वेट लॉससाठी परफेक्ट! मिक्स डाळींचा वापर करून झटपट बनवा पौष्टिक खिचडी, नोट करून घ्या रेसिपी

वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी मिक्स डाळीचा वापर करून बनवलेली खिचडी खावी. यामुळे शरीराला सुद्धा फायदे होतात आणि पचनक्रिया मजबूत राहते. चला तर जाणून घेऊया खिचडी बनवण्याची रेसिपी.

Updated On: May 19, 2026 | 10:10 AM
लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खिचडी खायला खूप जास्त आवडते. पौष्टिक चवीची खिचडी १० ते १५ मिनिटांमध्ये लगेच तयार होते. मिक्स डाळी, तांदूळ आणि लसूणची फोडणी देऊन बनवलेली खिचडी जेवणाच्या ताटात असेल तर चार घास जास्त जातात. बऱ्याचदा वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या सप्लिमेंट्स, गोळ्या आणि इतर पदार्थांचा आहारात समावेश केला जातो. पण वारंवार चुकीचे सप्लिमेंट्स घेतल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी आहारात पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला दुपारच्या जेवणासाठी किंवा रात्रीच्या जेवणासाठी पौष्टिक मिक्स डाळींची खिचडी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली खिचडी कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होते आणि चवीला सुद्धा भारी लागते. खिचडी खाल्ल्यामुळे वजन कमी होण्यासोबतच रक्तातील साखर सुद्धा नियंत्रणात राहते. चला तर जाणून घेऊया मिक्स डाळींची पौष्टिक खिचडी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • मसूर डाळ
  • उडीद डाळ
  • मूग डाळ
  • तांदूळ
  • तेल
  • हिंग
  • मोहरी
  • जिरं
  • कांदा
  • टोमॅटो
कृती:

  • मिक्स डाळींची पौष्टिक खिचडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये मसूर डाळ, मूग डाळ, उडीद डाळ आणि तांदूळ स्वच्छ धुवून पाण्यात भिजत ठेवा.
  • कुकरच्या भांड्यात तेल किंवा तूप गरम करून त्यात हिंग, मोहरी आणि जिरं घालून व्यवस्थित भाजा. त्यानंतर त्यात ठेचून घेतलेला लसूण आणि कडीपत्त्याची पाने घालून भाजा.
  • भाजलेल्या साहित्यात बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो घालून चवीनुसार घाला. सर्व साहित्यात व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर त्यावर झाकण ठेवून एक वाफ काढून कांदा टोमॅटो शिजवा.
  • कांदा शिजल्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद, गरम मसाला घालून व्यवस्थित भाजा आणि त्यात भिजवलेले सर्व मिश्रण घालून मिक्स करा.
  • खिचडी बनवताना त्यात कोमट पाणी घालून मिक्स करा आणि कुकरच्या ४ शिट्ट्या काढून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली मिक्स डाळींची खिचडी. हा पदार्थ लोणचं किंवा पापडासोबतच आणखीनच सुंदर लागतो.

May 19, 2026 | 10:10 AM
40 crore GST fraud : कोण आहे अमित उपाध्याय; ४० कोटींच्या बनावट जीएसटी इनव्हॉईस प्रकरणात मुंबईत कशी झाली अटक?

Suicide Case : मिस पुणे, चित्रपटांमध्ये केलं काम आणि मग न्यायाधिशाच्या मुलासोबत लग्न; कोण होती ट्विशा शर्मा?

Middle East Conflict : ट्रम्प यांनी इराणवरील लष्करी हल्ला तुर्तास रोखला; शांतात चर्चेसाठी दिली संधी, युद्ध थांबणार?

दोन लाखांचे डाऊन पेमेंट अन् घरी घेऊन या Hyundai Exter चे सीएनजी व्हेरिअंट! 7 वर्षांसाठी केवळ इतका असेल EMI…

खरंच क्रिकेटर Tilak Varmaला डेट करतेय Sreeleela? अखेर सूत्रांकडून सत्य समोर, अफवांना पूर्णविराम

Teeth Care: कृत्रिम दातांची काळजी कशा पद्धतीने घ्यावी? जाणून घ्या स्वच्छता, वापर आणि काळजी घेण्याच्या महत्वपूर्ण टिप्स

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

