Rajasthan Royals ने नवीन कर्णधाराची केली घोषणा! संजू सॅमसनची जागा घेणार ‘हा’ २४ वर्षांचा धुरंधर खेळाडू

Royals fam, it’s time to get behind your new Captain! 💪💗 pic.twitter.com/OjodsT0fu5 — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) February 13, 2026
आयपीएल २०२६ च्या आधी रियान परागची पूर्णवेळ कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, जो संघाचे नेतृत्व करणारा सातवा खेळाडू बनला आहे. मागील कर्णधारांमध्ये शेन वॉर्न, राहुल द्रविड, स्टीव्ह स्मिथ, अजिंक्य रहाणे आणि संजू सॅमसन यांचा समावेश आहे.
आयपीएल २०२५ चा हंगाम राजस्थान रॉयल्ससाठी चांगला नव्हता. गेल्या हंगामात संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या संजू सॅमसन दुखापतीमुळे आठ सामने गमावले आणि रियान परागने जबाबदारी स्वीकारली. तथापि, त्याच्या नेतृत्वाखाली राजस्थान रॉयल्सने फक्त दोन सामने जिंकले आणि सहा सामने गमावले. कर्णधार म्हणून रियान परागने फलंदाजीत नक्कीच चांगली कामगिरी केली, या आठ सामन्यांमध्ये त्याने सरासरी ३८.५७ धावा केल्या आणि त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीतील सर्वोच्च धावसंख्या ९५ धावा आहेत, ज्या त्यांने कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध केल्या होत्या.
२०१९ च्या आयपीएल हंगामात, रियान परागला जगातील सर्वात मोठ्या टी-२० लीगमध्ये पदार्पण करण्याची संधी देण्यात आली, जिथे तो गेल्या सात हंगामांपासून राजस्थान रॉयल्सचा भाग आहे. त्याची सर्वोत्तम कामगिरी २०२४ च्या आयपीएल हंगामात होती, जिथे त्याने ५२.०९ च्या सरासरीने ५७३ धावा केल्या. रियान परागने आयपीएलमध्ये एकूण ८४ सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने २६.१ च्या सरासरीने १५६६ धावा केल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, रियान पराग गरज पडल्यास गोलंदाजीतही उत्कृष्ट कामगिरी करतो, आतापर्यंत आयपीएलमध्ये सात विकेट्स घेत आहे.
शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, डोनोव्हन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवी सिंग, अमन राव पेराला, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युधवीर सिंग चरक, रवींद्र जडेजा, सॅम कुरन, जोफ्रा आर्चर, कुहारेना, रविंद्र, रविंद्र जैस्वाल. सुशांत मिश्रा, यशराज पुंजा, विघ्नेश पुथूर, ब्रिजेश शर्मा, ॲडम मिलने, कुलदीप सेन, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर.
