Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Sighting Of The Glasses Bird In Nagzirat Ornithologist Kiran Purandare Captured The Precious Moment In A Photograph

नागझिरात ‘चष्मेवाला’ पक्ष्याचे दर्शन! पक्षीतज्ज्ञ किरण पुरंदरे यांनी छायाचित्रात टिपला अनमोल क्षण

किरण पुरंदरे यांनी टिपलेल्या या छायाचित्रात पक्ष्याचे सौंदर्य अधिकच उठावदार दिसत आहे. पक्ष्याच्या डोक्यावर, पाठीवर, पंखांवर आणि शेपटीवर दवबिंदू किंवा पावसाचे जणू काही मोतीच जमा झाले आहेत, असे चित्र या छायाचित्रात दिसते.

Updated On: मार्च 05, 2026 | 02:30 PM
नागझिरात 'चष्मेवाला' पक्ष्याचे दर्शन! पक्षीतज्ज्ञ किरण पुरंदरे यांनी छायाचित्रात टिपला अनमोल क्षण

नागझिरात 'चष्मेवाला' पक्ष्याचे दर्शन! पक्षीतज्ज्ञ किरण पुरंदरे यांनी छायाचित्रात टिपला अनमोल क्षण

Follow Us:
Follow Us:

विदर्भातील निसर्गसंपन्न अशा राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प, नागझिरा अभयारण्याच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या पिटेझरी येथील डॉ. वांगारी मुटा माथाई रोपवाटिकेमध्ये निसर्गाचे एक अनोखे आणि दुर्मिळ रूप समोर आले आहे. येथील समृद्ध जैवविविधतेच्या परिसरात निसर्गप्रेमी आणि ख्यातनाम पक्षीतज्ञ किरण पुरंदरे यांनी अत्यंत दुर्मिळ अशा ‘चष्मेवाला’ (ओरिएंटल व्हाईट आय) पक्ष्याचे दर्शन घेतले असून, आपल्या कॅमेऱ्यातून या पक्ष्याचे एक विलोभनीय छायाचित्र टिपले आहे. ‘चष्मेवाला’ हा पक्षी आकारमानाने अत्यंत लहान असला तरी, त्याच्या शरीररचनेमुळे तो पक्षीप्रेमींच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरतो. या पक्ष्याच्या डोळ्याभोवती पांढऱ्या रंगाचे एक वलय असते, जणू काही त्याने डोळ्यावर ‘चष्मा’ घातला आहे, म्हणूनच याला चष्मेवाला असे म्हणतात.(फोटो सौजन्य – istock)

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा! जिल्ह्यात दीड लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो लाभ, जिल्ह्यात थकीत कर्जाची स्थिती

किरण पुरंदरे यांनी टिपलेल्या या छायाचित्रात पक्ष्याचे सौंदर्य अधिकच उठावदार दिसत आहे. पक्ष्याच्या डोक्यावर, पाठीवर, पंखांवर आणि शेपटीवर दवबिंदू किंवा पावसाचे जणू काही मोतीच जमा झाले आहेत, असे चित्र या छायाचित्रात दिसते. हिरव्यागार पानांच्या पार्श्वभूमीवर चमकणारे हे पाण्याचे थेंब आणि पक्ष्याचे टपोरे डोळे यांनी या छायाचित्राला एक वेगळीच कलात्मकता प्राप्त करून दिली. नागझिऱ्याच्या दाट जंगलात अनेक प्रकारच्या पक्ष्यांचा किलबिलाट ऐकू येतो. मात्र, अशा दुर्मिळ पक्ष्याचे दर्शन होणे हे एखाद्या भाग्यापेक्षा कमी नाही ते नागझिरा अभयारण्याच्या समृद्धतेचे प्रतीक आहे. अभयारण्यांमधील जैवविविधता टिकवून ठेवणे, ही काळाची गरज आहे.

निसर्गवेध संस्थेच्या या रोपवाटिकेने पक्ष्यांच्या अधिवासासाठी निर्माण केलेले सुरक्षित वातावरण आज एका दुर्मिळ छायाचित्राच्या निमित्ताने संपूर्ण जगासमोर आले आहे. हे छायाचित्र आता सोशल मीडिया आणि निसर्गप्रेमींच्या ग्रुप्सवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, नागझिरा पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांच्या उत्सुकतेतही यामुळे भर पडली.

विदर्भात परदेशी पाहुण्यांची तुरळक हजेरी! हवामान बदल, अधिवास हस्तक्षेपाने अडचण; जलाशयावर शुकशुकाट

पिटेझारीत निसर्गवेध संस्थेचा निसर्ग संवर्धन वसा

पिटेझरी येथील डॉ. वांगारी मुटा माथाई रोपवाटिका ही ‘निसर्गवेध’ संस्थेच्या माध्यमातून चालविली जाते. या संस्थेने अत्यंत मेहनतीने या परिसराचे जतन व संवर्धन केले आहे. केवळ झाडे लावणेच नव्हे, तर स्थानिक परिसंस्थेला पोषक वातावरण निर्मिती करण्याचे काम या रोपवाटिकेच्या माध्यमातून केले जात आहे. म्हणूनच येथे पक्षी, फुलपाखरे आणि विविध प्राण्यांचा अधिवास मोठ्या प्रमाणात बहरला आहे. किरण पुरंदरे यांचे या भागातील वास्तव्य आणि त्यांना मिळालेले हे दुर्मिळ दर्शन येथील पर्यावरणाच्या सुस्थितीची पावतीच आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Sighting of the glasses bird in nagzirat ornithologist kiran purandare captured the precious moment in a photograph

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: मार्च 05, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा! जिल्ह्यात दीड लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो लाभ, जिल्ह्यात थकीत कर्जाची स्थिती
1

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा! जिल्ह्यात दीड लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो लाभ, जिल्ह्यात थकीत कर्जाची स्थिती

लग्नाचा बाजारच मांडला; गरजू तरुणांवर दलालांचा डोळा, फसवणूक केली लाखोंची…
2

लग्नाचा बाजारच मांडला; गरजू तरुणांवर दलालांचा डोळा, फसवणूक केली लाखोंची…

खासदार संजय देशमुख यांच्या वाहनाला अपघात; अपघातात कारचे मोठे नुकसान
3

खासदार संजय देशमुख यांच्या वाहनाला अपघात; अपघातात कारचे मोठे नुकसान

होळीच्या गाठी बनविणाऱ्या मजुरांचा तुटवडा! यवतमाळात अनेक कारखाने बंद, दर कडाडण्याची शक्यता
4

होळीच्या गाठी बनविणाऱ्या मजुरांचा तुटवडा! यवतमाळात अनेक कारखाने बंद, दर कडाडण्याची शक्यता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तू मला शिळे जेवण का देतेस? नशेत असणाऱ्या तरुणाने वडील अन् बहिणीला अक्षरक्ष:..; नेमका विषय काय?

तू मला शिळे जेवण का देतेस? नशेत असणाऱ्या तरुणाने वडील अन् बहिणीला अक्षरक्ष:..; नेमका विषय काय?

Mar 05, 2026 | 02:43 PM
Bigg Boss Marathi 6: ‘अरे, त्याच्या गळ्यात दोरी अडकली…’ कॅप्टन्सी टास्कमध्ये संकेत दोऱ्यांमध्ये अडकला; बिग बॉसच्या घरात खळबळ

Bigg Boss Marathi 6: ‘अरे, त्याच्या गळ्यात दोरी अडकली…’ कॅप्टन्सी टास्कमध्ये संकेत दोऱ्यांमध्ये अडकला; बिग बॉसच्या घरात खळबळ

Mar 05, 2026 | 02:40 PM
India vs England : अभिषेक शर्मा OUT रिंकू सिंह IN…सेमीफायनलमध्ये टीम इंडियाची अशी असू शकते Playing 11

India vs England : अभिषेक शर्मा OUT रिंकू सिंह IN…सेमीफायनलमध्ये टीम इंडियाची अशी असू शकते Playing 11

Mar 05, 2026 | 02:37 PM
नागझिरात ‘चष्मेवाला’ पक्ष्याचे दर्शन! पक्षीतज्ज्ञ किरण पुरंदरे यांनी छायाचित्रात टिपला अनमोल क्षण

नागझिरात ‘चष्मेवाला’ पक्ष्याचे दर्शन! पक्षीतज्ज्ञ किरण पुरंदरे यांनी छायाचित्रात टिपला अनमोल क्षण

Mar 05, 2026 | 02:30 PM
Maharashtra Politics : “राऊतांना ठाकरे गटात काडीचीही किंमत राहिलेली नाही…”; भाजप नेत्यांची खरमरीत टीका

Maharashtra Politics : “राऊतांना ठाकरे गटात काडीचीही किंमत राहिलेली नाही…”; भाजप नेत्यांची खरमरीत टीका

Mar 05, 2026 | 02:23 PM
Israel Iran War चा मोठा फटका; सीएनजी, पेट्रोल अन् डिझेल संपण्याच्या भीतीने रत्नागिरीत थेट…

Israel Iran War चा मोठा फटका; सीएनजी, पेट्रोल अन् डिझेल संपण्याच्या भीतीने रत्नागिरीत थेट…

Mar 05, 2026 | 02:23 PM
2 लाख गुंतवा अन् मिळवा 90,000 चा नफा, कमी गुंतवणूक अधिक नफा, पोस्ट ऑफिसची जबरदस्त योजना

2 लाख गुंतवा अन् मिळवा 90,000 चा नफा, कमी गुंतवणूक अधिक नफा, पोस्ट ऑफिसची जबरदस्त योजना

Mar 05, 2026 | 02:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM