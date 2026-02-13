January 2026 मध्ये ‘या’ 7 सीटर गाडयांची मागणी वाढली? जाणून घ्या टॉप 5 कार्स

देशातील अग्रगण्य वाहन निर्माता मारुती सुझुकीकडून सात सीटर पर्यायासह Maruti Ertiga ही एमपीव्ही उपलब्ध करून दिली जाते. आपल्या सेगमेंटमध्ये या कारला ग्राहकांची सर्वाधिक पसंती मिळाली आहे. जानेवारी 2026 मध्ये या बजेट एमपीव्हीच्या एकूण 17,892 युनिट्सची विक्री झाली. तर जानेवारी 2025 मध्ये याच कालावधीत 14,248 युनिट्सची विक्री झाली होती.
महिंद्राकडून स्कॉर्पिओ हे मॉडेल क्लासिक आणि एन सिरीज या दोन प्रकारांत उपलब्ध आहे. जानेवारी 2026 मध्ये या एसयूव्हीच्या 15,542 युनिट्सची विक्री झाली. तर जानेवारी 2025 मध्ये याच मॉडेलच्या 15,442 युनिट्स विकल्या गेल्या होत्या.
महिंद्राची बोलेरो ही सात सीटर एसयूव्ही देखील ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय ठरली. जानेवारी 2026 मध्ये या मॉडेलच्या 11,841 युनिट्सची विक्री झाली. मागील वर्षी याच कालावधीत 8,682 युनिट्स विकल्या गेल्या होत्या.
महिंद्राकडून सात आसनी एसयूव्ही म्हणून XUV 7XO देखील ऑफर केली जाते. नुकतीच भारतात लॉन्च झालेल्या या मॉडेलच्या जानेवारी 2026 मध्ये 10,133 युनिट्सची विक्री झाली.
सात सीटर कार्सच्या यादीत टोयोटा इनोवाचाही समावेश झाला आहे. जानेवारी 2026 मध्ये या एमपीव्हीच्या 9,455 युनिट्सची विक्री झाली. तर जानेवारी 2025 मध्ये याच कालावधीत 9,780 युनिट्स विकल्या गेल्या होत्या.
अशाप्रकारे जानेवारी 2026 मध्ये सात सीटर वाहनांच्या सेगमेंटमध्ये मारुती अर्टिगाने अव्वल स्थान मिळवले असून महिंद्राच्या मॉडेल्सनेही मजबूत कामगिरी नोंदवली आहे.