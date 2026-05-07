NIT Director Recruitment 2026 : सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! NIT मध्ये ‘डायरेक्टर’ पदासाठी भरती सुरू; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया …

NIT Director Recruitment 2026 :राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेत (NIT) संचालक पदासाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. २.१० लाख पगार आणि विविध भत्त्यांसह ही प्रतिष्ठेची नोकरी मिळवण्यासाठी २९ मे २०२६ पूर्वी अर्ज करा.

Updated On: May 07, 2026 | 12:44 PM
  • राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेमध्ये संचालक पदासाठी भरती
  • आकर्षक पगार आणि सुविधा
  • पात्रता आणि अनुभव
NIT Director Recruitment 2026 : देशातील मोठ्या तांत्रिक संस्थांमध्ये नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था म्हणजेच NIT मध्ये संचालक (Director)  पदासाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. या भरतीद्वारे विविध संस्थामध्ये योग्य उमेद्वारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. हे पद अत्यंत जबाबदारीचे असल्याने, ज्या उमेद्वारांकडे उत्तम शिक्षण आणि अधिक अनुभव असेल त्यांच्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे.

आकर्षक पगार आणि सुविधा

सध्या ही नोकरी आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे, कारण या पदासाठी दरमहा सुमारे २ लाख १० हजार रूपये पगार दिला जाणार आहे. याशिवाय ११ हजार २५० रुपयांचा विशेष भत्ताही मिळणार आहे. तसेच सरकारी नियमानुसार निवासी व्यवस्था, वैद्यकीय लाभ आणि इतर भत्ते यांसारख्या अनेक सुविधाही दिल्या जाणार आहेत.

पात्रता आणि अनुभव

या पदासाठी उमेद्वाराकडे इंजिनिअरिंग किंवा टेक्नॉलॉजीमध्ये बॅचलर आणि मास्टर पदवी असणे आवश्यक आहे. तसेच उमेद्वार पीएचडी प्राप्त असावा. त्याच्याकडे किमान १५ वर्षांचा अध्यापन, संशोधन किंवा उद्योग क्षेत्रातील अनुभव असावा. त्याने ७ वर्ष प्रोफेसर किंवा त्यावरील पदावर काम केले असावे. त्यांचे वय ६५ वर्षापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.

 ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी कोणत्या संकेतस्थळ वापरावे?

इच्छुक उमेद्वार nitcouncil.org.in या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरू शकतात. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख २९ मे २०२६ आहे. अर्ज करताना बॅचलर आणि मास्टरचे प्रमाणपत्र आणि पीएचडी प्रमाणपत्र अपलोड करावे. याव्यतिरिक्त, उमेद्वारांना १५ जूनपर्यंत अनापत्ती प्रमाणपत्र (NOC) देखील जमा करावे लागेल.

यापदासाठी इच्छुक उमेद्वारांनी लवकरात लवकर अर्ज करावा. कारण शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी ही एक उत्तम संधी मानली जात आहे. हे पद प्रतिष्ठेचे आणि पगार उत्तम असल्याने या भरतीची चर्चा सर्वत्र होत आहे.

Published On: May 07, 2026 | 12:30 PM

