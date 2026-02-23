करिअरच्या पंखांना बळ देईल ‘बढ़ना है तो यहां जुड़ना है’ कँपेन, नोकरी गमावण्याची राहणार नाही भीती

‘बढना है तो यहाँ जुड़ना है’ नावाची ही नवीन मोहीम स्किल इंडिया डिजिटल हबशी जास्तीत जास्त लोकांना जोडण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे, जेणेकरून प्रत्येकजण भविष्यासाठी त्यांचे करिअर तयार करू शकेल. भारतातील तरूणांना यामधून चांगली संधी मिळणार आहे आणि यामुळे त्यांचे भविष्यही चांगले राहण्याची हमी देण्यात आली आहे.
AI इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये लाँच
भारतीय एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये केंद्रीय कौशल्य विकास राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी ही देशव्यापी जागरूकता मोहीम सुरू केली. देशभरातील लोकांना स्किल इंडिया डिजिटल हब किंवा SIDH प्लॅटफॉर्मशी जोडण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. ही मोहीम अधिक प्रभावी करण्यासाठी, मेगास्टार अमिताभ बच्चन यांना या डिजिटल स्किलिंग प्लॅटफॉर्मबद्दल अधिकाधिक लोकांना शिकण्यास मदत करण्यासाठी सामील करण्यात आले आहे.
१५ दशलक्षाहून अधिक लोक आधीच सहभागी
SIDH हे भारतातील एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून डिझाइन केले आहे, जे कौशल्य, रोजगार आणि आजीवन शिक्षणासाठी एक-स्टॉप उपाय प्रदान करते. आतापर्यंत १५ दशलक्षाहून अधिक उमेदवारांनी या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी केली आहे. ते देशातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक कौशल्य प्लॅटफॉर्मपैकी एक बनले आहे, जे लोकांना कौशल्य आणि पुनरुत्थान वाढविण्यास मदत करते.
मोबाइल-फर्स्ट आणि AI-सक्षम प्लॅटफॉर्म
मोबाइल-फर्स्ट दृष्टिकोनासह डिझाइन केलेले, SIDH प्लॅटफॉर्म अनेक सरकारी कौशल्य योजना एकत्रित करते आणि उद्योग-संबंधित अभ्यासक्रम ऑफर करते. ते वैयक्तिकृत शिक्षण शिफारसी, केंद्रीय शिक्षण व्यवस्थापन प्रणाली, डिजिटली सत्यापित क्रेडेन्शियल्स आणि QR कोड-आधारित CV सारखी वैशिष्ट्ये देते. आधार-आधारित eKYC नोंदणी, OTP मोबाइल प्रवेश आणि २१ हून अधिक भारतीय भाषांमध्ये उपलब्धता यामुळे ते समाजातील सर्व घटकांसाठी उपलब्ध होते.
प्रत्येक भारतीयासाठी वाढीची संधी
ही मोहीम देशभर डिजिटल प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडिया आणि QR कोडद्वारे राबविली जाईल. कौशल्ये शिकणे आता पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे हे सांगणे हे त्याचे ध्येय आहे. SIDH प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील होऊन, कोणीही त्यांचे कौशल्य सुधारू शकतो, नवीन अभ्यासक्रम घेऊ शकतो आणि चांगल्या नोकरीच्या संधी शोधू शकतो. सोप्या भाषेत आणि सोप्या प्रक्रियेसह, हे प्लॅटफॉर्म प्रत्येकाला त्यांच्या करिअरमध्ये पुढे जाण्याची संधी देते.