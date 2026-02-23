IND W vs ODI W Live Streaming : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असणार टीम इंडियाची नजर एकदिवसीय मालिकेवर! वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामना

भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये नुकतीच टी20 मालिका पार पडली, या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने 2-1 ने मालिका नावावर केली आहे. यासह भारताच्या संघाने गुणतालिकेमध्ये 2 गुण मिळवले आहेत. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये टी20 मालिका झाल्यानंतर आता सर्वाचे लक्ष एकदिवसीय मालिकेवर असणार आहे. या मालिकेला काही तासांमध्ये सुरूवात होणार आहे. भारताच्या संघाने टी20 मालिकेमध्ये कमालीची कामगिरी केली आता टीम इंडियाकडून एकदिवसीय मालिकेमध्ये देखील चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असणार आहे.
शेवटच्या निर्णायक सामन्यामध्ये स्मृती मानधना आणि जेमिमा राड्रिग्स यांनी कमालीची भागीदारी केली आणि दोघीनीही अर्धशतके झळकावली होती. एकदिवसीय मालिकेमध्ये देखील दोघींवर नजर असणार आहे. पहिला एकदिवसीय मालिकेचा सामना चाहत्यांना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला महिला एकदिवसीय सामना 24 फेब्रुवारी २०२६ (बुधवारी) रोजी खेळला जाईल.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला महिला एकदिवसीय सामना ब्रिस्बेन येथील ॲलन बॉर्डर फील्ड स्टेडियमवर खेळला जाईल.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिल्या महिला एकदिवसीय सामन्याचा नाणेफेक भारतीय वेळेनुसार दुपारी 8:50 वाजता होईल.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिल्या महिला एकदिवसीय सामन्याचे लाईव्ह प्रक्षेपण भारतीय वेळेनुसार दुपारी 9:20 वाजता सुरू होईल.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिल्या महिला एकदिवसीय सामन्याचे थेट प्रक्षेपण तुम्हाला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनल स्टार स्पोर्ट्स ३ वर पाहता येईल.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिल्या महिला एकदिवसीय सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग तुम्ही जिओ हॉटस्टारवर पाहू शकता.
भारतीय संघ : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकूर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांती गौड, स्नेह राणा, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), जी कमलिनी (यष्टीरक्षक), अरुंधमाह, अरुणमह, अरुंधती रेड्डी. भारती फुलमाळी, श्रेयंका पाटील.