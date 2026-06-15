Job Marriage Rules 2026: चांगली नोकरी आणि सुरक्षित भविष्याचे स्वप्न प्रत्येक तरुण पाहत असतो. अनेक जण नोकरी मिळाल्यानंतर लग्नाचा विचार करतात, परंतु काही असे व्यवसाय आहेत, जिथे नोकरीत रुजू होताना किंवा ट्रेनिंगदरम्यान लग्न करण्याची परवानगी नसते. हे ऐकून आश्चर्य वाटू शकते, पण हे पूर्णपणे खरे आहे.
या नियमांचा उद्देश कोणाच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ करणे हा नसून, नोकरीची संवेदनशीलता, कठीण प्रशिक्षण (Training) आणि कार्यक्षमता टिकवून ठेवणे हा असतो. विशेषतः सुरक्षा आणि संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित नोकऱ्यांमध्ये हे नियम आजही लागू आहेत.
कठीण प्रशिक्षण, दीर्घकाळ चालणारी तैनाती (Deployment), मानसिक दबाव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांसारख्या जबाबदाऱ्या पाहता, उमेदवारांकडून पूर्ण एकाग्रतेची अपेक्षा असते. याच कारणामुळे काही संस्था ट्रेनिंगच्या कालावधीत विवाह करण्याची परवानगी देत नाहीत.
भारतीय सेना (Army), नौसेना (Navy) आणि वायुसेना (Air Force) यामध्ये अधिकारी बनण्यासाठी एनडीए आणि आयएमए सारख्या प्रतिष्ठित अकादम्यांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते. येथे निवड झालेल्या कॅडेट्सना ट्रेनिंगदरम्यान अविवाहित राहणे अनिवार्य असते. प्रशिक्षण सुरू होण्यापूर्वी उमेदवारांना यासंबंधीच्या बाँडवर (Bond) स्वाक्षरी करावी लागते. मात्र, अधिकारी बनल्यानंतर लग्न करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते.
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‘अग्निपथ’ योजनेअंतर्गत सैन्यात भरती होणाऱ्या अग्निवीरांसाठीही विवाहाबाबत स्पष्ट धोरण बनवण्यात आले आहे. या योजनेनुसार, ४ वर्षांच्या सेवा कालावधीत अग्निवीरांना अविवाहित राहणे बंधनकारक आहे. सेवेच्या दरम्यान लग्न करण्याची परवानगी नसते. जवानांचे पूर्ण लक्ष लष्करी प्रशिक्षण आणि सेवेवर केंद्रित राहावे, हाच या नियमाचा मुख्य उद्देश आहे.
गुप्तहेर संस्था (Intelligence Agencies): जगातील अनेक गुप्तहेर संघटना आणि अत्यंत गोपनीय मोहिमांवर (Secret Operations) काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही विशेष अटी लागू असू शकतात. काही प्रकरणांमध्ये त्यांना प्रदीर्घ काळ आपली खरी ओळख लपवून काम करावे लागते. अशा संवेदनशील ऑपरेशन्स दरम्यान कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सुरक्षा जोखीम वाढवू शकतात, म्हणूनच येथे अविवाहित उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाते.
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खाजगी कंपन्या (Private Companies): काही खाजगी कंपन्या, विशेषतः ज्या कर्मचाऱ्यांना दुर्गम भागात, सागरी जहाजांवर किंवा दीर्घकालीन परदेशी प्रकल्पांवर (Foreign Projects) पाठवतात, त्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अशा उमेदवारांना प्राधान्य देतात ज्यांच्यावर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या कमी आहेत.
एकूणच, आज जरी बहुतेक नोकऱ्यांमध्ये लग्न हा अडथळा नसला, तरी काही विशेष क्षेत्रांमध्ये अविवाहित राहणे ही अजूनही एक महत्त्वपूर्ण अट बनलेली आहे.