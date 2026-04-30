Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Savitribai Phule Bal Sangopan Yojana Mumbai Division Anil Bornare Single Mother Child Aid

एकल मातांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकारकडून दरमहा २२५० रुपये मदत; तुम्हाला या योजनेबद्दल माहिती आहे का?

एकल मातांच्या मुलांसाठी 'सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना' वरदान ठरणार आहे, पण अद्याप अनेक पालकांनी अर्ज का केले नाहीत? १८ वर्षांपर्यंत मिळणाऱ्या या मदतीसाठी शाळेची भूमिका काय आहे? जाणून घ्या सविस्तर.......

Updated On: Apr 30, 2026 | 11:41 AM
SAVITRI

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
  •  सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना
  •  विधवा, घटस्फोटीत मातांच्या मुलांचा या योजनेत समावेश
  •  शिक्षण महासंघ मुंबई व कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांची भूमिका
मुंबई विभागातील सर्व भागामध्ये क्रांतिज्योती सावित्रिबाई फुले योजनेअंतंर्गत एकल माता असणाऱ्या २६७७७ विद्यार्थांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. सदर योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी भाजपा प्रदेश कार्यकारिणीचे निमंत्रित सदस्य तसेच शिक्षण महासंघ मुंबई व कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे निवेदन दिले होते. या निवेदनाची दखल घेत शिक्षण उपसंचालकांनी मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांमधील शिक्षण अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन ही योजना प्रभावीपणे राबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

IIT बॉम्बेमध्ये शिकण्यासाठी चक्क इतका खर्च? सोशल मीडियावर ‘या’ व्हायरल पोस्टमुळे खळबळ!

गरजू बालकांसाठी अर्थसहाय्य

सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश गरजू बालकांसाठी अर्थसहाय्य करणे हा आहे. या योजनेनुसार एकल मातेच्या प्रत्येक मुलाला वयाच्या १८ वर्षापर्यंत दर महिना २२५० रू मिळतात.

विधवा, घटस्फोटीत मातांच्या मुलांचा या योजनेत समावेश

गेल्यावर्षी सुरू झालेल्या या योजनेची माहिती अजूनही अनेक विद्यार्थीं आणि एकल मातांना नसल्याने अद्यापही कित्येक विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर केले नसल्याचे दिसून आले. मुंबई, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील विधवा, घटस्फोटीत व परित्यक्त्या असलेल्या मातांच्या मुलांचा समावेश या योजनेत होतो.

परदेशात एमबीए करण्याचे स्वप्न पाहताय? जाणून घ्या जगातील प्रथम क्रमांकाच्या बिझनेस स्कूलमधील प्रवेशाची नेमकी प्रक्रिया?

राज्यभरातून २ लाख २३ हजार एकल मुले

अलीकडेच शिक्षण विभागाने केलेल्या एकल महिलांच्या मुलांच्या सर्वेक्षणात एकल महिलांसोबतच त्याच्या पाल्याचा प्रश्नसुद्धा गंभीर असल्याचे दिसून आले. तसेच राज्यभरातून २ लाख २३ हजार एकल मुलांची संख्या आढळून आली.

या नुकतीच योजनेची शिक्षकांना माहिती दिल्याने आता विद्यांर्थाच्या अर्ज संख्येत वाढ होत असल्याचे दिसुन येत आहे. शिक्षक आणि शाळांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी जर ही योजना राबवली तर किमान १८ वर्षापर्यंत या मुलांना मोठी मदत मिळू शकेल असे प्रतिक्रिया अनिल बोरनारे यांनी केले.

Web Title: Savitribai phule bal sangopan yojana mumbai division anil bornare single mother child aid

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 11:37 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

May 18, 2026 | 04:32 PM
Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?’ जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?’ जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

May 18, 2026 | 04:30 PM
Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

May 18, 2026 | 04:30 PM
CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

May 18, 2026 | 04:21 PM
IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 04:07 PM
Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

May 18, 2026 | 03:58 PM
Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

May 18, 2026 | 03:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM