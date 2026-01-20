Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Relief From Cet The Process Of Creating The Apaar Id Has Been Simplified

‘CET’कडून दिलासा! अपार आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया सोपी

सीईटी अर्ज भरताना वैयक्तिक किंवा लोकसंख्याशास्त्रीय तपशिलांतील विसंगतीमुळे कोणताही अर्ज बाद होणार नाही, असे सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले.

Updated On: Jan 20, 2026 | 03:29 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

ऑनलाइन सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) अर्ज भरताना उमेदवारांना येणाऱ्या अडचणींबाबत सीईटी कक्षाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. वैयक्तिक किंवा लोकसंख्याशास्त्रीय तपशिलांमधील विसंगतीमुळे कोणताही सीईटी अर्ज नाकारला जाणार नाही किंवा उमेदवार अपात्र ठरणार नाही, असे सीईटी सेलने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नाव, जन्मतारीख, ओळखपत्रातील तपशील यांमध्ये फरक असल्याने घाबरून जाण्याची आवश्यकता नाही, असेही कक्षाने सांगितले.

Kolhapur News : बापाच्या कष्टाचे लेकाने पांग फेडले; जिद्दीच्या जोरावर चहावाल्याच्या मुलाची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात निवड

सीईटी अर्ज प्रक्रियेदरम्यान नाव, जन्मतारीख, आधार क्रमांक किंवा इतर ओळखपत्रांमधील तपशीलांमध्ये तफावत असल्याच्या तक्रारी अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर सीईटी कक्षाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, अशा कोणत्याही विसंगतीमुळे उमेदवाराची सीईटीसाठीची पात्रता बाधित होत नाही, असे स्पष्ट करत सीईटी कक्षाने विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा दिला आहे.

अपार आयडी (APAAR ID) संदर्भातही सीईटी कक्षाने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. अपार आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी, सुलभ आणि पूर्णपणे ऐच्छिक असल्याचे कक्षाने स्पष्ट केले. उमेदवारांनी इयत्ता १० वी किंवा १२ वीच्या गुणपत्रिकेतील तपशील भरले नाहीत, तरीही अपार आयडी तयार करता येतो. शैक्षणिक माहिती नसल्यामुळे अपार आयडी तयार करण्यास किंवा सीईटी अर्ज सादर करण्यास कोणताही अडथळा येत नाही, असेही सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले.

तांत्रिक कारणांमुळे किंवा वैयक्तिक तपशिलांतील विसंगतीमुळे कोणताही सीईटी अर्ज नाकारला जात नाही, असे अधिकाऱ्यांनी ठामपणे सांगितले. नाव, जन्मतारीख किंवा इतर वैयक्तिक तपशील कागदपत्रांनुसार वेगळे असले, तरीही उमेदवारांना अर्ज पुढे भरण्याची व सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. आवश्यक असल्यास विहित नियमांनुसार पुढील टप्प्यावर दुरुस्ती करता येऊ शकते.

सीईटी कक्षाने नमूद केले की, ऑनलाइन सीईटी अर्ज प्रणाली पुरेशी लवचिक ठेवण्यात आली आहे. उमेदवार आधार कार्ड, एचएससी प्रमाणपत्र किंवा अन्य अधिकृत कागदपत्रांनुसार स्वतःचे वैयक्तिक तपशील भरू शकतात. नोंदींमध्ये तफावत लक्षात घेऊन अर्जामध्ये उमेदवाराचे नाव भरण्यासाठी तीन स्वतंत्र रकाने देण्यात आले आहेत. आधार कार्डनुसार नाव, एचएससी प्रमाणपत्रानुसार नाव किंवा इतर स्वीकार्य कागदपत्रांनुसार नाव भरता येते.

तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

नोंदींमध्ये किरकोळ विसंगती असली, तरीही प्रणाली उमेदवारांना अर्ज भरण्यापासून, सादर करण्यापासून किंवा पूर्ण करण्यापासून अडवत नाही. अशा विसंगतींचे निराकरण नंतरच्या टप्प्यावर अधिकृत कार्यपद्धतीनुसार करता येते, असेही सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, उमेदवारांनी गैरसमजांना बळी न पडता, वैध कागदपत्रांच्या आधारे शांतपणे आणि काळजीपूर्वक सीईटी अर्ज भरावेत, असे आवाहन सीईटी कक्षाकडून करण्यात आले आहे.

Web Title: Relief from cet the process of creating the apaar id has been simplified

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 03:29 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘CET’कडून दिलासा! अपार आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया सोपी

‘CET’कडून दिलासा! अपार आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया सोपी

Jan 20, 2026 | 03:29 PM
Crime News: छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! मुकुंदवाडी परिसरात टोळक्याचा गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?

Crime News: छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! मुकुंदवाडी परिसरात टोळक्याचा गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 20, 2026 | 03:19 PM
प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला ओटीटी वर येणार प्रोग्राम, बदल दर्शविणाऱ्या कथा पाहून पुन्हा करूया स्वातंत्र्याचा सन्मान

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला ओटीटी वर येणार प्रोग्राम, बदल दर्शविणाऱ्या कथा पाहून पुन्हा करूया स्वातंत्र्याचा सन्मान

Jan 20, 2026 | 03:14 PM
Weekly Numerology : नात्यात प्रेम आणि आर्थिक प्रगती; ‘या’ मुलांकाच्या व्यक्तींसाठी आठवडा असेल खुपच खास

Weekly Numerology : नात्यात प्रेम आणि आर्थिक प्रगती; ‘या’ मुलांकाच्या व्यक्तींसाठी आठवडा असेल खुपच खास

Jan 20, 2026 | 03:10 PM
‘या’ अभिनेत्रीचा बॉलिवूडला रामराम, 10 वर्षांनंतर फोटो आला समोर, आता दिसते आधी पेक्षा अधिक सुंदर

‘या’ अभिनेत्रीचा बॉलिवूडला रामराम, 10 वर्षांनंतर फोटो आला समोर, आता दिसते आधी पेक्षा अधिक सुंदर

Jan 20, 2026 | 03:09 PM
Solapur Politics : महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसला धक्का; पराभवानंतर आता पक्षाला आत्मचिंतनाची गरज

Solapur Politics : महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसला धक्का; पराभवानंतर आता पक्षाला आत्मचिंतनाची गरज

Jan 20, 2026 | 03:03 PM
Industrial Crisis Marathwada: मराठवाड्यात बेरोजगारीचा स्फोट! ६०२ उद्योग बंद झाल्याने कामगारांचे संसार उघड्यावर

Industrial Crisis Marathwada: मराठवाड्यात बेरोजगारीचा स्फोट! ६०२ उद्योग बंद झाल्याने कामगारांचे संसार उघड्यावर

Jan 20, 2026 | 02:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM