पबमध्ये सापडल्यामुळे पत्नीचा छळ उघड; पुण्यात पोलीस हवालदार निलंबीत

पत्नीला कोम्बिंग ऑपरेशन ड्युटी आहे असे खोट सांगून प्रत्यक्षात पबमध्ये महिलेबरोबर मजा मारत असताना पती सापडल्यानंतर पत्नीचा छळ करणार्‍या पोलिस हवालदाराला निलंबीत करण्यात आले आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 11:41 AM
पुणे : पत्नीला कोम्बिंग ऑपरेशन ड्युटी आहे असे खोट सांगून प्रत्यक्षात पबमध्ये महिलेबरोबर मजा मारत असताना पती सापडल्यानंतर पत्नीचा छळ करणार्‍या पोलिस हवालदाराला निलंबीत करण्यात आले आहे. पोलिस हवालदार हनुमंत गुलाब कांबळे (रा. पीर वस्ती, वडकी) असे निलंबित केलेल्या पोलिस हवालदाराचे नाव आहे. पोलिस उपायुक्त डॉ. सागर कवडे यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत.

 

कांबळे याच्यावर त्याच्या पत्नीने कौटुंबिक छळाची तक्रार काळेपडळ पोलिस ठाण्यात दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी कांबळे आणि एका महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. कांबळे याने केलेल्या वर्तनामुळे शिस्तबद्ध असलेल्या पोलिस खात्याची प्रतिमा मलीन झाल्याचा ठपका ठेवत त्याला पोलिस खात्यातून निलंबीत करण्यात आले आहे.

कांबळे याच्या पत्नीने दिलेल्या तक्रारीनुसार, पोलिस हवालदार हनुमंत कांबळे याने एका महिलेसोबत संगणमत करून, त्यांच्या दोघांचे अनैतिक संबंध लपवून ठेवले. पतीने पोलिस असल्याचे व वर्दीचा धाक दाखवून वेळोवेळी अंगावर धावून जात तक्रारदारांना शिवीगाळ करून हाताने मारहाण केली. तसेच घरातून हाकलून देण्याबरोबरच घटस्फोट देण्याची धमकी देऊन त्यांचा शारिरीक व मानसिक छळ केला. तसेच आरोपी महिलेने देखील तक्रारदारांना शिवीगाळ करून हाताने मारहाण केली.

तक्रारदारांचा पती अनेकदा त्यांच्यासोबत खोटे बोलत होता. तक्रारदारांनी पतीला आणि महिलेला अनेकदा पकडले होते. १५ जून २०२६ रोजी तक्रारदारांनी पती कांबळे याला रात्री फोन केल्यावर त्याने कोम्बींगची ड्युटी असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात तो पिंपरी चिंचवड येथील सी डॉक या पबमध्ये त्या महिलेसोबत दारु पित बसला होता. पत्नीने तेथे जाऊन जाब विचारल्यावर मी पोलिस आहे. माझे काही होणार नाही, तु काही करु शकत नाही, असे बोलला. दरम्यान, सतत होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून अखेर तक्रारदारांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेत पती आणि महिलेविरुद्ध तक्रार दिली आहे.

Published On: May 09, 2026 | 11:41 AM

Breaking News: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात ‘या’ तारखेपासून होणार कर्जमाफी, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

May 17, 2026 | 06:24 PM
Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, ‘भाईजान आणि Script’

काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

