Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • South Korea Robotic Buddhist Monk Video Went Viral On Social Media

आता रोबोट देणार आध्यात्माचा सल्ला! दक्षिण कोरियातील ‘रोबोटिक भिक्षू’ची जगभरात चर्चा; हात जोडले अन्… Viral Video ने वेधले लक्ष

Robot Monk : तंत्रज्ञान आणि अध्यात्माचा अद्भूत संगम! दक्षिण कोरियात दिसून आला जगातील पहिला रोबोटिक भिक्षु. धार्मिक कपडे घालत त्याने बौद्ध दीक्षा घेतली अन् रोबोटच्या या व्हिडिओने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले.

Updated On: May 09, 2026 | 11:46 AM
आता रोबोट देणार आध्यात्माचा सल्ला! दक्षिण कोरियातील ‘रोबोटिक भिक्षू'ची जगभरात चर्चा; हात जोडले अन्... Viral Video ने वेधले लक्ष

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • दक्षिण कोरियात तंत्रज्ञान आणि अध्यात्माचा अनोखा संगम पाहायला मिळाला आहे.
  • रोबोटिक भिक्षूच्या अनावरणानंतर जगभरात AI आणि धर्म यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
  • तरुण पिढीला धार्मिक परंपरांशी जोडण्यासाठी रोबोटचा वापर केला जात असल्याचे समोर आले.
जगभरात आता तंत्रज्ञानाचा वापर वेगाने वाढत चालला आहे. उद्योग, शिक्षण आणि कार्यालयांमध्ये याचा वापर केला जात असून आता आध्यात्मातही रोबोटचा वापर केला जाणार असल्याची घटना समोर आली आहे. श्रद्धा आणि तंत्रज्ञानाचा हा अद्भूत संगम दक्षिण कोरियात घडून आला आहे. याचा व्हिडिओ देखील सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्याची जगभर आता चर्चा होत आहे. व्हिडिओमध्ये काही भिक्षू आणि रोबोट एकत्र दिसून आले. रोबोटने यात हात देखील जोडल्याचे दिसले.

मृत्यू कधी कसा होईल सांगता येत नाही! कुरकुरीत भजी खायला गेला अन् दुकानासमोरच व्यक्तीने सोडले प्राण, घटनेचा लाइव्ह Video Viral

दक्षिण कोरियामध्ये बौद्ध रोबोट बनला भिक्षू

दक्षिण कोरियाची राजधानी सेऊल येथील प्रसिद्ध जोग्येसा मंदिरात ‘गाबी’ नावाच्या १३० सेंटीमीटर उंचीच्या रोबोटिक भिक्षूचे अनावरण करण्यात आले. तंत्रज्ञान आणि धर्माच्या या अनोख्या संगमाने जागतिक पातळीवर सर्वांचेच लक्ष वेधले. व्हिडिओमध्ये रोबोटने पारंपरिक बौद्ध पोशाख परिधान केल्याचे दिसले. त्याने प्रार्थना केली आणि “मी स्वतःला बौद्ध धर्माला समर्पित करतो” असे म्हणत बौद्ध दीक्षाही घेतली. या घटनेला आता धर्म आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे एक अनोखे मिश्रण मानले जात आहे.

दरम्यान अशीच एक घटना जपानमध्येही घडली. जपानमधील क्योटो येथील एका ४०० वर्षे जुन्या जैन मंदिरात तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी ‘कन्नोन’ नावाचा रोबोट बसवण्यात आला. हा रोबोट लोकांना बौद्ध धर्माची माहिती आणि शिकवण देतो. हा रोबोट जपानी भाषेत शिकवण देतो.

Video Viral : खरा खजिना तर इथे दडलाय…! डॉलर्सच्या नोटांनी सजवलं संपूर्ण रेस्टॉरंट; लोक म्हणाले, ‘हे तर पैशांचं संग्रहालयच’

भविष्यात रोबोट धर्मगुरु बनू शकतो का?

  • धर्म आणि अध्यात्म क्षेत्रात रोबोटचे आगमन अनेक सकारात्म पैलू घेऊन येतो. यामुळे पारंपारिक धार्मिक प्रथा तरुण पिढीला सोप्या पद्धतीने शिकवता येतात.
  • याच्या मदतीने धार्मिक कथांना आणि परंपरेला जीवंत ठेवता येऊ शकते.
  • प्रथांपासून अधिकाधिक दुरावलेल्या तरुण पिढीला एआयच्या मदतीने जवळ आणण्यास मदत होईल.
  • आता रोबोट धर्मगुरुची खरंच गरज आहे का यावर बोलणे केले तर काही अंशी ही गरज असल्याचे स्पष्ट होते.
  • जपानमध्ये बौद्ध भिक्षूंची संख्या सातत्याने घटत आहे ज्यामुळे धार्मिक जबाबदाऱ्या सांभाळण्यासाठी रोबोटची मदत घेतली जाऊ शकते.
  • रोबोट अनेक क्लिष्ट कथा सोप्या भाषेत समजावून सांगू शकतो जे सामान्यांना सहज समजेल.
  • तथापि, तज्ञ यावरही सहमत आहेत की, रोबोट्स प्रवचन देण्यास सक्षम असले तरी, ते माणसांप्रमाणे करुणा, दयाळूपणा, भावना किंवा आध्यात्मिक अनुभव घेऊ शकत नाहीत.

Web Title: South korea robotic buddhist monk video went viral on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 11:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral
1

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

Wealth Signs: वयाच्या 30 नंतर चमकते या महिलांचे नशीब, ‘हे’ संकेत मानले जातात शुभ
2

Wealth Signs: वयाच्या 30 नंतर चमकते या महिलांचे नशीब, ‘हे’ संकेत मानले जातात शुभ

Astro tips for morning: सकाळी उठल्याबरोबर तळहात पाहणे का मानले जाते शुभ? जाणून घ्या धार्मिक कारणे
3

Astro tips for morning: सकाळी उठल्याबरोबर तळहात पाहणे का मानले जाते शुभ? जाणून घ्या धार्मिक कारणे

बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral 
4

बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

May 15, 2026 | 12:04 PM
India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

May 15, 2026 | 12:03 PM
मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

May 15, 2026 | 11:59 AM
Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

May 15, 2026 | 11:58 AM
St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

May 15, 2026 | 11:53 AM
Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

May 15, 2026 | 11:47 AM
Shilpa Thakre चा धाडसी निर्णय, नायिकेच्या भूमिकेनंतर साकारणार खलनायिका

Shilpa Thakre चा धाडसी निर्णय, नायिकेच्या भूमिकेनंतर साकारणार खलनायिका

May 15, 2026 | 11:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM