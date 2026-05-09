आता रोबोट देणार आध्यात्माचा सल्ला! दक्षिण कोरियातील ‘रोबोटिक भिक्षू'ची जगभरात चर्चा; हात जोडले अन्... Viral Video ने वेधले लक्ष

दक्षिण कोरियामध्ये बौद्ध रोबोट बनला भिक्षू
दक्षिण कोरियाची राजधानी सेऊल येथील प्रसिद्ध जोग्येसा मंदिरात ‘गाबी’ नावाच्या १३० सेंटीमीटर उंचीच्या रोबोटिक भिक्षूचे अनावरण करण्यात आले. तंत्रज्ञान आणि धर्माच्या या अनोख्या संगमाने जागतिक पातळीवर सर्वांचेच लक्ष वेधले. व्हिडिओमध्ये रोबोटने पारंपरिक बौद्ध पोशाख परिधान केल्याचे दिसले. त्याने प्रार्थना केली आणि “मी स्वतःला बौद्ध धर्माला समर्पित करतो” असे म्हणत बौद्ध दीक्षाही घेतली. या घटनेला आता धर्म आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे एक अनोखे मिश्रण मानले जात आहे.
दरम्यान अशीच एक घटना जपानमध्येही घडली. जपानमधील क्योटो येथील एका ४०० वर्षे जुन्या जैन मंदिरात तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी ‘कन्नोन’ नावाचा रोबोट बसवण्यात आला. हा रोबोट लोकांना बौद्ध धर्माची माहिती आणि शिकवण देतो. हा रोबोट जपानी भाषेत शिकवण देतो.
WATCH | ROBOT converts to BUDDHISM in South Korea The robot was given the Buddhist name “Gabi,” dressed in traditional robes, joined the rituals, and symbolically promised to follow the Buddhist path. pic.twitter.com/EiyYQ2iHSL — The Page Z (@ThePageZ_) May 7, 2026
भविष्यात रोबोट धर्मगुरु बनू शकतो का?