  Pune Commerce Students Protest New Recruitment Rules Any Graduate Criteria Objection

Commerce Students: वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात? ‘या’ निर्णयाविरोधात पुण्यात एल्गार!

Commerce Students - महाराष्ट्र शासनाच्या 'Any Graduate' निर्णयाविरोधात पुण्यात वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन. लेखा आणि वित्त पदांसाठी वाणिज्य पदवी अनिवार्य करण्याची मागणी केली आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 04:02 PM
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

  • पुण्यातील वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांची मागणी
  • वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांमध्ये ‘या’ कारणामुळे तीव्र नाराजी
  • वाणिज्य पदवीधरांना न्याय न मिळाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
Commerce Students Protest : लेखा, लेखापरीक्षण आणि वित्तीय क्षेत्रातील पदांसाठी असलेली वाणिज्य शाखेची शैक्षणिक अर्हता कायम ठेवावी. तसेच या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र वित्त आणि लेखा विभाग निर्माण करावा, या मागणीच्या पूर्ततेसाठी पुण्यातील वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या मागणीचे निवेदन आज (१४ मे) रोजी जिल्ह्याधिकारी कार्यालय, लेखा व कोषागार विभाग तसेच सहकार विभाग देण्यात आले आहे.

‘या’ पदांसाठी वाणिज्य पदवी अनिवार्य

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून ५ मे २०२६ रोजी भरती प्रक्रिया सुधारणेअंतर्गत नवीन प्रवेश नियम लागू करण्यात आले आहेत. पूर्वी अ, ब आणि क संवर्गातील Audit, Accounting, Taxation आणि Finance यासारख्या तांत्रिक पदांसाठी वाणिज्य पदवी अनिवार्य होती. पण आता ही अट शिथिल करण्यात आली असून ‘कोणत्याही शाखेतील पदवी’ (Any Graduate) असणारा उमेद्वार या पदासाठी अर्ज करू शकत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

विद्यार्थ्यांमध्ये संताप

सरकारच्या या निर्णयामुळे वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. तांत्रिक ज्ञान आवश्यक असलेल्या पदांवर बिगर वाणिज्य पदवीधरांची नियुक्ती करणे म्हणजे वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांच्या कष्टाचे अवमुल्यन आहे.

तसेच जर विद्यार्थ्यांच्या या मागण्यांचा फेरविचार करून शासनाने वाणिज्य पदवीधरांना न्याय दिला नाही तर यावेळी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या:

  • राज्यसेवेतून भरल्या जाणाऱ्या वाणिज्य संबंधित गट ‘अ’ व गट ‘ब’ पदांसाठी वाणिज्य पदवी असणे अनिवार्य असावे.
  • लेखा व लेखापरीक्षणासाठी स्वतंत्र लेखा विभाग निर्माण करण्यात यावा.
  • भरती प्रक्रियेत Professional Knowledge या तांत्रिक विषयांचा समावेश असावा.

Published On: May 14, 2026 | 04:00 PM

