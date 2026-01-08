Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

दहावी पास उमेदवारांसाठी रेल्वेमध्ये भरती! कसलाही वेळ दवडू नका, आताच करा अर्ज

भारतीय रेल्वेमध्ये दहावी पास उमेदवारांसाठी मोठी भरती जाहीर झाली आहे. RRB Group D Level-1 भरतीअंतर्गत २२ हजारांहून अधिक पदे भरली जाणार आहेत. ट्रॅक मेंटेनर, पॉइंट्समॅन, हेल्पर अशा विविध पदांवर नियुक्ती केली जाईल.

Updated On: Jan 08, 2026 | 02:59 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • उमेदवारांसाठी भरतीची संधी!
  • ट्रॅक मेंटेनर, पॉइंट्समॅन, हेल्पर यांसारख्या पदांवर उमेदवारांची नियुक्ती केली जाणार
  • दहावी पास उमेदवारांना थेट अर्ज करता येणार
भारतीय रेल्वेमध्ये काम करू पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी भरतीची संधी आहे. उमेदवारांना या भरतीसाठी अर्ज करता येणार आहे. उमेदवारांना २१ जानेवारीपासून या भरतीसाठी अर्ज करता येणार आहे तर २० फेब्रुवारीपर्यंत भरती जाहीर करण्यात आली आहे. २२ हजारांहून अधिक पदे या भरतीच्या माध्यमातून भरण्यात येणार आहेत. . चांगली पगारश्रेणी, नोकरीची हमी आणि केंद्र सरकारच्या विविध सुविधा पाहत आहात तर नक्कीच ही भरती दहावी पास उमेदवारांसाठी श्रेष्ठ आहे. याला भरतीच्या माध्यमातून विविध पदे जसे की रे ट्रॅक मेंटेनर, पॉइंट्समॅन, हेल्पर यांसारख्या पदांवर उमेदवारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे दहावी पास उमेदवारांना थेट अर्ज करता येणार आहे.

Washim News : आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दौरा! अनुभवाधारित शिक्षण घेण्याची मौल्यवान संधी

RRB Group D Level-1 Recruitment 2026 साठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया २१ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणार आहे. इच्छुक उमेदवार २० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करू शकतात. अर्ज शुल्क भरण्याची अंतिम तारीखही हीच असणार आहे. सध्या परीक्षेची तारीख जाहीर झालेली नसली तरी लवकरच त्याबाबत अधिकृत माहिती दिली जाण्याची शक्यता आहे.

अर्ज कसा कराल?

उमेदवारांनी अर्ज करण्यासाठी खालील स्टेप्स फॉलो कराव्यात –

  1. सर्वप्रथम rrbapply.com या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
  2. होमपेजवरील RRB Group D Recruitment लिंकवर क्लिक करा.
  3. नोंदणी क्रमांक (Registration Number) आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन करा.
  4. अर्ज फॉर्म काळजीपूर्वक भरा.
  5. आवश्यक अर्ज शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने भरा.
  6. अर्ज सबमिट केल्यानंतर फॉर्म डाउनलोड करून त्याचा प्रिंटआउट जतन ठेवा.
या भरतीसाठी अर्ज करणारे उमेदवार किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही मान्यताप्राप्त बोर्डातून मॅट्रिक किंवा आयटीआय उत्तीर्ण उमेदवार देखील पात्र असतील.

निवड प्रक्रिया कशी असेल?

RRB Group D भरती अंतर्गत उमेदवारांची निवड चार टप्प्यांमध्ये केली जाणार आहे:

  • संगणक आधारित परीक्षा (CBT)
  • शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET)
  • कागदपत्र पडताळणी
  • वैद्यकीय चाचणी
सर्व टप्पे यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम निवड केली जाईल.

याच्यात शिक्षण घेताय? बापरे! भवितव्य असू शकतो धोक्यात? नोकरी लागण्याची शक्यता कमी

या भरतीसाठी उमेदवारांचे वय १८ ते ३६ वर्षांदरम्यान असावे. आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाणार आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना सुरुवातीला सुमारे १८,००० रुपये प्रतिमहिना पगार मिळणार असून, त्यासोबत इतर भत्तेही देण्यात येतील. रेल्वेमध्ये नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांसाठी ही एक सुवर्णसंधी असून, वेळ न दवडता अर्ज करण्याचा सल्ला दिला जात आहे.

Web Title: Rrb recruitment for 10th pass applicant

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 02:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…
1

तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक! कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या मोर्चाची दखल
2

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक! कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या मोर्चाची दखल

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० देशाच्या भविष्यासाठी पूरक! मंत्री चंद्रकांत पाटलांची भूमिका
3

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० देशाच्या भविष्यासाठी पूरक! मंत्री चंद्रकांत पाटलांची भूमिका

Washim News: कलागुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी! प्रत्येक शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक
4

Washim News: कलागुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी! प्रत्येक शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Jan 20, 2026 | 03:41 PM
बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

Jan 20, 2026 | 03:40 PM
MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

Jan 20, 2026 | 03:37 PM
Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Jan 20, 2026 | 03:34 PM
‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

Jan 20, 2026 | 03:33 PM
आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

Jan 20, 2026 | 03:30 PM
Nashik News : तब्बल चार वर्षात 1985 बालकाचा मृत्यू , नाशिकमधील धक्कादायक आकडेवारी समोर

Nashik News : तब्बल चार वर्षात 1985 बालकाचा मृत्यू , नाशिकमधील धक्कादायक आकडेवारी समोर

Jan 20, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM