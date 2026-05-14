
US OPT Crackdown: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! तुमचा व्हिसा तर धोक्यात नाही ना? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

US OPT Crackdown: अमेरिकेतील OPT प्रोग्राममध्ये १०,००० विद्यार्थ्यांची फसवणूक उघड. भारतीय विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द होण्याचा धोका. खबरदारीसाठी 'या' महत्त्वाच्या टिप्स वाचा.

Updated On: May 14, 2026 | 11:12 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

US OPT Crackdown: अमेरिकेत दीर्घकाळापासून सरकारच्या निशाण्यावर असलेला ‘ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग’(OPT) चा प्रोग्राम आता पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. ‘इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट’ (ICE) ने या कार्यक्रमाविरोधात कारवाई सुरू केली आहे.  या एचन्सीला अशा सुमारे १०,००० विदेशी विद्यार्थ्यांची माहिती मिळाली आहे की, जे या प्रोग्रामअंतर्गत नोकरी करत आहेत. यात भारतीय विद्यार्थ्यांचा मोठा समावेश असण्याची शक्यता आहे. कारण ते या सुविधेचा मोठ्या संख्येने लाभ घेतात.

ICE संचालक टॉम एम. लिओन्स यांनी  एजन्सीला अशा ओपीटी प्रोग्रामला ‘फसवणुकीचे केंद्र’ संबोधले आहे. तसेच ते म्हणाले की, त्यावेळी होमलँड सिक्युरिटी विभागाचा असा अंदाज होता की, या सुविधेचा केवळ काही हजारच विद्यार्थी लाभ घेत असतील. मात्र, आता ही व्यवस्था विदेशी कामगारांची एक पाइपलाइन बनली आहे.ज्यावर कोणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही.

काय आहे OPT आणि STEM-OPT?

अमेरिकेत शिकणाऱ्या विदेशी विद्यार्थ्यांना पदवीनंतर १२ महिने अमेरिकेत नोकरी करण्याची परवानगी मिळते,ज्याला OPT म्हणतात. तर सायन्स, टेक्नॉलॉची, इंजिनिअरिंग आणि मॅथ्स (STEM) क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना STEM-OPT अंतर्गत आणखी 2 वर्षांची मुदतवाढ मिळते. आशा प्रकारे विदेशी विदयार्थी अमेरिकेत ३ वर्षे काम करू शकतात.

कारवाईर करण्यामागचे नेमके कारण

संचालकांच्या मते, बुश सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या या प्रोग्रामचा जसा विस्तार झाला, तशी फसवणुकही वाढली. अनेक विद्यार्थी अशा कंपनीत काम करत असल्याचे दाखवले. ज्यांचे अस्तित्वच नाही. गेल्या आठवड्यात टेक्सासमधील १८ संशयास्पद कंपन्यांची तपासणी केली असता धक्कादायक प्रकार समोर आला. एका कंपनीत केवळ 3 विद्यार्थी काम करत असल्याचे सांगितले. मात्र, रेकॉर्डनुसार तिथे ५०० विदेशी विद्यार्थी होते.

भारतीय विद्यार्थ्यांनी काय करावे?

ICE च्या कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत किंवा त्यांना मायदेशी पाठवण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांनी खालील खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.

  • कंपनीची पडताळणी करा: नोकरी स्वीकारण्यापूर्वी कंपनीचे प्रत्यक्ष ऑफिस तपासा. STEM-OPT साठी कंपनी व्हेरिफाय असणे आवश्यक आहे. जर कंपनी व्हर्च्युअल चालत असेल तर तिथे नोकरी स्वीकारणे टाळा. तसेच कंपनीचा इतिहास, वेबसाइट आणि लिंक्डइन प्रोफाइलची तपासणी करा.
  • स्कॅमपासून दूर रहा: अमेरिकेत अनेक कन्सल्टन्सी पैसे घेऊन नोकरीचे अश्वासन देतात अशा लोकांपासून दूर रहा.
  • SEVP पोर्टलवर अपडेट ठेवा: तुमच्या नोकरीची माहिती आणि कंपनीचा पत्ता SEVP पोर्टलवर अपडेट करा. ही माहिती तुमच्या ‘I-983’ फॉर्मशी जुळायला हवी.
  • ट्रेनिंग प्लॅनची गांभीर्यांने अंमलबजावणी: फॉर्म I-983 मध्ये दिलेल्या जबाबदाऱ्या आणि तुमचे प्रत्यक्ष काम यात तफावत नसावी. अधिकाऱ्यानी प्रत्यक्ष भेट दिल्यास तुम्ही प्रत्यक्ष उपस्थित असणे अनिवार्य आहे
अशा प्रकारे अमेरिकेत करिअर करू पाहणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे.

Published On: May 14, 2026 | 11:12 AM

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

