तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 15 जानेवारी 2026 पासून सुरू झाली आहे, तर अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जानेवारी 2026 (सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत) निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवार आयओसीएलच्या अधिकृत वेबसाइट iocl.com द्वारे दिलेल्या वेळेच्या आत अर्ज करू शकतात.
IOCL ने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ही भरती पश्चिम भारतातील अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केली जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 179 पदे, गुजरातमधील 69 पदे, मध्य प्रदेशातील 69 पदे, गोव्यातील 22 पदे, छत्तीसगडमधील 22 पदे, दादरा नगर हवेलीतील 22 पदे आणि दमण दीवमधील 22 पदे यांचा समावेश आहे. या पदांमुळे उमेदवारांना इंडियन ऑइलसारख्या प्रमुख सरकारी संस्थेत नोकरी करताना शिकण्याची आणि भविष्यासाठी मजबूत पाया तयार करण्याची संधी मिळेल.
वेगवेगळ्या अप्रेंटिस पदांसाठी शैक्षणिक पात्रता वेगवेगळी असते. तंत्रज्ञ अप्रेंटिससाठी, मान्यताप्राप्त संस्थेतून संबंधित शाखेत इंजिनिअरिंग डिप्लोमा, ट्रेड अप्रेंटिससाठी, संबंधित व्यापारात आयटीआय प्रमाणपत्र आणि पदवीधर अप्रेंटिससाठी, कोणत्याही विषयात पदवीधर पदवी असणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त बोर्ड, विद्यापीठे आणि संस्थांकडून आवश्यक असलेली सर्व प्रमाणपत्रे असणे आवश्यक आहे. या भरतीसाठी किमान वय 18 वर्षे आणि कमाल वय 24 वर्षे आहे. वयाची गणना 31 डिसेंबर 2025 रोजी केली जाईल. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयात सूट दिली जाईल.