, राहुल द्रविड, स्टीव्ह स्मिथ, अजिंक्य रहाणे आणि संजू सॅमसन यांचा समावेश आहे.

IND vs PAK: पाकिस्तानचा धुव्वा उडवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज; हाय-व्होल्टेज लढतीसाठी भारतीय संघ रवाना

रियान परागने मागील हंगामातही भूषवले होते कर्णधारपद

आयपीएल २०२५ चा हंगाम राजस्थान रॉयल्ससाठी चांगला नव्हता. गेल्या हंगामात संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या संजू सॅमसन दुखापतीमुळे आठ सामने गमावले आणि रियान परागने जबाबदारी स्वीकारली. तथापि, त्याच्या नेतृत्वाखाली राजस्थान रॉयल्सने फक्त दोन सामने जिंकले आणि सहा सामने गमावले. कर्णधार म्हणून रियान परागने फलंदाजीत नक्कीच चांगली कामगिरी केली, या आठ सामन्यांमध्ये त्याने सरासरी ३८.५७ धावा केल्या आणि त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीतील सर्वोच्च धावसंख्या ९५ धावा आहेत, ज्या त्यांने कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध केल्या होत्या.

परागची आतापर्यंतची आयपीएल कामगिरी

२०१९ च्या आयपीएल हंगामात, रियान परागला जगातील सर्वात मोठ्या टी-२० लीगमध्ये पदार्पण करण्याची संधी देण्यात आली, जिथे तो गेल्या सात हंगामांपासून राजस्थान रॉयल्सचा भाग आहे. त्याची सर्वोत्तम कामगिरी २०२४ च्या आयपीएल हंगामात होती, जिथे त्याने ५२.०९ च्या सरासरीने ५७३ धावा केल्या. रियान परागने आयपीएलमध्ये एकूण ८४ सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने २६.१ च्या सरासरीने १५६६ धावा केल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, रियान पराग गरज पडल्यास गोलंदाजीतही उत्कृष्ट कामगिरी करतो, आतापर्यंत आयपीएलमध्ये सात विकेट्स घेत आहे.

राजस्थान रॉयल्स संघ

शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, डोनोव्हन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवी सिंग, अमन राव पेराला, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युधवीर सिंग चरक, रवींद्र जडेजा, सॅम कुरन, जोफ्रा आर्चर, कुहारेना, रविंद्र, रविंद्र जैस्वाल. सुशांत मिश्रा, यशराज पुंजा, विघ्नेश पुथूर, ब्रिजेश शर्मा, ॲडम मिलने, कुलदीप सेन, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर.

AUS vs ZIM : T20 World Cup 2026 मध्ये मोठा उलटफेर! झिम्बाब्वेने कांगारूंंना 23 धावांनी केले पराभूत

Web Title: Rajasthan royals announce new captain this 24 year old player will replace sanju samson

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 05:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जडेजा आणि जयस्वालकडे दुर्लक्ष! हा खेळाडू IPL 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा बनू शकतो नवा कर्णधार
1

जडेजा आणि जयस्वालकडे दुर्लक्ष! हा खेळाडू IPL 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा बनू शकतो नवा कर्णधार

RCB चाहत्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी! घरच्या मैदानावर रंगणार IPL 2026 चा थरार; कर्नाटक सरकारची अटींसह परवानगी
2

RCB चाहत्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी! घरच्या मैदानावर रंगणार IPL 2026 चा थरार; कर्नाटक सरकारची अटींसह परवानगी

IND vs PAK : 15 फेब्रुवारीपूर्वी भारताला गुणतालिकेत पहिल्या स्थानावरून पाकिस्तानला हटवण्याची संधी! जर असे झाले तर…
3

IND vs PAK : 15 फेब्रुवारीपूर्वी भारताला गुणतालिकेत पहिल्या स्थानावरून पाकिस्तानला हटवण्याची संधी! जर असे झाले तर…

IND vs NAM : संजू सॅमसनकडे शेवटची संधी! अभिषेकला रुग्णालयातून डिस्चार्ज, कशी असणार भारतीय संघाची Playing 11
4

IND vs NAM : संजू सॅमसनकडे शेवटची संधी! अभिषेकला रुग्णालयातून डिस्चार्ज, कशी असणार भारतीय संघाची Playing 11

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rajasthan Royals ने नवीन कर्णधाराची केली घोषणा! संजू सॅमसनची जागा घेणार ‘हा’ २४ वर्षांचा धुरंधर खेळाडू

Rajasthan Royals ने नवीन कर्णधाराची केली घोषणा! संजू सॅमसनची जागा घेणार ‘हा’ २४ वर्षांचा धुरंधर खेळाडू

Feb 13, 2026 | 05:35 PM
12 तासांत 5 जणांची हत्या…! 2026 मध्ये आतापर्यंत इस्रायली-अरबमध्ये 44 नागरिकांचा मृत्यू

12 तासांत 5 जणांची हत्या…! 2026 मध्ये आतापर्यंत इस्रायली-अरबमध्ये 44 नागरिकांचा मृत्यू

Feb 13, 2026 | 05:35 PM
January 2026 मध्ये ‘या’ 7 सीटर गाडयांची मागणी वाढली? जाणून घ्या टॉप 5 कार्स

January 2026 मध्ये ‘या’ 7 सीटर गाडयांची मागणी वाढली? जाणून घ्या टॉप 5 कार्स

Feb 13, 2026 | 05:32 PM
Mafia Queens of Mumbai: कोण होती ‘सपना दीदी’? जिने दाऊद इब्राहिमला मारण्यासाठी थेट दुबईत रचला होता सापळा!

Mafia Queens of Mumbai: कोण होती ‘सपना दीदी’? जिने दाऊद इब्राहिमला मारण्यासाठी थेट दुबईत रचला होता सापळा!

Feb 13, 2026 | 05:30 PM
छोट्या दुकानदारांचे आर्थिक गणित बिघडले; महाशिवरात्रीच्या कालावधीत भीमाशंकर मंदिर राहणार बंद

छोट्या दुकानदारांचे आर्थिक गणित बिघडले; महाशिवरात्रीच्या कालावधीत भीमाशंकर मंदिर राहणार बंद

Feb 13, 2026 | 05:30 PM
Valentine’s Day 2026: व्हॅलेंटाइन्स डेला ‘द बॉडी शॉप’कडून वैयक्तिक आणि आकर्षक गिफ्टिंग पर्याय

Valentine’s Day 2026: व्हॅलेंटाइन्स डेला ‘द बॉडी शॉप’कडून वैयक्तिक आणि आकर्षक गिफ्टिंग पर्याय

Feb 13, 2026 | 05:15 PM
Triyugi Narayan Temple : अक्षया-विशालचे विवाहस्थळ का आहे विशेष? त्रियुगीनारायण म्हणजे प्रेमाचे मंदिर

Triyugi Narayan Temple : अक्षया-विशालचे विवाहस्थळ का आहे विशेष? त्रियुगीनारायण म्हणजे प्रेमाचे मंदिर

Feb 13, 2026 | 05:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM