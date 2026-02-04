‘धनुष माझ्या भावासारखा आहे…’, लग्नाच्या अफवांदरम्यान मृणालचे चकीत करणारे विधान; नेमकं सत्य काय? घ्या जाणून

‘धनुष माझ्या भावासारखा आहे’ – मृणाल
मृणाल ठाकूरचे एक लांबलचक विधान सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ते अभिनेत्रीच्या फॅन पेजवर शेअर केले गेले होते आणि तेव्हापासून ते व्हायरल झाले आहे. या विधानात मृणाल ठाकूर म्हणत असल्याचे म्हटले आहे की, “मी नेहमीच असे मानत आले आहे की माझे काम मला परिभाषित करेल, गॉसिप नाही. तरीही आज, मी स्वतःला मी कधीही न लिहिलेल्या कथांशी, मी कधीही न केलेल्या संभाषणांशी आणि मी कधीही न घेतलेल्या निर्णयांशी जोडलेले आढळते.”
“अलिकडे, एका कथित लग्नाभोवती वाद सुरू आहेत. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की धनुष नेहमीच माझ्या भावासारखा आहे. आमचे नाते परस्पर आदर आणि व्यावसायिकतेचे आहे, त्याहून अधिक काही नाही. तरीही, मला आश्चर्य वाटते की लोक एखाद्या महिलेच्या जीवन प्रवासाला समजून घेण्याऐवजी तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल कथा रचण्यास इतके उत्सुक का आहेत.” असे म्हणताना ती दिसली आहे.
काय आहे अफवांचे तथ्य?
अभिनेत्रीच्या विधानात पुढे म्हटले आहे की, “मी गप्प राहणे निवडले आहे कारण माझ्याकडे लपवण्यासारखे काही नाही आहे. परंतु मला वाटते की माझ्या वैयक्तिक आयुष्याला सार्वजनिक मान्यतेची आवश्यकता नाही. मी आज जिथे आहे तिथे पोहोचण्यासाठी ऑडिशन्स, नकार, लांब रात्री आणि अढळ आत्मविश्वास याद्वारे कठोर परिश्रम केले आहेत.”
अभिनेत्रीने पुढे लिहिले, “तो प्रवास अफवांपर्यंत कमी करणे चुकीचे आहे. सोशल मीडिया प्रत्येकाला स्वतःला व्यक्त करण्याची संधी देतो, परंतु ते जबाबदारी देखील मागते. काही क्लिक, लाईक्स आणि शेअर्स नुकसान पोहोचवू शकत नाहीत, परंतु ते खऱ्या लोकांना प्रभावित करणाऱ्या कथा तयार करतात. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, या अफवांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही.”
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले विधान खोटे?
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले मृणाल ठाकूरचे हे विधान तिच्या कोणत्याही अधिकृत पेजवर नाही. ते इन्स्टाग्राम किंवा सोशल मीडियावर कुठेही नाही. शिवाय, मृणाल ठाकूरच्या टीमने स्पष्ट केले की अभिनेत्रीने असे कोणतेही विधान केलेले नाही. ते पूर्णपणे बनावट आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की मृणाल ठाकूर यांनी धनुषला तिचा भाऊ म्हणण्याचे विधान खरे नाही, तर ते फक्त बनावट आहे. हे विधान मृणाल किंवा तिच्या टीमने केलेले नाही. असे समोर आले आहे.
मृणालने लग्नाच्या अफवांना लावले फेटाळून
परंतु, मृणाल ठाकूरने १४ फेब्रुवारी रोजी तिच्या लग्नाच्या बातम्या वारंवार फेटाळल्या आहेत आणि त्या केवळ अफवा असल्याचे म्हटले आहे. अलिकडेच एका मुलाखतीत, जेव्हा मृणालला धनुषसोबतच्या तिच्या लग्नाच्या अफवांबद्दल विचारले गेले तेव्हा तिने विनोदाने म्हटले, “अरे, मला तर आमंत्रितही केले नव्हते.” अभिनेत्रीने पुढे म्हटले की लग्नाची तारीख सोशल मीडियावर आधीच समोर आली आहे. “हो ना?” तिने विचारले. “मला तर आमंत्रितही केले नाही आहे, त्यांनी मलाही आमंत्रित करायला हवे होते.” असे म्हणताने ते दिसले आहे.