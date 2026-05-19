Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Bhandara Crime Outrageous Minor Girl Sexually Assaulted Obscene Videos Circulatedaccused Is A Relative

Bhandara Crime: संतापजनक! अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून अश्लील व्हिडिओ केले व्हायरल; आरोपी नात्यातील

एका सोळा वर्षे अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर नराधम आरोपी याने तिचे अश्लील व्हिडिओ बनवून ते पिढी तिच्या कुटुंबीयाच्या मोबाईलवर वायरल केल्याचे देखील केले आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 10:18 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • १६ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार
  • आशिल्ल्या व्हिडीओ केले वायरल
  • २ आरोपी गोंदिया जिल्ह्यातून अटक
भंडारा: भंडारा जिल्ह्यातून एक अत्यंत संताप जनक बातमी आणि नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका सोळा वर्षे अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर नराधम आरोपी याने तिचे अश्लील व्हिडिओ बनवून ते पिढी तिच्या कुटुंबीयाच्या मोबाईलवर वायरल केल्याचे देखील केले आहे. विशेष म्हणजे आरोपी हा तिच्या नात्यातीलच असल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने खळबळ उडाली असून संताप व्यक्त केला जात आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा महिलेच्या आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

40 crore GST fraud : कोण आहे अमित उपाध्याय; ४० कोटींच्या बनावट जीएसटी इनव्हॉईस प्रकरणात मुंबईत कशी झाली अटक?

काय नेमकं प्रकरण?

पीडित मुलगी ही 16 वर्षाची अल्पवयीन मुलगी आहे. प्रीत मुलगा आणि मुख्य आरोपी हे दोघेही एकमेकांचे नातेवाईक आहे. याच महत्त्वाचा गैरफायदा घेत आरोप यांना आधी तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढली आणि त्यानंतर तिच्यावर बळजबरीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. या घृणास्पद कृत्याचे व्हिडिओ त्याने तयार केले. आणि हे थेट व्हिडिओ मुलीच्या कुटुंबीयांच्या मोबाईलवर पाठवून ते वायरल केले. याप्रकरणी भंडारा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून गोंदिया जिल्ह्यातून दोन आरोपींना अटक केली आहे.

भंडारा पोलिसांनी या घटनेची अत्यंत गांभीर्य आणि दखल घेतली असून दोन्ही आरोपीं विरुद्ध भारतीय न्याय सहिता, बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा म्हणजेच पॉक्सो आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा IT ACT च्या विविध कडक कलमानखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. अटक करण्यात आलेल्या मुख्य आरोपीचे नाव अहमदनगर रजा अखिल शेख ( वय 20 राहणार गोंदिया) असे आहे. तर साहिल अब्दुल शकील शेख (वय 27 वर्ष, रा. गोंदिया) याने ते अश्लील व्हिडिओ पीडितेच्या नातेवाईकांना पाठवून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची मदत केली. सायबर सेलच्या मदतीने हे अश्लील व्हिडिओ आणखी कुठे व्हायरल झाले आहेत का? याचा शोध पोलीस घेत आहेत. पीडित अल्पवयीन मुलीला समुपदेशन देखील केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या घटनेने तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून पालकांना सतर्क राहण्याची गरज आहे. या प्रकरणाने पुन्हा एकदा कायदा सुव्यवस्थेचा धाक राहिला नाही का असा सवाल उपस्थित होत आहे.

Suicide Case : मिस पुणे, चित्रपटांमध्ये केलं काम आणि मग न्यायाधिशाच्या मुलासोबत लग्न; कोण होती ट्विशा शर्मा?

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: या प्रकरणातील मुख्य आरोपी कोण आहे?

    Ans: या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अहमद रजा अखिल शेख असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

  • Que: दुसऱ्या आरोपीवर काय आरोप आहेत?

    Ans: दुसऱ्या आरोपीने अश्लील व्हिडिओ नातेवाईकांना पाठवून व्हायरल करण्यास मदत केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: पोलिस या प्रकरणात आणखी काय तपास करत आहेत?

    Ans: सायबर सेलच्या मदतीने व्हिडिओ आणखी कुठे व्हायरल झाले आहेत का, याचा तपास सुरू आहे.

Web Title: Bhandara crime outrageous minor girl sexually assaulted obscene videos circulatedaccused is a relative

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 10:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rishikesh Train Accident: ऋषिकेशमध्ये मोठा रेल्वे अपघात! तीन डबे रुळावरून घसरले; एक डबा 20 फूट हवेत लटकला
1

Rishikesh Train Accident: ऋषिकेशमध्ये मोठा रेल्वे अपघात! तीन डबे रुळावरून घसरले; एक डबा 20 फूट हवेत लटकला

Pune Crime: संतापजनक! चालत्या कारमध्ये महिलेवर अत्याचार; ‘घरी सोडतो’ म्हणत कारमध्ये नेलं अन् अत्याचार;
2

Pune Crime: संतापजनक! चालत्या कारमध्ये महिलेवर अत्याचार; ‘घरी सोडतो’ म्हणत कारमध्ये नेलं अन् अत्याचार;

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
3

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं
4

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bhandara Crime: संतापजनक! अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून अश्लील व्हिडिओ केले व्हायरल; आरोपी नात्यातील

Bhandara Crime: संतापजनक! अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून अश्लील व्हिडिओ केले व्हायरल; आरोपी नात्यातील

May 19, 2026 | 10:18 AM
Deool Band 2: ‘… तर माझं ‘देऊळ कायमचं बंद’! ‘देऊळ बंद २’चा अंगावर काटा आणणारा ट्रेलर रिलीज; आता होणार थेट देवाची परीक्षा!

Deool Band 2: ‘… तर माझं ‘देऊळ कायमचं बंद’! ‘देऊळ बंद २’चा अंगावर काटा आणणारा ट्रेलर रिलीज; आता होणार थेट देवाची परीक्षा!

May 19, 2026 | 10:18 AM
Recipe : चाॅकलेट प्रमींसाठी खास, घरी बनवा टेस्टी आणि आकर्षक ‘चाॅकलेट टार्ट’, पाहूनच लहान मुले होतील खुश

Recipe : चाॅकलेट प्रमींसाठी खास, घरी बनवा टेस्टी आणि आकर्षक ‘चाॅकलेट टार्ट’, पाहूनच लहान मुले होतील खुश

May 19, 2026 | 10:15 AM
वेट लॉससाठी परफेक्ट! मिक्स डाळींचा वापर करून झटपट बनवा पौष्टिक खिचडी, नोट करून घ्या रेसिपी

वेट लॉससाठी परफेक्ट! मिक्स डाळींचा वापर करून झटपट बनवा पौष्टिक खिचडी, नोट करून घ्या रेसिपी

May 19, 2026 | 10:10 AM
40 crore GST fraud : कोण आहे अमित उपाध्याय; ४० कोटींच्या बनावट जीएसटी इनव्हॉईस प्रकरणात मुंबईत कशी झाली अटक?

40 crore GST fraud : कोण आहे अमित उपाध्याय; ४० कोटींच्या बनावट जीएसटी इनव्हॉईस प्रकरणात मुंबईत कशी झाली अटक?

May 19, 2026 | 10:01 AM
Suicide Case : मिस पुणे, चित्रपटांमध्ये केलं काम आणि मग न्यायाधिशाच्या मुलासोबत लग्न; कोण होती ट्विशा शर्मा?

Suicide Case : मिस पुणे, चित्रपटांमध्ये केलं काम आणि मग न्यायाधिशाच्या मुलासोबत लग्न; कोण होती ट्विशा शर्मा?

May 19, 2026 | 09:58 AM
Middle East Conflict : ट्रम्प यांनी इराणवरील लष्करी हल्ला तुर्तास रोखला; शांतात चर्चेसाठी दिली संधी, युद्ध थांबणार?

Middle East Conflict : ट्रम्प यांनी इराणवरील लष्करी हल्ला तुर्तास रोखला; शांतात चर्चेसाठी दिली संधी, युद्ध थांबणार?

May 19, 2026 | 09:52 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM