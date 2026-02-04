Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Rahul Gandhi And Union Minister Ravneet Singh Bittu Argument In The Parliament Premises

Rahul Gandhi : हॅलो…गद्दार दोस्त! संसदेच्या आवारात राहुल गांधी अन् रवनीत बिट्टू यांच्यात शाब्दिक चकमक

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांच्यात शाब्दिक चकमक झाल्याने राजकीय तणाव वाढला. संसदेच्या आवारात त्यांनी एकमेकांवर टीका केली.

Updated On: Feb 04, 2026 | 03:15 PM
Rahul Gandhi and Union Minister Ravneet Singh Bittu argument in the Parliament premises

राहुल गांधी आणि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांच्यामध्ये संसदेच्या आवारात वाद झाला आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • संसदेच्या आवारामध्ये विरोधक आक्रमक
  • राहुल गांधी आणि रवनीत बिट्टू यांच्यामध्ये शाब्दिक वाद
  • हॅलो…गद्दार दोस्त म्हणत केली टीका
Rahul Gandhi : नवी दिल्ली : सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. यंदाचे अधिवेशन हे जोरदार गाजत असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाद पेटला आहे. पूर्व सेनाप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांचे फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नावाच्या पुस्तकावरुन वाद निर्माण झाला आहे. या पुस्तकाचे नाव संसदेमध्ये राहुल गांधींनी (Rahul Gandhi) घेतल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी विरोध केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सत्ताधारी आणि राहुल गांधी यांच्यामधील वाद विकोपाला गेला आहे. यावरुन आठ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. दरम्यान, संसदेच्या आवारामध्ये देखील राहुल गांधी आणि रवनीत बिट्टू यांच्यात शाब्दिक वाद झाला आहे. (Political News)

काँग्रेस नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांच्यात शाब्दिक चकमक झाल्याने राजकीय तणाव वाढला. वैयक्तिक टिप्पणी आणि दोन्ही नेत्यांनी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिल्याने संसदीय शिष्टाचार वाद यावर चर्चा सुरु झाली आहे. संसदेच्या आवारामध्ये विरोधकांकडून जोरदार आंदोलन करण्यात येत होते. यावेळी राहुल गांधी यांनी नरवणे यांचे पुस्तक थेट संसदेमध्ये आणले आणि हे पुस्तक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेट देणार असल्याचे सांगितले.

हे देखील वाचा : Maharashtra Politics : “आजचं राजकारण हे किळसवाणं अन् घृणास्पद…! रोहित पवारांनी व्यक्त केली खंत

बुधवारी, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांच्याशी वाद झाला. यावेळी संसद परिसरात तणाव निर्माण झाला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी बिट्टूकडे वळले आणि म्हणाले, “हॅलो… मेरे गद्दार दोस्त. काळजी करू नकोस, तू परत येशील.” राहुल गांधींची ही टिप्पणी रवनीत बिट्टू यांनी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केल्याच्या संदर्भात होती. बिट्टू पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये सामील झाले होते.

राहुल गांधी यांनी टीका करताना “गद्दार” हा शब्दाचा वापर केल्यावर रवनीत बिट्टू यांनी तीव्र जोरदार प्रत्युत्तर दिले.  यावेळी त्यांनी थेट राहुल गांधींना “राष्ट्राचे शत्रू” असे संबोधले. गोंधळादरम्यान, राहुल गांधींनी हस्तांदोलनासाठी हात पुढे केला, परंतु केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्टपणे नकार देत आपली नाराजी व्यक्त केली.

हे देखील वाचा : ‘ट्रेड-डीलचा शेतकऱ्यांना फायदा…’,भारत-अमेरिका व्यापार करारावर संसदेत पियुष गोयल यांचे मोठे विधान

विरोधी पक्षांचे निदर्शने आणि खासदारांचे निलंबन

भारत-अमेरिका व्यापार करारावरून काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचे खासदार संसदेच्या पायऱ्यांवर निदर्शने करत असताना वाद निर्माण झाला. त्यांनी “पंतप्रधानांशी तडजोड झाली आहे” अशा घोषणा लिहिलेले पोस्टर हातात धरले होते. मंगळवारी माध्यमांशी बोलताना राहुल गांधी यांनीही असेच आरोप केले होते. या राजकीय संघर्षात खासदारांच्या निलंबनाचाही समावेश आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान गोंधळ निर्माण केल्याच्या आरोपाखाली मंगळवारी आठ विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. निलंबित खासदारांमध्ये गुरजीत सिंग औजला, हिबी एडन, अमरिंदर सिंग राजा वारिंग आणि बी. माणिकम टागोर यांचा समावेश आहे. राहुल गांधी यांना चीन मुद्द्यावर बोलण्यापासून रोखण्यात आल्याने सोमवारी दुपारपासून सभागृहात गोंधळ सुरू आहे.

Web Title: Rahul gandhi and union minister ravneet singh bittu argument in the parliament premises

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 03:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics : “आजचं राजकारण हे किळसवाणं अन् घृणास्पद…! रोहित पवारांनी व्यक्त केली खंत
1

Maharashtra Politics : “आजचं राजकारण हे किळसवाणं अन् घृणास्पद…! रोहित पवारांनी व्यक्त केली खंत

अजित पवारांचे दोन्ही पुत्र येणार सक्रिय राजकारणात; पार्थ की जय राज्यसभेवर कोण जाणार?
2

अजित पवारांचे दोन्ही पुत्र येणार सक्रिय राजकारणात; पार्थ की जय राज्यसभेवर कोण जाणार?

Shahzad Poonawalla : पुण्यात भाजप राष्ट्रीय प्रवक्त्याच्या आईला कारने उडवले, CNG पंपावरील CCTV आले समोर
3

Shahzad Poonawalla : पुण्यात भाजप राष्ट्रीय प्रवक्त्याच्या आईला कारने उडवले, CNG पंपावरील CCTV आले समोर

‘यापुढेही आपल्याला विकासाची गती वाढवायची असेल तर…’; आमदार शंकर मांडेकर यांचं आवाहन
4

‘यापुढेही आपल्याला विकासाची गती वाढवायची असेल तर…’; आमदार शंकर मांडेकर यांचं आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘धनुष माझ्या भावासारखा आहे…’, लग्नाच्या अफवांदरम्यान मृणालचे चकीत करणारे विधान; नेमकं सत्य काय? घ्या जाणून

‘धनुष माझ्या भावासारखा आहे…’, लग्नाच्या अफवांदरम्यान मृणालचे चकीत करणारे विधान; नेमकं सत्य काय? घ्या जाणून

Feb 04, 2026 | 03:15 PM
Rahul Gandhi : हॅलो…गद्दार दोस्त! संसदेच्या आवारात राहुल गांधी अन् रवनीत बिट्टू यांच्यात शाब्दिक चकमक

Rahul Gandhi : हॅलो…गद्दार दोस्त! संसदेच्या आवारात राहुल गांधी अन् रवनीत बिट्टू यांच्यात शाब्दिक चकमक

Feb 04, 2026 | 03:12 PM
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
PUNE NEWS : देशातील पहिला ‘ट्रेकिंग आणि रॉक क्लायंबिंग’ क्रेडिट कोर्स यशस्वी

PUNE NEWS : देशातील पहिला ‘ट्रेकिंग आणि रॉक क्लायंबिंग’ क्रेडिट कोर्स यशस्वी

Feb 04, 2026 | 03:09 PM
‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री घेणार दीपिका पादुकोणची जागा? ‘कल्कि 2898 AD’ मध्ये सुमतिच्या रोलसाठी जोरदार चर्चा

‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री घेणार दीपिका पादुकोणची जागा? ‘कल्कि 2898 AD’ मध्ये सुमतिच्या रोलसाठी जोरदार चर्चा

Feb 04, 2026 | 03:07 PM
Elon Musk चा पैसापाणी होणार बंद? अल्पवयीन मुलांवरील सोशल मीडिया बंदीमुळे व्यक्त केली नाराजी

Elon Musk चा पैसापाणी होणार बंद? अल्पवयीन मुलांवरील सोशल मीडिया बंदीमुळे व्यक्त केली नाराजी

Feb 04, 2026 | 03:06 PM
Maharashtra Weather Alert: “उत्तरेकडून येणाऱ्या कोरड्या…”; तापमानातल्या चढ उतारावर डॉ. सानप यांचे भाष्य

Maharashtra Weather Alert: “उत्तरेकडून येणाऱ्या कोरड्या…”; तापमानातल्या चढ उतारावर डॉ. सानप यांचे भाष्य

Feb 04, 2026 | 03:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM