Bigg Boss Marathi 6: ‘अरे, त्याच्या गळ्यात दोरी अडकली…’ कॅप्टन्सी टास्कमध्ये संकेत दोऱ्यांमध्ये अडकला; बिग बॉसच्या घरात खळबळ

बिग बॉस मराठी ६च्या घरात वाइल्ड कार्ड सदस्यांच्या एन्ट्रीनंतर गेममध्ये मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. नव्या स्पर्धकांच्या आगमनामुळे घरातील आधीची समीकरणं पूर्णपणे बदलली असून आता खेळ अधिक रंजक बनला आहे. येणारा कॅप्टन्सी टास्क यावेळी मोठं नाट्य घेऊन येणार असल्याचं नव्या प्रोमोमधून दिसत आहे.
कलर्स मराठीने एक नवीन प्रोमो शेअर केला आहे. या प्रोमोत घरातील सदस्य कॅप्टन्सीच्या शर्यतीत स्थान मिळवण्यासाठी दोऱ्यांशी संबंधित एका कठीण टास्कमध्ये एक मेकांशी झुंजताना दिसत आहेत.
टास्कदरम्यान घरातील सदस्य अनेक दोऱ्या खेचत आणि त्यातून सुटण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. या दरम्यान संकेतही जोरदारपणे दोऱ्या खेचताना दिसतो. काही क्षणांसाठी टास्क खूपच तीव्र झालेला दिसतो आणि स्पर्धकांमध्ये जोरदार झुंज सुरू असल्याचं जाणवतं.
मात्र पुढच्याच क्षणी परिस्थिती अचानक बदलते. संकेत अनेक दोऱ्यांमध्ये अडकलेला दिसतो आणि त्यातून सुटण्याचा प्रयत्न करत असताना घरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण होतं.
The Taj Story OTT Release Date : परेश रावल यांचा ‘द ताज स्टोरी’ चित्रपट OTT वर; जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार?
या वेळी राखी घाबरलेल्या आवाजात ओरडताना ऐकू येते, “त्याच्या गळ्यात दोरी अडकली!”, त्यामुळे घरातील इतर सदस्यही चिंतेत पडलेले दिसतात.
याच दरम्यान बिग बॉसचा आवाजही ऐकू येतो, “थांबा… सगळ्यांनी त्वरित थांबा!” — आणि टास्क लगेच थांबवण्यास सांगितलं जातं. त्यानंतर घरातील सदस्य संकेतला सोडवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.
Bhooth Bangla: सेमीफायनलपूर्वी अक्षय कुमारने टीम इंडियाला दिल्या खास ‘शुभेच्छा’, क्रिकेटर शिखर धवनला दिली टक्कर
राखी त्यावेळी संकेत बेशुद्ध झाल्यासारखा दिसतोय असंही म्हणताना ऐकू येतं. त्यामुळे पुढे नेमकं काय घडलं आणि या कॅप्टन्सी टास्कचा पुढे काय परिणाम होणार, याची उत्सुकता आता प्रेक्षकांना लागली आहे. यासोबतच या घराचा नवीन कॅप्टन कोण होणार याची ही प्रेक्षक वाट बघत आहेत.