RR vs GT Pitch Report: जयपूरमध्ये आज राजस्थान-गुजरातची प्लेऑफसाठी निर्णायक लढत; शुभमन गिलसमोर वैभव सूर्यवंशीचे आव्हान

RR vs GT Pitch Report News : जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर आजची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जात असली, तरी सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळू शकते.

Updated On: May 09, 2026 | 11:36 AM
  • जयपूरमध्ये आज धावांचा पाऊस?
  • शुभमन गिल-विरुद्ध वैभव सूर्यवंशीच्या लढतीकडे चाहत्यांचे लक्ष
  • शुभमन गिलसमोर वैभव सूर्यवंशीचे आव्हान
RR vs GT Pitch Report News Marathi : राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स आयपीएल २०२६ चा (IPL 2026) ५२ वा सामना आज, शनिवार, ९ मे रोजी जयपूर येथील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. राजस्थान विरुद्ध गुजरात सामना भारतीय वेळापत्रकानुसार सकाळी ७:३० वाजता सुरू होईल. तर दोन्ही कर्णधार – रियान पराग आणि शुभमन गिल – अर्धा तास आधी, सायंकाळी ७ वाजता नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील. प्लेऑफ पात्रतेच्या जवळ पोहोचत असलेले राजस्थान आणि गुजरात दोन्ही संघ प्लेऑफ पात्रतेवर लक्ष ठेवून असतील. राजस्थान रॉयल्स १० सामन्यांत सहा विजयांसह आयपीएल २०२६ च्या गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर आहे. तर गुजरात १० सामन्यांत तितक्याच विजयांसह पाचव्या स्थानावर आहे. जर गुजरातने आजचा सामना जिंकला, तर ते अव्वल चारमध्ये आपले स्थान निश्चित करू शकतात. आज शुभमन गिलसमोर वैभव सूर्यवंशीकडून मोठे आव्हान असेल.

राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स खेळपट्टी अहवाल

राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स सामन्यासाठी खेळपट्टी क्रमांक ६ वापरली जाईल. या हंगामात ही खेळपट्टी पहिल्यांदाच वापरली जात आहे. यावर्षी जयपूरमध्ये जास्त धावा झाल्या आहेत. राजस्थान रॉयल्सने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध २२८ आणि दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध २२५ धावा केल्या, पण दोन्ही वेळा त्यांना लक्ष्याचा बचाव करता आला नाही. जयपूरमध्ये आणखी एका जास्त धावसंख्येच्या सामन्याची अपेक्षा आहे. दव पडण्याचीही शक्यता असून, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याची शक्यता आहे. जयपूरसाठी उष्णतेचा इशारा देण्यात आला असून, दिवसा तापमान ४० अंशांच्या जवळपास पोहोचण्याची शक्यता आहे. संध्याकाळी तापमान कमी होईल, पण उष्णता कायम राहील.

सवाई मानसिंह स्टेडियम आयपीएल रेकॉर्ड

सामने – ६६
प्रथम फलंदाजी करताना जिंकलेले सामने – २३ (३४.८५%)
लक्ष्याचा पाठलाग करताना जिंकलेले सामने – ४३ (६५.१५%)
नाणेफेक जिंकून जिंकलेले सामने – ३७ (५६.०६%)
नाणेफेक हरून जिंकलेले सामने – २९ (४३.९४%)
सर्वोच्च धावसंख्या – २२९/५
सर्वात कमी धावसंख्या – ५९
लक्ष्याचा पाठलाग करताना सर्वोच्च धावसंख्या – २२६/३
प्रति विकेट सरासरी धावा – २९.९५
प्रति षटक सरासरी धावा – ८.४४
प्रथम फलंदाजी करताना सरासरी धावसंख्या – १६७.३८

राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स आमनेसामने

आयपीएलच्या इतिहासात राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरात टायटन्स नऊ वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत, ज्यात गुजरात टायटन्स सहा विजयांसह आघाडीवर आहे. या काळात राजस्थानने तीन विजय मिळवले आहेत. मात्र, गेल्या पाच सामन्यांमध्ये आरआरने ३-२ अशी आघाडी घेतली आहे.

आरआर विरुद्ध जीटी

गुजरात टायटन्स संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, अर्शद खान, रशीद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार, राहुल तेवाटिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुल्ले कुमार, कुमार कुमार, अरशद खान. कुशाग्रा, इशांत शर्मा, शाहरुख खान, जयंत यादव, ल्यूक वुड, प्रसिध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइझेन, रविश्रीनिवासन साई किशोर

राजस्थान रॉयल्स संघ : यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), रवींद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, ॲडम मिलने, दासुन शनाका, रवी सिंग, यशराज पुंजा, तुषार देशपांडे संदीप शर्मा, शिमरॉन हेटमायर, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युधवीर सिंग चरक, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, विघ्नेश पुथूर, अमनो रामा

Published On: May 09, 2026 | 11:36 AM

