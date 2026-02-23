Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • Indian Career Growth Opportunities Via Digital Skilling Called Badhna Hai To Yahan Judna Hai Campaign

करिअरच्या पंखांना बळ देईल ‘बढ़ना है तो यहां जुड़ना है’ कँपेन, नोकरी गमावण्याची राहणार नाही भीती

भारत सरकारची 'बढना है तो यहाँ जुड़ना है' मोहीम ही तरुणांना स्किल इंडिया डिजिटल हबशी जोडून डिजिटल युगासाठी तयार करण्याचा एक उपक्रम आहे. तुम्हाला नोकरी जाण्याची भीती राहणार नाही, नक्की काय आहे योजना

Updated On: Feb 23, 2026 | 12:07 PM
करिअरला मिळणार अधिक चांगली गती (फोटो सौजन्य - iStock)

करिअरला मिळणार अधिक चांगली गती (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • करिअरमध्ये तरूणांची होणार आता चांगली प्रगती 
  • इंडिया AI इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये वेगळ्या उपक्रमाची सुरूवात 
  • भारत सरकारची ‘बढना है तो यहाँ जुड़ना है’ मोहीम
आजच्या जगात, जर तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये प्रगती करायची असेल, तर फक्त पदवी असणेच नाही तर योग्य कौशल्ये असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ऑटोमेशनच्या या युगात, रोजगाराचा अर्थच बदलला आहे. या संदर्भात, भारत सरकारने देशातील तरुणांना आणि व्यावसायिकांना डिजिटल जगासाठी तयार करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. 

‘बढना है तो यहाँ जुड़ना है’ नावाची ही नवीन मोहीम स्किल इंडिया डिजिटल हबशी जास्तीत जास्त लोकांना जोडण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे, जेणेकरून प्रत्येकजण भविष्यासाठी त्यांचे करिअर तयार करू शकेल. भारतातील तरूणांना यामधून चांगली संधी मिळणार आहे आणि यामुळे त्यांचे भविष्यही चांगले राहण्याची हमी देण्यात आली आहे. 

AI इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये लाँच

भारतीय एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये केंद्रीय कौशल्य विकास राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी ही देशव्यापी जागरूकता मोहीम सुरू केली. देशभरातील लोकांना स्किल इंडिया डिजिटल हब किंवा SIDH प्लॅटफॉर्मशी जोडण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. ही मोहीम अधिक प्रभावी करण्यासाठी, मेगास्टार अमिताभ बच्चन यांना या डिजिटल स्किलिंग प्लॅटफॉर्मबद्दल अधिकाधिक लोकांना शिकण्यास मदत करण्यासाठी सामील करण्यात आले आहे.

Coding पासून करोडो रूपयांंच्या पगारापर्यंत! जाणून घ्या AI अँड मशीन लर्निंग कोर्समध्ये प्रवेशाचा पूर्ण Roadmap

१५ दशलक्षाहून अधिक लोक आधीच सहभागी

SIDH हे भारतातील एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून डिझाइन केले आहे, जे कौशल्य, रोजगार आणि आजीवन शिक्षणासाठी एक-स्टॉप उपाय प्रदान करते. आतापर्यंत १५ दशलक्षाहून अधिक उमेदवारांनी या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी केली आहे. ते देशातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक कौशल्य प्लॅटफॉर्मपैकी एक बनले आहे, जे लोकांना कौशल्य आणि पुनरुत्थान वाढविण्यास मदत करते.

मोबाइल-फर्स्ट आणि AI-सक्षम प्लॅटफॉर्म

मोबाइल-फर्स्ट दृष्टिकोनासह डिझाइन केलेले, SIDH प्लॅटफॉर्म अनेक सरकारी कौशल्य योजना एकत्रित करते आणि उद्योग-संबंधित अभ्यासक्रम ऑफर करते. ते वैयक्तिकृत शिक्षण शिफारसी, केंद्रीय शिक्षण व्यवस्थापन प्रणाली, डिजिटली सत्यापित क्रेडेन्शियल्स आणि QR कोड-आधारित CV सारखी वैशिष्ट्ये देते. आधार-आधारित eKYC नोंदणी, OTP मोबाइल प्रवेश आणि २१ हून अधिक भारतीय भाषांमध्ये उपलब्धता यामुळे ते समाजातील सर्व घटकांसाठी उपलब्ध होते.

Maharashtra Board HSC Exam : कुठे आहे पारदर्शकता? राज्यात सामूहिक कॉपी; ३१ कर्मचाऱ्यांना केले फायर

प्रत्येक भारतीयासाठी वाढीची संधी

ही मोहीम देशभर डिजिटल प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडिया आणि QR कोडद्वारे राबविली जाईल. कौशल्ये शिकणे आता पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे हे सांगणे हे त्याचे ध्येय आहे. SIDH प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील होऊन, कोणीही त्यांचे कौशल्य सुधारू शकतो, नवीन अभ्यासक्रम घेऊ शकतो आणि चांगल्या नोकरीच्या संधी शोधू शकतो. सोप्या भाषेत आणि सोप्या प्रक्रियेसह, हे प्लॅटफॉर्म प्रत्येकाला त्यांच्या करिअरमध्ये पुढे जाण्याची संधी देते.

Web Title: Indian career growth opportunities via digital skilling called badhna hai to yahan judna hai campaign

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 12:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Career Tips : फोटोग्राफी क्षेत्रात कसे घडवावे करिअर? असतात विशेष संधी, करा सोने
1

Career Tips : फोटोग्राफी क्षेत्रात कसे घडवावे करिअर? असतात विशेष संधी, करा सोने

४० वर्षे उलटली, तरी मोबदला नाही! उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला मोठा दणका; प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे दिले कठोर आदेश!
2

४० वर्षे उलटली, तरी मोबदला नाही! उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला मोठा दणका; प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे दिले कठोर आदेश!

बेरोजगारांसाठी सुवर्णसंधी! ‘या’ योजनेसाठी सरकार देतंय बंपर सबसिडी; जाणून घ्या फायदे!
3

बेरोजगारांसाठी सुवर्णसंधी! ‘या’ योजनेसाठी सरकार देतंय बंपर सबसिडी; जाणून घ्या फायदे!

सावधान! देशातील ३२ विद्यापीठे ‘बनावट’; UGC कडून यादी जाहीर, ‘या’ राज्यात सर्वाधिक फसवणूक
4

सावधान! देशातील ३२ विद्यापीठे ‘बनावट’; UGC कडून यादी जाहीर, ‘या’ राज्यात सर्वाधिक फसवणूक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
करिअरच्या पंखांना बळ देईल ‘बढ़ना है तो यहां जुड़ना है’ कँपेन, नोकरी गमावण्याची राहणार नाही भीती

करिअरच्या पंखांना बळ देईल ‘बढ़ना है तो यहां जुड़ना है’ कँपेन, नोकरी गमावण्याची राहणार नाही भीती

Feb 23, 2026 | 12:07 PM
Delhi Bomb Threat : ‘बॉम्ब फुटणार आहे…’; विधानसभा, लाल किल्ला आणि दोन शाळांना उडवण्याची धमकी, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क

Delhi Bomb Threat : ‘बॉम्ब फुटणार आहे…’; विधानसभा, लाल किल्ला आणि दोन शाळांना उडवण्याची धमकी, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क

Feb 23, 2026 | 11:56 AM
PCMC News: कोट्यवधींचा चुराडा होऊनही पिंपरी ‘अस्वच्छ’च पिंपरी-चिंचवडच्या स्वच्छतेच्या दाव्यांची पोलखोल

PCMC News: कोट्यवधींचा चुराडा होऊनही पिंपरी ‘अस्वच्छ’च पिंपरी-चिंचवडच्या स्वच्छतेच्या दाव्यांची पोलखोल

Feb 23, 2026 | 11:52 AM
Uttarpradesh Crime: दुसऱ्या धर्मात लग्न केलं म्हणून भावानेच बहिणीला संपवलं, बाप म्हणाला, ‘अशा मुलींना मारणं योग्यच’

Uttarpradesh Crime: दुसऱ्या धर्मात लग्न केलं म्हणून भावानेच बहिणीला संपवलं, बाप म्हणाला, ‘अशा मुलींना मारणं योग्यच’

Feb 23, 2026 | 11:50 AM
पुणे जिल्ह्यातील 887 ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचच प्रशासक; सहा महिन्यांसाठी दिली जबाबदारी

पुणे जिल्ह्यातील 887 ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचच प्रशासक; सहा महिन्यांसाठी दिली जबाबदारी

Feb 23, 2026 | 11:50 AM
India vs South africa : अटूत 18 मालिकेचा झाला शेवट! अहमदाबादमध्ये भारताला आणखी एक मोठा धक्का

India vs South africa : अटूत 18 मालिकेचा झाला शेवट! अहमदाबादमध्ये भारताला आणखी एक मोठा धक्का

Feb 23, 2026 | 11:47 AM
White Mountains म्हणजे हिमनद्यांनी कोरलेलं सौंदर्य; पर्वतरांगांच्या सान्निध्यातील दऱ्या आणि गुहांमध्ये दडलंय निसर्गाचं अनोखं विश्व

White Mountains म्हणजे हिमनद्यांनी कोरलेलं सौंदर्य; पर्वतरांगांच्या सान्निध्यातील दऱ्या आणि गुहांमध्ये दडलंय निसर्गाचं अनोखं विश्व

Feb 23, 2026 | 11:46 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM