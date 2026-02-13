Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

January 2026 मध्ये ‘या’ 7 सीटर गाडयांची मागणी वाढली? जाणून घ्या टॉप 5 कार्स

भारतीय ऑटो बाजारात 7 सीटर वाहनांच्या मागणीत सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. चला जाणून घेऊयात, जानेवारी 2026 मध्ये कोणत्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या 7 सीटर कार.

Updated On: Feb 13, 2026 | 05:32 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • भारतात 7 सीटर कारला चांगली मागणी
  • जानेवारी 2026 मध्ये कोणत्या 7 सीटर कारला जास्त मागणी?
  • जाणून घ्या विक्रीचा संपूर्ण अहवाल
जर एखाद्या व्यक्तीचे कुटुंब मोठे असेल तर ते हमखास 7 सीटर कार खरेदी करण्यास प्राधान्य देतात. अशावेळी बाजारात आपल्याला अनेक उत्तम आणि चांगल्या परफॉर्मन्स देणाऱ्या कार पाहायला मिळतात. नुकतेच, जानेवारी 2026 मधील टॉप 7 सीटर कारच्या विक्रीचा अहवाल सादर झाला आहे. जानेवारी 2026 दरम्यान बाजारात कोणत्या उत्पादकाच्या कोणत्या मॉडेलला टॉप 5 मध्ये स्थान मिळाले आणि किती युनिट्सची विक्री झाली, याबद्दल जाणून घेऊयात.

Maruti Ertiga ठरली सर्वाधिक लोकप्रिय

देशातील अग्रगण्य वाहन निर्माता मारुती सुझुकीकडून सात सीटर पर्यायासह Maruti Ertiga ही एमपीव्ही उपलब्ध करून दिली जाते. आपल्या सेगमेंटमध्ये या कारला ग्राहकांची सर्वाधिक पसंती मिळाली आहे. जानेवारी 2026 मध्ये या बजेट एमपीव्हीच्या एकूण 17,892 युनिट्सची विक्री झाली. तर जानेवारी 2025 मध्ये याच कालावधीत 14,248 युनिट्सची विक्री झाली होती.

Nashik News: ट्रॅफिक सिग्नलवरील ही चूक पडेल महागात, एका क्षणात ऑनलाईन चालान कापलं जाणार

Mahindra Scorpio दुसऱ्या क्रमांकावर

महिंद्राकडून स्कॉर्पिओ हे मॉडेल क्लासिक आणि एन सिरीज या दोन प्रकारांत उपलब्ध आहे. जानेवारी 2026 मध्ये या एसयूव्हीच्या 15,542 युनिट्सची विक्री झाली. तर जानेवारी 2025 मध्ये याच मॉडेलच्या 15,442 युनिट्स विकल्या गेल्या होत्या.

तिसऱ्या क्रमांकावर Mahindra Bolero

महिंद्राची बोलेरो ही सात सीटर एसयूव्ही देखील ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय ठरली. जानेवारी 2026 मध्ये या मॉडेलच्या 11,841 युनिट्सची विक्री झाली. मागील वर्षी याच कालावधीत 8,682 युनिट्स विकल्या गेल्या होत्या.

चौथ्या क्रमांकावर Mahindra XUV 7XO

महिंद्राकडून सात आसनी एसयूव्ही म्हणून XUV 7XO देखील ऑफर केली जाते. नुकतीच भारतात लॉन्च झालेल्या या मॉडेलच्या जानेवारी 2026 मध्ये 10,133 युनिट्सची विक्री झाली.

असं नेमकं घडलं तरी काय? BMW ने अचानक 5 लाखांपेक्षा जास्त कारसाठी जारी केला रिकॉल

टॉप 5 मध्ये Toyota Innova चा समावेश

सात सीटर कार्सच्या यादीत टोयोटा इनोवाचाही समावेश झाला आहे. जानेवारी 2026 मध्ये या एमपीव्हीच्या 9,455 युनिट्सची विक्री झाली. तर जानेवारी 2025 मध्ये याच कालावधीत 9,780 युनिट्स विकल्या गेल्या होत्या.

अशाप्रकारे जानेवारी 2026 मध्ये सात सीटर वाहनांच्या सेगमेंटमध्ये मारुती अर्टिगाने अव्वल स्थान मिळवले असून महिंद्राच्या मॉडेल्सनेही मजबूत कामगिरी नोंदवली आहे.

Web Title: January 2026 7 seater car sales report maruti ertiga became most sold car

Published On: Feb 13, 2026 | 05:32 PM

Topics:  

