12 तासांत 5 जणांची हत्या...! 2026 मध्ये आतापर्यंत इस्रायली-अरबमध्ये 44 नागरिकांचा मृत्यू

इस्रायलच्या अरब समुदायात संघटित गुन्हेगारी, बेकायदेशीर शस्त्रांचा प्रसार आणि हिंसक हत्या सतत वाढत आहेत. ज्यामुळे संपूर्ण देश हादरला आहे. २०२५ मध्ये विक्रमी २५२ खून नोंदल्यानंतर, २०२६ च्या सुरुवातीपासून ही संख्या वेगाने वाढत आहे. अहवालानुसार, आतापर्यंत ४४ अरब नागरिकांचा हिंसक मृत्यू झाला आहे, ज्यामध्ये ताज्या घटनेत पाच जणांचा गोळ्या घालून मृत्यू झाला आहे.
१० जानेवारी रोजी जाफाच्या क्लॉक स्क्वेअरमध्ये निदर्शने सुरू झाली आणि जेरुसलेम, बीअर-शेवा, लोड, तामरा आणि जिसर-ए-जरका येथेही निदर्शने झाली. तेव्हापासून देशभर निदर्शने सुरूच आहेत. त्या दिवशी, माजी खासदार आणि उच्च अरब देखरेख समितीचे अध्यक्ष जमाल झहलका यांनी सांगितले की अरब नागरिक पूर्णपणे असुरक्षित वाटत आहेत. झहलका यांनी पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर यांना बरखास्त करण्याची मागणी केली.
आयोजकांच्या मते, वर्षाच्या सुरुवातीपासून अरब शहरे आणि परिसरात गुन्हेगारी हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये ४४ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. म्हणूनच लोक सरकारकडून सुरक्षेची मागणी करण्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. ते सरकारवर बेकायदेशीर शस्त्रांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचा, संघटित गुन्हेगारी नेटवर्क रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा आणि अरब समुदायांकडे सतत दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करतात.
दरम्यान, सुमारे आठ तासांच्या कालावधीत, इस्रायलमधील अरब शहरांमध्ये वेगवेगळ्या गोळीबारात चार जणांचा मृत्यू झाला. अरब समुदायात हिंसक गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत असताना, इस्रायली पोलिसांवर प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यात अपयशी ठरल्याचा आणि संघटित गुन्हेगारी गटांशी संगनमत केल्याचा आरोप होत असताना, हे हत्याकांड अरब समुदायात हिंसक गुन्हेगारीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. गुरुवारी सकाळी, २२ वर्षीय मुख्तार अबू मदेघिमचा मृतदेह राहात शहरात त्याच्या कारमध्ये आढळला. त्याला गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले होते. तो राहातच्या माजी महापौरांचा मुलगा होता.
त्याचे वडील अता अबू मदेघिम यांनी फेसबुकवर लिहिले: “माझा मुलगा मुख्तार, बेकायदेशीर गोळ्यांनी मारला गेला. अल्लाह आमच्यासाठी पुरेसा आहे आणि तोच सर्वोत्तम व्यवस्था करणारा आहे. अल्लाह तुझ्यावर दया करो, माझ्या मुला, आणि तुला स्वर्गात सर्वोच्च स्थान देवो. राहातच्या अल-अन्सार परिसरात माझ्या घरी एक शोकसभा आयोजित केली जाईल. आम्ही अल्लाहचे आहोत आणि आम्ही त्याच्याकडे परत जाऊ.” काही तासांनंतर, यार्का गावात आणखी एक गोळीबार झाला, जिथे एका ४१ वर्षीय व्यक्तीला गोळी लागली. पॅरामेडिक्सने घटनास्थळी त्याचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली.