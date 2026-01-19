Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Career News Marathi Recruitment At Indian Oil Corporation For 405 Positions

तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

जर तुम्हीही एका उत्तम नोकरीच्या शोधात असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. याचे कारण म्हणजे Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी सुरु असलेली भरती. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 19, 2026 | 08:34 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये काम करण्याची सुवर्णसंधी
  • एकूण 405 पदांसाठी भरती सुरु
  • 31 जानेवारी 2025 ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख
IOCL Apprentice Recruitment 2026: देशातील प्रसिद्ध सरकारी तेल कंपनी, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) मध्ये करिअर करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी एक आनंदाची आणि महत्वाची बातमी आहे. IOCL ने त्यांच्या पश्चिम क्षेत्रातील 405 तंत्रज्ञ अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस आणि ग्रॅज्युएट अप्रेंटिस पदांसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. ही भरती अशा तरुणांसाठी एक अनोखी संधी आहे ज्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, प्रतिष्ठित सरकारी संस्थेत प्रशिक्षणासोबत प्रोफेशनल अनुभव मिळवायचा आहे.

या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 15 जानेवारी 2026 पासून सुरू झाली आहे, तर अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जानेवारी 2026 (सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत) निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवार आयओसीएलच्या अधिकृत वेबसाइट iocl.com द्वारे दिलेल्या वेळेच्या आत अर्ज करू शकतात.

तरुणांनो कामाला लागा! २१० शिपाई, ५२ चालक तर कारागृह दलात ११८ शिपाई , राज्यात 380 जागांवर पोलीस भरती

किती पदांसाठी होणार भरती?

IOCL ने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ही भरती पश्चिम भारतातील अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केली जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 179 पदे, गुजरातमधील 69 पदे, मध्य प्रदेशातील 69 पदे, गोव्यातील 22 पदे, छत्तीसगडमधील 22 पदे, दादरा नगर हवेलीतील 22 पदे आणि दमण दीवमधील 22 पदे यांचा समावेश आहे. या पदांमुळे उमेदवारांना इंडियन ऑइलसारख्या प्रमुख सरकारी संस्थेत नोकरी करताना शिकण्याची आणि भविष्यासाठी मजबूत पाया तयार करण्याची संधी मिळेल.

शैक्षणिक पात्रता किती असावी?

वेगवेगळ्या अप्रेंटिस पदांसाठी शैक्षणिक पात्रता वेगवेगळी असते. तंत्रज्ञ अप्रेंटिससाठी, मान्यताप्राप्त संस्थेतून संबंधित शाखेत इंजिनिअरिंग डिप्लोमा, ट्रेड अप्रेंटिससाठी, संबंधित व्यापारात आयटीआय प्रमाणपत्र आणि पदवीधर अप्रेंटिससाठी, कोणत्याही विषयात पदवीधर पदवी असणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त बोर्ड, विद्यापीठे आणि संस्थांकडून आवश्यक असलेली सर्व प्रमाणपत्रे असणे आवश्यक आहे. या भरतीसाठी किमान वय 18 वर्षे आणि कमाल वय 24 वर्षे आहे. वयाची गणना 31 डिसेंबर 2025 रोजी केली जाईल. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयात सूट दिली जाईल.

अर्ज कसा कराल?

  • ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी, प्रथम संबंधित पोर्टलवर नोंदणी करा.
  • पुढे, IOCL ची अधिकृत वेबसाइट, iocl.com ला भेट द्या.
  • भरती लिंकवर क्लिक करा आणि ऑनलाइन अर्ज फॉर्म भरा.
  • सर्व आवश्यक माहिती योग्यरित्या भरा.
  • आवश्यक कागदपत्रे, फोटो आणि स्वाक्षरी आवश्यक आकारात अपलोड करा
  • फॉर्म सबमिट करा आणि भविष्यातील संदर्भासाठी अर्ज फॉर्मची प्रिंटआउट घ्या

Web Title: Career news marathi recruitment at indian oil corporation for 405 positions

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 08:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन
1

बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन

“विजयभूमी विद्यापीठ-अपोलो हेल्थकेअर” सामंजस्य करार! ‘अलाईड हेल्थ सायन्सेस’मध्ये विविध पदवी अभ्यासक्रम सुरू
2

“विजयभूमी विद्यापीठ-अपोलो हेल्थकेअर” सामंजस्य करार! ‘अलाईड हेल्थ सायन्सेस’मध्ये विविध पदवी अभ्यासक्रम सुरू

शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला
3

शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला

डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन
4

डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

Jan 22, 2026 | 07:07 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी

Jan 22, 2026 | 07:03 PM
Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Jan 22, 2026 | 06:59 PM
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Jan 22, 2026 | 06:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM