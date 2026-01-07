Washim News : आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दौरा! अनुभवाधारित शिक्षण घेण्याची मौल्यवान संधी

गायगाव येथील श्री संत गजानन महाराज आयुर्वेदिक महाविद्यालयाच्या वतीने विद्यार्थ्यांसाठी सालाई बन येथे शैक्षणिक दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. दीपक लद्दड यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. प्रणाम खर्चे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा अभ्यासपूर्ण व ज्ञानवर्धक दौरा यशस्वीरीत्या पार पडला. या दौऱ्यात आयुर्वेद अभ्यासक्रमातील मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला.
या शैक्षणिक दौऱ्याचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष निसर्गाच्या सान्निध्यात औषधी वनस्पतींचे सखोल ज्ञान मिळवून देणे, तसेच पुस्तकी अभ्यासासोबत प्रत्यक्ष अनुभवाच्या माध्यमातून आयुर्वेदाचे महत्त्व समजावून सांगणे हा होता. सालाई बन परिसराला ‘नंदनवन’चे स्वरूप प्राप्त करून देणारे मंजितभाई हिरासिंग यांनी विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या औषधी वनस्पतींची ओळख करून दिली. त्यांनी प्रत्येक वनस्पतीचे नाव, तिचे औषधी गुणधर्म, उपयोग, तसेच आयुर्वेदिक उपचारांमधील महत्त्व सविस्तरपणे स्पष्ट केले.
वनस्पतींचे संवर्धन व संरक्षण का आवश्यक आहे, याबाबत मार्गदर्शन करताना मंजितभाई हिरासिंग यांनी निसर्ग आणि मानवी जीवन यांचे अतूट नाते अधोरेखित केले. निसर्गाचा समतोल राखला तरच मानवी आरोग्य टिकू शकते, असे त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले. पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारी ही प्रत्येकाचीच असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी बोडदे यांनी विद्यार्थ्यांना वनस्पतीशास्त्रासोबत आयुर्वेदाचे महत्त्व समजावून सांगितले. आयुर्वेद ही केवळ उपचारपद्धती नसून निसर्गाशी सुसंगत अशी एक संपूर्ण जीवनशैली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आयुर्वेद आणि निसर्ग यांचा घनिष्ठ संबंध विशद करत त्यांनी पारंपरिक ज्ञानाचे आधुनिक काळातील महत्त्व अधोरेखित केले. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात आयुर्वेदिक उपचार आणि नैसर्गिक जीवनशैलीचे महत्त्व अधिक वाढले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या शैक्षणिक दौऱ्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासपूरक तसेच अनुभवाधारित शिक्षण घेण्याची मौल्यवान संधी मिळाली. प्रत्यक्ष वनस्पती पाहून, त्यांची माहिती ऐकून विद्यार्थ्यांचा विषयावरील दृष्टिकोन अधिक व्यापक झाला. अशा प्रकारचे शैक्षणिक दौरे विद्यार्थ्यांच्या व्यावसायिक घडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात, अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. या दौऱ्यास यशस्वी करण्यासाठी नंदकिशोर काठोळे, बोडदे तसेच राम जगताप यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. त्यांच्या योग्य मार्गदर्शनामुळे संपूर्ण दौरा शिस्तबद्ध व उद्दिष्टपूर्तीसाठी उपयुक्त ठरला. महाविद्यालयाच्या वतीने आयोजकांचे व मार्गदर्शकांचे आभार मानण्यात आले.