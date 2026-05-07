सध्या ही नोकरी आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे, कारण या पदासाठी दरमहा सुमारे २ लाख १० हजार रूपये पगार दिला जाणार आहे. याशिवाय ११ हजार २५० रुपयांचा विशेष भत्ताही मिळणार आहे. तसेच सरकारी नियमानुसार निवासी व्यवस्था, वैद्यकीय लाभ आणि इतर भत्ते यांसारख्या अनेक सुविधाही दिल्या जाणार आहेत.
inspiring story : टॅक्सी ड्रायव्हरच्या लेकींनी कोचिंगशिवाय कसं मिळवलं यश? सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल!
या पदासाठी उमेद्वाराकडे इंजिनिअरिंग किंवा टेक्नॉलॉजीमध्ये बॅचलर आणि मास्टर पदवी असणे आवश्यक आहे. तसेच उमेद्वार पीएचडी प्राप्त असावा. त्याच्याकडे किमान १५ वर्षांचा अध्यापन, संशोधन किंवा उद्योग क्षेत्रातील अनुभव असावा. त्याने ७ वर्ष प्रोफेसर किंवा त्यावरील पदावर काम केले असावे. त्यांचे वय ६५ वर्षापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
इच्छुक उमेद्वार nitcouncil.org.in या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरू शकतात. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख २९ मे २०२६ आहे. अर्ज करताना बॅचलर आणि मास्टरचे प्रमाणपत्र आणि पीएचडी प्रमाणपत्र अपलोड करावे. याव्यतिरिक्त, उमेद्वारांना १५ जूनपर्यंत अनापत्ती प्रमाणपत्र (NOC) देखील जमा करावे लागेल.
Rabindranath Tagore : नोबेल विजेते रवींद्रनाथ टागोर यांच्या ‘या’ कवितेत दडलंय स्वातंत्र्याचं गुपित? जयंतीनिमित्त वाचा सविस्तर!
यापदासाठी इच्छुक उमेद्वारांनी लवकरात लवकर अर्ज करावा. कारण शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी ही एक उत्तम संधी मानली जात आहे. हे पद प्रतिष्ठेचे आणि पगार उत्तम असल्याने या भरतीची चर्चा सर्वत्र होत आहे.