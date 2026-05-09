RR vs GT Pitch Report: जयपूरमध्ये आज राजस्थान-गुजरातची प्लेऑफसाठी निर्णायक लढत; शुभमन गिलसमोर वैभव सूर्यवंशीचे आव्हान

KKR Vs DC Live: फीन एलनची तुफानी खेळी; दिल्लीचा 8 विकेट्सने पराभव, पॉईंट्स टेबलमध्ये थेट…
राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स सामन्यासाठी खेळपट्टी क्रमांक ६ वापरली जाईल. या हंगामात ही खेळपट्टी पहिल्यांदाच वापरली जात आहे. यावर्षी जयपूरमध्ये जास्त धावा झाल्या आहेत. राजस्थान रॉयल्सने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध २२८ आणि दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध २२५ धावा केल्या, पण दोन्ही वेळा त्यांना लक्ष्याचा बचाव करता आला नाही. जयपूरमध्ये आणखी एका जास्त धावसंख्येच्या सामन्याची अपेक्षा आहे. दव पडण्याचीही शक्यता असून, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याची शक्यता आहे. जयपूरसाठी उष्णतेचा इशारा देण्यात आला असून, दिवसा तापमान ४० अंशांच्या जवळपास पोहोचण्याची शक्यता आहे. संध्याकाळी तापमान कमी होईल, पण उष्णता कायम राहील.
सामने – ६६
प्रथम फलंदाजी करताना जिंकलेले सामने – २३ (३४.८५%)
लक्ष्याचा पाठलाग करताना जिंकलेले सामने – ४३ (६५.१५%)
नाणेफेक जिंकून जिंकलेले सामने – ३७ (५६.०६%)
नाणेफेक हरून जिंकलेले सामने – २९ (४३.९४%)
सर्वोच्च धावसंख्या – २२९/५
सर्वात कमी धावसंख्या – ५९
लक्ष्याचा पाठलाग करताना सर्वोच्च धावसंख्या – २२६/३
प्रति विकेट सरासरी धावा – २९.९५
प्रति षटक सरासरी धावा – ८.४४
प्रथम फलंदाजी करताना सरासरी धावसंख्या – १६७.३८
आयपीएलच्या इतिहासात राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरात टायटन्स नऊ वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत, ज्यात गुजरात टायटन्स सहा विजयांसह आघाडीवर आहे. या काळात राजस्थानने तीन विजय मिळवले आहेत. मात्र, गेल्या पाच सामन्यांमध्ये आरआरने ३-२ अशी आघाडी घेतली आहे.
गुजरात टायटन्स संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, अर्शद खान, रशीद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार, राहुल तेवाटिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुल्ले कुमार, कुमार कुमार, अरशद खान. कुशाग्रा, इशांत शर्मा, शाहरुख खान, जयंत यादव, ल्यूक वुड, प्रसिध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइझेन, रविश्रीनिवासन साई किशोर
DC Vs KKR Live: होम ग्राऊंडवर दिल्ली गडबडली; ‘कॅपिटल्स’ धारातीर्थी; केकेआरला ‘इतक्या’ रन्सची गरज
राजस्थान रॉयल्स संघ : यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), रवींद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, ॲडम मिलने, दासुन शनाका, रवी सिंग, यशराज पुंजा, तुषार देशपांडे संदीप शर्मा, शिमरॉन हेटमायर, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युधवीर सिंग चरक, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, विघ्नेश पुथूर, अमनो रामा