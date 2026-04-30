Delhi ECC Tax: सावधान! राजधानीत प्रवेश करणे झाले महाग, या वाहनांवर वाढला पॉल्युशन टॅक्स, काय आहेत नवे दर?

Delhi ECC Tax: दिल्लीमध्ये प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकारने वाहनांवरील पॉल्युशन टॅक्स (ECC) मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. आता राजधानीत प्रवेश करणाऱ्या हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 11:30 AM
सावधान! राजधानीत प्रवेश करणे झाले महाग, या वाहनांवर वाढला पॉल्युशन टॅक्स, काय आहेत नवे दर?

  • राजधानीत प्रवेश करणे झाले महाग
  • या वाहनांवर वाढला पॉल्युशन टॅक्स
  • काय आहेत नवे दर?
Delhi ECC Tax News Marathi: दिल्लीची हवा पुन्हा एकदा चर्चेत असून यावेळी केवळ धुरके नाही, तर सरकारचा कठोर निर्णय चर्चेत आहे. आता, जर तुम्हाला ट्रकसारख्या व्यावसायिक वाहनाने राजधानीत प्रवेश करायचा असेल, तर तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागतील. सरकारने दिल्लीत प्रवेश करणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांवरील पर्यावरण भरपाई शुल्क (ECC) वाढवले ​​आहे. डिझेल ट्रक आणि जास्त प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना विशेषतः लक्ष्य करण्यात आले आहे. यामुळे शहरातील प्रदूषण कमी होण्यास आणि स्वच्छ पर्यायांना प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

पर्यावरण भरपाई शुल्क (ECC) वाढवून, सरकारने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की, आता प्रदूषण करणे महागात पडेल. या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू हा आहे की, सरकारने केवळ एकदाच वाढ केली नाही, तर त्याची परिणामकारकता कायम राहावी यासाठी दरवर्षी एप्रिलमध्ये ५ टक्के वाढ अनिवार्य केली आहे. ईसीसीचा (ECC) प्रभाव कालांतराने कमी होऊ नये आणि वाहतूक क्षेत्र हळूहळू स्वच्छ, हरित इंधनाकडे वळावे, हे सुनिश्चित करणे हा यामागील उद्देश आहे.

नवीन दर काय आहे?

नवीन अधिसूचनेनुसार, श्रेणी २ मधील हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी आणि श्रेणी ३ मधील दोन-अक्षीय ट्रकसाठी ईसीसी (ECC) ₹१,४०० वरून ₹२,००० पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. श्रेणी ४ मधील तीन-अक्षीय ट्रकसाठी आणि श्रेणी ५ मधील अवजड ट्रकसाठी हाच दर ₹२,६०० वरून ₹४,००० पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. याचा अर्थ हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी आणि दोन-अक्षीय ट्रकसाठी अंदाजे ₹६०० ची वाढ झाली आहे, तर तीन-अक्षीय आणि अवजड व्यावसायिक वाहनांवरील कर ₹१,४०० पर्यंत वाढला आहे.

दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी याला प्रदूषणाविरोधातील एक मोठी कारवाई म्हटले आहे. ते म्हणाले की, ही केवळ महसुलात वाढ नाही, तर पर्यावरण सुधारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. त्यांनी सांगितले की, अनावश्यक वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा भार दिल्ली आता सहन करू शकत नाही आणि ईसीसीमधील वाढ हा एक स्पष्ट संदेश देते की प्रदूषण करणाऱ्यांना मोठी किंमत मोजावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी

१२ मार्च रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन ईसीसी दरांनाही मंजुरी दिली. ही दरवाढ संतुलित आणि न्याय्य असल्याचे सांगत, न्यायालयाने ५ टक्के वार्षिक दरवाढीचे समर्थनही केले. तसेच, शहरातील वाहतूक आणि प्रदूषण दोन्ही कमी करण्यासाठी, अत्यावश्यक वस्तू वाहून नेणारी वाहने वगळता, अवजड वाहनांनी दिल्लीबाहेरील द्रुतगती मार्गांचा वापर करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरकारच्या मते, २०१५ मध्ये लागू करण्यात आलेला ईसीसी दर कालांतराने आपली परिणामकारकता गमावू लागला होता. महागाई आणि बदलत्या परिस्थितीमुळे त्याची परिणामकारकता कमी झाली होती. त्यामुळे, तो अधिक मजबूत करण्यासाठी ही दरवाढ लागू करण्यात आली. हा निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील सुरू असलेल्या ‘स्वच्छ हवा अभियानाचा’ एक भाग आहे.

Published On: Apr 30, 2026 | 11:30 AM

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

"जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध," सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

