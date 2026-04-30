Delhi ECC Tax: सावधान! राजधानीत प्रवेश करणे झाले महाग, या वाहनांवर वाढला पॉल्युशन टॅक्स, काय आहेत नवे दर?

BYD ATO 3 ची बाजारात धमाकेदार एन्ट्री! गाडीच्या नव्या रेंज आणि फीचर्सने सगळ्यांचं केले आकर्षित
पर्यावरण भरपाई शुल्क (ECC) वाढवून, सरकारने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की, आता प्रदूषण करणे महागात पडेल. या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू हा आहे की, सरकारने केवळ एकदाच वाढ केली नाही, तर त्याची परिणामकारकता कायम राहावी यासाठी दरवर्षी एप्रिलमध्ये ५ टक्के वाढ अनिवार्य केली आहे. ईसीसीचा (ECC) प्रभाव कालांतराने कमी होऊ नये आणि वाहतूक क्षेत्र हळूहळू स्वच्छ, हरित इंधनाकडे वळावे, हे सुनिश्चित करणे हा यामागील उद्देश आहे.
नवीन अधिसूचनेनुसार, श्रेणी २ मधील हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी आणि श्रेणी ३ मधील दोन-अक्षीय ट्रकसाठी ईसीसी (ECC) ₹१,४०० वरून ₹२,००० पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. श्रेणी ४ मधील तीन-अक्षीय ट्रकसाठी आणि श्रेणी ५ मधील अवजड ट्रकसाठी हाच दर ₹२,६०० वरून ₹४,००० पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. याचा अर्थ हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी आणि दोन-अक्षीय ट्रकसाठी अंदाजे ₹६०० ची वाढ झाली आहे, तर तीन-अक्षीय आणि अवजड व्यावसायिक वाहनांवरील कर ₹१,४०० पर्यंत वाढला आहे.
दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी याला प्रदूषणाविरोधातील एक मोठी कारवाई म्हटले आहे. ते म्हणाले की, ही केवळ महसुलात वाढ नाही, तर पर्यावरण सुधारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. त्यांनी सांगितले की, अनावश्यक वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा भार दिल्ली आता सहन करू शकत नाही आणि ईसीसीमधील वाढ हा एक स्पष्ट संदेश देते की प्रदूषण करणाऱ्यांना मोठी किंमत मोजावी लागेल.
१२ मार्च रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन ईसीसी दरांनाही मंजुरी दिली. ही दरवाढ संतुलित आणि न्याय्य असल्याचे सांगत, न्यायालयाने ५ टक्के वार्षिक दरवाढीचे समर्थनही केले. तसेच, शहरातील वाहतूक आणि प्रदूषण दोन्ही कमी करण्यासाठी, अत्यावश्यक वस्तू वाहून नेणारी वाहने वगळता, अवजड वाहनांनी दिल्लीबाहेरील द्रुतगती मार्गांचा वापर करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरकारच्या मते, २०१५ मध्ये लागू करण्यात आलेला ईसीसी दर कालांतराने आपली परिणामकारकता गमावू लागला होता. महागाई आणि बदलत्या परिस्थितीमुळे त्याची परिणामकारकता कमी झाली होती. त्यामुळे, तो अधिक मजबूत करण्यासाठी ही दरवाढ लागू करण्यात आली. हा निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील सुरू असलेल्या ‘स्वच्छ हवा अभियानाचा’ एक भाग आहे.
अप टू डेट राहणं कोणी Bajaj कडून शिकावं! खास Electric Scooter झाली अपडेट, किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी