Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • President Of India Salary Dr Rajendra Prasad Vs Current President Salary

President of India Salary: भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपतींचा पगार माहितीये का? जाणून घ्या तेव्हा आणि आताच्या मानधनातील मोठा फरक!

President of India Salary: भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपतींना किती पगार मिळायचा? २०१६ नंतर राष्ट्रपतींच्या पगारात किती वाढ झाली? जाणून घ्या राष्ट्रपतींच्या वेतन आणि निवृत्तीनंतरच्या सुविधांचा इतिहास ..

Updated On: May 19, 2026 | 10:34 AM
President of India Salary

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

President of India Salary: भारताचे राष्ट्रपती (President Of India) हे देशाचे प्रमुख असण्यासोबतच पहिले नागरिकही असतात. तसेच ते देशाचे ‘कमांडर इन चीफ’ असतात. ज्यांची निवड मतदार संघाच्या सदस्यांद्वारे केली जाते. पण तुम्हाला माहिती आहेत का? की, भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपतींचा पगार किती होता ? आणि आजच्या काळात राष्ट्रपतींचा पगार किती आहे? चला तर मग जाणून घेऊया…

आजच्या काळात राष्ट्रपतीच्या पगाराबाबत बोलायचे झाले तर 2016 पर्यंत त्यांचा पगार 1.5 लाख रूपये प्रतिमहिना होता. जो आज वाढून 5 लाख रुपये प्रतिमहिना झाला आहे. म्हणजेच यामध्ये 200% वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे त्यांना या पगारावर कोणताही टॅक्स भरावा लागत नाही. याशिवाय त्यांना राहण्यासाठी भव्य राष्ट्रपती भवन, मोफत उपचार, सुरक्षा आणि इतर अनेक सुविधाही मिळतात.

देशाच्या पहिल्या राष्ट्रपतींना मिळत होता एवढा पगार

26 जानेवारी 1950 रोजी जेव्हा देशाचे संविधान लागू झाले, तेव्हा स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून डॉ राजेंद्र प्रसाद यांनी कार्यभार स्वीकारला. आजपर्यंतच्या इतिहासात हे असे राष्ट्रपती आहेत ज्यांनी राष्ट्रपती भवनात 12 वर्षे घालवली. त्या काळात राष्ट्रपतींचा पगार आजच्या तुलनेत खूपच कमी होता. पूर्वी त्यांचा पगार फक्त 10 हजार रुपये होता. या पगाराचा अर्धा हिस्सा म्हणजेच केवळ  5,000 रूपये घेत असत. इतकेच नाही तर आपल्या कार्यकाळात शेवटी ते केवळ 2,500 रुपये मानधन घेत असत. ते आपली सर्व कामे स्वत:च करायचे. त्यांनी केवळ एकच वैयक्तीक कर्मचारी ठेवला होता. मात्र काळ बदलला महागाई वाढली आणि जबाबदारीही वाढली त्यामुळे त्यांच्या पगारातही वाढ करण्यात आली .

CA चा अभ्यासक्रम बदलणार? आता सीए विद्यार्थ्यांना शिकावे लागणार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डेटा ॲनालिटिक्स?

तेव्हाच्या आणि आताच्या पगारातील फरक

जर पुर्वीच्या काळातील पगाराची आणि आजच्या काळातील पगाराची तुलना केली तर मोठी तफावत दिसून येते. पूर्वी राष्ट्रपतींना पगार आणि सुविधाही कमी मिळायच्या. परंतु, आता राष्ट्रपतींना मोठी सुरक्षा टीम, अलिशान गाड्या, मोफत प्रवास आणि मोठ्य़ा स्टाफची सुविधा मिळते. आज राष्ट्रपती  भवनात 340 खोल्या आहेत. तसेच तिथे शेकडो लोक काम करतात.

निवृत्तीनंतरही मिळतात विशेष सुविधा

भारतात राष्ट्रपतीचे पद केवळ त्यांच्या कार्यकाळापुरतेच खास नसते तर निवृत्तीनंतरही त्यांना अनेक सुविधा मिळतात. माजी राष्ट्रपतींना 2.5 लाख रुपये पेन्शन मिळते इतकेच नाही तर त्यांच्या पत्नीलाही सचिवालयातील मदतीसाठी प्रतिमहिना 30 हजार रुपयांची रक्कम मिळते. सोबतच त्यांना किमान 8 खोल्यांचा बंगला आणि प्रवासाची सुविधा मिळते. तसेच सुरक्षा आणि 5 लोकांचा वैयक्तिक स्टाफ ही मिळतो याच कारणामुळे राष्ट्रपतींचे पद सर्वात सन्मानित आणि सोयी सुविधांनी युक्त पदांमध्ये गणले जाते.

हे पण वाचा-

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

Web Title: President of india salary dr rajendra prasad vs current president salary

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 10:34 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
President of India Salary: भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपतींचा पगार माहितीये का? जाणून घ्या तेव्हा आणि आताच्या मानधनातील मोठा फरक!

President of India Salary: भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपतींचा पगार माहितीये का? जाणून घ्या तेव्हा आणि आताच्या मानधनातील मोठा फरक!

May 19, 2026 | 10:34 AM
मुंबई महानगरपालिका पाणी कर वाढवणार? खर्चातील वाढीमुळे ६ ते ७ टक्के दरवाढीची शक्यता; अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर चर्चा

मुंबई महानगरपालिका पाणी कर वाढवणार? खर्चातील वाढीमुळे ६ ते ७ टक्के दरवाढीची शक्यता; अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर चर्चा

May 19, 2026 | 10:30 AM
Bhandara Crime: संतापजनक! अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून अश्लील व्हिडिओ केले व्हायरल; आरोपी नात्यातील

Bhandara Crime: संतापजनक! अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून अश्लील व्हिडिओ केले व्हायरल; आरोपी नात्यातील

May 19, 2026 | 10:18 AM
Deool Band 2: ‘… तर माझं ‘देऊळ कायमचं बंद’! ‘देऊळ बंद २’चा अंगावर काटा आणणारा ट्रेलर रिलीज; आता होणार थेट देवाची परीक्षा!

Deool Band 2: ‘… तर माझं ‘देऊळ कायमचं बंद’! ‘देऊळ बंद २’चा अंगावर काटा आणणारा ट्रेलर रिलीज; आता होणार थेट देवाची परीक्षा!

May 19, 2026 | 10:18 AM
Recipe : चाॅकलेट प्रेमींसाठी खास, घरी बनवा टेस्टी आणि आकर्षक ‘चाॅकलेट टार्ट’, पाहूनच लहान मुले होतील खुश

Recipe : चाॅकलेट प्रेमींसाठी खास, घरी बनवा टेस्टी आणि आकर्षक ‘चाॅकलेट टार्ट’, पाहूनच लहान मुले होतील खुश

May 19, 2026 | 10:15 AM
वेट लॉससाठी परफेक्ट! मिक्स डाळींचा वापर करून झटपट बनवा पौष्टिक खिचडी, नोट करून घ्या रेसिपी

वेट लॉससाठी परफेक्ट! मिक्स डाळींचा वापर करून झटपट बनवा पौष्टिक खिचडी, नोट करून घ्या रेसिपी

May 19, 2026 | 10:10 AM
40 crore GST fraud : कोण आहे अमित उपाध्याय; ४० कोटींच्या बनावट जीएसटी इनव्हॉईस प्रकरणात मुंबईत कशी झाली अटक?

40 crore GST fraud : कोण आहे अमित उपाध्याय; ४० कोटींच्या बनावट जीएसटी इनव्हॉईस प्रकरणात मुंबईत कशी झाली अटक?

May 19, 2026 | 10:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM