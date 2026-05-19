Bhandara Crime: संतापजनक! अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून अश्लील व्हिडिओ केले व्हायरल; आरोपी नात्यातील

काय नेमकं प्रकरण?
पीडित मुलगी ही 16 वर्षाची अल्पवयीन मुलगी आहे. प्रीत मुलगा आणि मुख्य आरोपी हे दोघेही एकमेकांचे नातेवाईक आहे. याच महत्त्वाचा गैरफायदा घेत आरोप यांना आधी तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढली आणि त्यानंतर तिच्यावर बळजबरीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. या घृणास्पद कृत्याचे व्हिडिओ त्याने तयार केले. आणि हे थेट व्हिडिओ मुलीच्या कुटुंबीयांच्या मोबाईलवर पाठवून ते वायरल केले. याप्रकरणी भंडारा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून गोंदिया जिल्ह्यातून दोन आरोपींना अटक केली आहे.
भंडारा पोलिसांनी या घटनेची अत्यंत गांभीर्य आणि दखल घेतली असून दोन्ही आरोपीं विरुद्ध भारतीय न्याय सहिता, बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा म्हणजेच पॉक्सो आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा IT ACT च्या विविध कडक कलमानखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. अटक करण्यात आलेल्या मुख्य आरोपीचे नाव अहमदनगर रजा अखिल शेख ( वय 20 राहणार गोंदिया) असे आहे. तर साहिल अब्दुल शकील शेख (वय 27 वर्ष, रा. गोंदिया) याने ते अश्लील व्हिडिओ पीडितेच्या नातेवाईकांना पाठवून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची मदत केली. सायबर सेलच्या मदतीने हे अश्लील व्हिडिओ आणखी कुठे व्हायरल झाले आहेत का? याचा शोध पोलीस घेत आहेत. पीडित अल्पवयीन मुलीला समुपदेशन देखील केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या घटनेने तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून पालकांना सतर्क राहण्याची गरज आहे. या प्रकरणाने पुन्हा एकदा कायदा सुव्यवस्थेचा धाक राहिला नाही का असा सवाल उपस्थित होत आहे.
Ans: या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अहमद रजा अखिल शेख असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
Ans: दुसऱ्या आरोपीने अश्लील व्हिडिओ नातेवाईकांना पाठवून व्हायरल करण्यास मदत केल्याचा आरोप आहे.
Ans: सायबर सेलच्या मदतीने व्हिडिओ आणखी कुठे व्हायरल झाले आहेत का, याचा तपास सुरू आहे.